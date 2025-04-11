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Результаты матчей КХЛ за 11 апреля 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф КХЛ, расписание, календарь

«Салават» разобрался со «Спартаком», «Локомотив» смят «Авангардом». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 11 апреля 2025 года
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Второй раунд Кубка Гагарина начался с ярких матчей.

11 апреля во втором раунде плей-офф КХЛ состоялось две встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5)     1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5)     2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5)     4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Денис Ян (дважды), Артём Пименов и Ярослав Цулыгин. В составе гостей единственную шайбу забросил Адам Ружичка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)     0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3)     1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4)     1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5)     1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)    

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Байрон Фрейз. В составе гостей шайбы на свой счёт записали Рид Буше, Майкл Маклауд, Наиль Якупов и Райан Спунер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Матчи на 12 апреля

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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