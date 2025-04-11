Почему «Авангард» способен обыграть «Локомотив» в четвертьфинале Кубка Гагарина?

Второй год подряд пути «Авангарда» и «Локомотива» пересекаются на стадии четвертьфинала плей-офф КХЛ. Впервые в истории кубкового противостояния этих клубов преимущество домашней площадки у ярославцев, и они же идут фаворитами серии. А как иначе, когда «Локомотив» в принципе главный фаворит сезона?

Так считают и букмекеры, и те, кто просто смотрит и разбирает хоккей. Критикуя железнодорожников за скучный, местами унылый хоккей, большинство экспертов всё равно сходится во мнении, что Кубок Гагарина – 2025 должен выиграть «Локомотив». И дело тут не только в регулярке, которую ярославцы от и до бодро прошагали на первом месте. Она скорее стала подтверждением той теории, что Ярославль уже точно созрел для трофея. Игорь Никитин строит команду и шлифует свою систему не один год, в «Локомотиве» давно есть сложившийся костяк, а выводы из поражения в прошлом финале должны быть сделаны. Кроме того, ещё летом к той команде, сенсационно уступившей «Металлургу» главную серию сезона всухую, присоединился Александр Радулов – человек-оркестр. А ещё – классический центр из Канады Байрон Фрейз, который умеет две важнейшие в хоккее вещи: выигрывать вбрасывания и работать на пятаке. Ну и в дедлайн в Ярославль приехал ещё и Рихард Паник. Эти трое мужчин призваны добавить «Локомотиву» опыта, эмоций, креатива – то есть сделать из Ярославля практически идеальную машину для завоевания кубка.

Байрон Фрейз, Александр Радулов и Денис Алексеев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

И вот такой «Локомотив» выигрывает регулярку (хоть и не избежав спадов, но это было бы уже слишком на 68-матчевой-то дистанции), не замечает в серии первого раунда «Торпедо», раскрыв в противостоянии с нижегородцами от силы половину своего потенциала. И мчится дальше к Кубку Гагарина, являясь априори фаворитом в серии с любым соперником по четвертьфиналу.

Но «Авангард» — особый случай. Та омская команда, что сейчас играет в плей-офф, начала сезон только в декабре, когда значительно обновлённый по ходу регулярки состав «ястребов» подхватил Ги Буше. Новый «Авангард» так и не смог отыграть отставание от других топов Востока, хотя набрал почти 80% очков за половину регулярки под управлением канадца. Таких показателей нет даже у «Локомотива» — ни по сезону, ни во второй его половине.

Шестое место этого «Авангарда» — аномалия, сложившаяся из-за осеннего провала, по сути, совсем другой команды. От этой аномалии уже пострадал «Металлург», который в серии с «ястребами» выглядел, мягко говоря, неплохо, но вынужден был рано закончить сезон. Пострадает ли ещё и «Локомотив»? Думаю, в целом никакой сенсации в этом не будет.

В чём ярославцы объективно превосходят омичей прямо сейчас? Пожалуй, только в том, что команда у «Локомотива» существует в нынешнем виде уже несколько лет, а не несколько месяцев. Лучше сыгранность, лучше взаимопонимание, взаимозаменяемость, система отшлифована, у Никитина было больше возможностей протестировать её в каких-то сложных условиях. Несомненно, это огромный плюс для железнодорожников. Но обязательно ли он сделает ключевую разницу? Не уверен. Да, у «Авангарда» команда менее сыгранная, зато прямо сейчас – более «горящая», звенящая. В раздевалке у «Локомотива» спокойная атмосфера, пропитанная уверенностью в собственных силах. У «ястребов» за кулисами горит огонь живых эмоций, а также эйфория и кайф от того, как они переворачивают этот сезон. Плюс Ги Буше – спортивный психолог по образованию – тоже поднял уверенность своих подопечных до невероятного уровня. Ну и что, что он не делал это на протяжении трёх сезонов? Игорю Никитину в Ярославле пришлось буквально ломать менталку хоккеистов, выжигать психологию лузеров, а у канадца в Омске сразу был опытный и звёздный состав. Так что, может, разница в периоде воздействия главного тренера на коллектив и не окажет существенного влияния.

