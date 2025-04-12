Одна пара уже известна. А «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»? Расклады на плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, 82-матчевый марафон каждой команды завершается. Клубам осталось провести по две-три-четыре встречи, и многое о розыгрыше Кубка Стэнли уже известно. Какие остались интриги? А какие расклады на пары первого раунда?

Участники плей-офф

В Восточной конференции продолжение сезона себе обеспечили «Вашингтон», «Торонто», «Тампа», «Каролина», «Флорида», «Оттава» и «Нью-Джерси». Практически гарантировал себе плей-офф и «Монреаль», но сегодняшнее поражение «Канадиенс» от «Оттавы» оставило минимальные шансы целой группе преследователей. Однако рассматривать их всерьёз не стоит. «Канадиенс» достаточно набрать одно очко в следующем домашнем матче с «Чикаго», чтобы закрыть вопрос.

На Западе в плей-офф уже точно сыграют «Виннипег», «Даллас», «Вегас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон». На две вакансии в зоне уайлд-кард три претендента – «Миннесота», «Сент-Луис» и «Калгари». «Дикари» и «блюзмены» опережают «огоньков» на три очка, но у «Калгари» есть игра в запасе, а сегодня канадский клуб одержал важную победу как раз над «Миннесотой».

Кто с кем сыграет в первом раунде?

Как известно, в НХЛ пары первого раунда компонуются иначе, чем в КХЛ. Между собой играют команды, занявшие второе и третье места в своих дивизионах, а победители дивизионов получают в соперники клубы из зоны уайлд-кард.

И одна пара на Востоке уже известна. В Столичном дивизионе на втором и третьем местах зафиксировались «Каролина» и «Нью-Джерси», им и играть между собой в первом раунде.

Столичный дивизион НХЛ. Таблица

Практически аналогичная ситуация сложилась в Центральном дивизионе. С огромной долей вероятности в первом раунде сыграют «Даллас» и «Колорадо». У «звёзд» ещё есть теоретические шансы обойти лидера восьмёрки «Виннипег» по дополнительным показателям, но если «Джетс» в трёх оставшихся встречах наберут хоть одно очко или сам «Даллас» будет неидеален на финише регулярки, то пара «Даллас» — «Колорадо» сложится автоматически.

Центральный дивизион НХЛ. Таблица

В Тихоокеанском дивизионе всё идёт к очередной, уже четвёртой подряд встрече «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» в первом раунде. Ниже топ-3 своей восьмёрки оба клуба уже точно не упадут, подняться на первое место ещё могут «короли», но «Вегасу» нужно одержать лишь одну победу в трёх матчах, чтобы исключить эту вероятность. При этом «Кингз» и «Ойлерз» разделяет только два очка, так что за преимущество домашней площадки в этой серии команды ещё поборются.

Тихоокеанский дивизион НХЛ. Таблица

Настоящая интрига осталась только в Атлантическом дивизионе. Там лидер восьмёрки «Торонто» только на два очка опережает «Тампу», у «молний» двухочковое преимущество перед «Флоридой», при этом шансы на топ-3 ещё не потеряла «Оттава». Так что здесь в концовке регулярки ещё возможны варианты.

Атлантический дивизион НХЛ. Таблица

Что можно сказать по остальным четырём парам? На Западе прямо сейчас «Виннипег» выходит на «Сент-Луис», а «Вегас» — на «Миннесоту». Трудно представить, что «Джетс» и «Голден Найтс» потеряют лидерство в дивизионах, а вот внизу кубковой восьмёрки возможны варианты.

На Востоке вырисовывается пара «Вашингтон» — «Монреаль», и если так всё и останется, то это противостояние наверняка будет самым интересным для российских болельщиков. Овечкин против Демидова – каково? Также «Торонто» прямо сейчас выходит на «Оттаву», но, как сказано выше, в Атлантическом дивизионе наибольшая вероятность смены лидера, а значит, и всех раскладов.