Какая заруба в конце регулярки НХЛ! Два русских вратаря определят лучшего в очном матче

На фоне рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ все остальные новости из мира хоккея временно отошли на второй план. Оно и понятно. Однако если прямо сейчас мы не вытащим наши головы из этого бездонного инфомешка под названием «895», мы рискуем пропустить просто зубодробительный баттл нынешнего регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира. До его окончания осталась всего неделя, и на данный момент сразу у двух лучших вратарей этого сезона по числу отражённых бросков абсолютно одинаковое количество сейвов! Огонь, не правда ли? А главный бонус этой зарубы состоит в том, что оба её фигуранта – россияне, и сильнейшего из них они определят, вероятно, в последнем матче сезона, в котором сойдутся лицом к лицу!

Андрей Василевский из «Тампы» и Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» уверенно ухватились за пальму первенства по отражённым броскам в текущей регулярке – оба сделали по 1536 сейвов. Располагающийся за ними Филип Густавссон из «Миннесоты» отстаёт чуть менее чем на 50 спасений (1488).

Где-то в микромире НХЛ эта дуэль Василевского и Шестёркина вполне могла бы напомнить по эмоциям и накалу погоню Овечкина за Гретцки, с той лишь разницей, что она не будет привязана к истории и что здесь мы точно не сможем определиться с тем, кого будем поддерживать. Но случай поистине уникальный и знаковый, следить за ним мы просто обязаны вне зависимости от рекордов Овечкина.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Андрей или Игорь?

Прогнозы на такие статистические показатели, как количество сейвов – дело максимально неблагодарное, однако давайте всё же попробуем предположить, кто из двух звёздных россиян окажется первым по этому компоненту по итогам регулярки.

Прежде всего стоит принимать во внимание количество оставшихся встреч, и здесь преимущество у Василевского, поскольку у «Лайтнинг» осталось четыре игры против трёх у «Рейнджерс». Козырь Шестёркина, в свою очередь, заключается в том, что если «Тампа» уже решила свои вопросы с попаданием в плей-офф, то «копам» для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на продолжение этого сезона, необходимо побеждать в каждом из оставшихся матчей. А для этого Шестёркину нужно отражать буквально всё, что летит в его сторону. «Тампа» же может вполне себе и дать отдохнуть Василевскому перед плей-офф.

Игорь Шестёркин Фото: Elsa/Getty Images

Также необходимо принимать во внимание соперников в оставшихся встречах. «Рейнджерс» предстоит сыграть с командами, которые даже близко не являются лидерами лиги по количеству бросков за матч: «Каролина» (24,9 – 32-е место), «Флорида» (26,1 – 29-е место) и «Тампа» (28,4 – 19-е место). Соперники «Тампы» в этом отношении посерьёзнее: «Детройт» (28,7 – 17-е место), «Баффало» (28,8 – 13-е место), «Флорида» (26,1 – 29-е место) и «Рейнджерс» (29,9 – пятое место).

Однако, как уже было отмечено выше, всё идёт к невероятно красивому окончанию этой истории. 18 апреля, в последнем для обеих команд матче текущего регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Тампа» сойдутся в очном противостоянии в «Мэдисон Сквер Гарден». Ни Джон Купер, ни Питер Лавиолетт не имеют никакого права оставить Шестёркина и Василевского на лавке в такой день. И совершенно неважно, кто какой стратегии придерживается перед плей-офф. Противостояние Игоря и Андрея должно стать настоящим украшением концовки регулярки. Это нужно не Куперу и не Лавиолетту. Это нужно прежде всего хоккею.