Справедливо также будет сказать, что «Локомотив» превосходит «Авангард» в глубине и качестве линии обороны. Гернат и Рафиков, Береглазов и Елесин, Черепанов и Сергеев – с таким мощным топ-6 защитников вообще вряд ли сравнится хоть один клуб КХЛ, а ведь за спинами у этой шестёрки ещё есть Симашев, Киселевич, да и Ульев, отыгравший у Никитина бо́льшую часть регулярки. У «Авангарда» же выделяются Шарипзянов и Чистяков, но всё же больше в контексте атакующих умений. Возрастному Гранту не достаёт скорости, молодой Гуляев пока ещё демонстрирует нехватку опыта, Коледов прибавил в плей-офф, однако тоже подвержен ошибкам, ну а Чайка, Воронков и Соловьёв так и вовсе на уровне четвертьфинала плей-офф КХЛ никогда не играли. Защитники «Авангарда» (особенно первая пара) могут быть поинтереснее в чужой зоне при работе с шайбой, но в позиционной обороне с «Локомотивом» им не сравниться.

Алексей Береглазов и Александр Елесин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вот это уже более весомый аргумент в пользу «Локомотива», но нельзя забывать, что в современном хоккее и защищается, и атакует вся команда, так что невозможно спрогнозировать победу ярославцев только лишь благодаря превосходству в линии обороны. При этом на вратарской позиции как минимум паритет. А как максимум – Никита Серебряков выглядит даже предпочтительнее Даниила Исаева. Оба – великолепные вратари, но согласитесь, что статистика Исаева во многом является следствием системы игры «Локомотива» в обороне, тогда как Серебряков — более куражистый вратарь, которому намного чаще в карьере (в том числе и в «Авангарде») приходилось держать команду на плаву в те моменты, когда оборона откровенно «плыла».

В нападении же «ястребы» вряд ли уступают. Ещё по ходу серии с «Металлургом» Ги Буше озадачился поиском баланса во всех четырёх звеньях (чтобы противостоять команде с четырьмя примерно равными составами линий нападения) – и вполне преуспел в этом. Ну а по совокупному мастерству омичи ярославцев объективно превосходят. Таких игроков, как Ткачёв, Буше, Окулов, Маклауд, у «Локомотива» нет. Это не значит, что Каюмов, Шалунов или Берёзкин не смогут решить судьбу эпизода, матча, серии. Конечно, смогут. Просто факт в том, что креативных решений форварды «Авангарда» должны генерировать больше, и, вполне возможно, именно это окажется решающим фактором в ключевой момент, а не превосходство «Локомотива» в линии обороны.

Рид Буше, Майкл Маклауд, Константин Окулов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Наконец, тренерская дуэль. Игорь Никитин, конечно, большой специалист со своим стилем, системой, харизмой. Но вряд ли Ги Буше проиграет ему тактическую дуэль вчистую. В КХЛ канадец без году неделя, однако у него внушительный бэкграунд в других лигах, в том числе и в НХЛ. Собственно, за половину регулярки и первый раунд плей-офф Буше показал, что «Авангард» может быть успешен в разных ипостасях. И агрессивным, и откатывающимся, и плотно насыщающим среднюю зону. Словом, в тактических шахматах у Никитина будет достойный оппонент.

При желании у «Локомотива» можно найти ещё несколько слабых сторон, продиктованных уже именно текущей ситуацией. Пресловутая потеря тонуса после долгого простоя становится мемом, но вряд ли теряет актуальность, когда команда отдыхает полторы недели между раундами. Кроме того, по большому счёту плей-офф для «Локомотива» начнётся только со второго раунда, тогда как «Авангард» отлично закалился в серии с Магнитогорском. Если «ястребы» поймают соперника на разнице в текущей форме в начале серии, то это может стать для них огромным подспорьем.

P. S. Всё это написано не для того, чтобы убедить кого-то в том, что серию должен обязательно выигрывать «Авангард». Вовсе нет, сильные стороны «Локомотива», описанные и в этом тексте, никуда не денутся, и если у ярославцев всё сработает, то с ними будет трудно соперничать. Посыл же в том, что Омск способен, пожалуй, как никто другой в лиге, сделать так, чтобы у «Локомотива» как раз многое не сложилось.