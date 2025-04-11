«Салават» разобрался со «Спартаком», «Локомотив» смят «Авангардом». Итоги дня КХЛ

11 апреля во втором раунде плей-офф КХЛ состоялось две встречи. Представляем обзор всех игр.
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 1-0.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Денис Ян (дважды), Артём Пименов и Ярослав Цулыгин. В составе гостей единственную шайбу забросил Адам Ружичка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Байрон Фрейз. В составе гостей шайбы на свой счёт записали Рид Буше, Майкл Маклауд, Наиль Якупов и Райан Спунер.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Матчи на 12 апреля
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