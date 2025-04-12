Забытая классика нашего хоккея. Кто фаворит в серии московского «Динамо» и «Ак Барса»?

Плей-офф – это время, когда сложно прийти к компромиссу. Для одной из команд сезон завершится, поэтому напряжение колоссальное. При этом, оценивая перспективы того или иного клуба, важно абстрагироваться от эмоций и смотреть на сухие факты. Но мы решили пойти обратным путём.

Своё мнение о предстоящей серии «Ак Барса» и московского «Динамо» представили два автора «Чемпионата», которым, очевидно, небезразличны два этих коллектива и которые следят за ними от и до. Утверждать, что это мнение объективно, мы не будем, но именно в сравнении взглядов на это противостояние из Москвы и Казани и можно найти истину.

Игорь Ожиганов и Дмитрий Яшкин Фото: ХК «Ак Барс»

Мнение из Казани: «Ак Барс» зря недооценивают, команде Гатитулина хватает своих козырей

В чём очевидный плюс перекрёстного плей-офф? Мы вновь видим забытые афиши из прошлого, по которым успели соскучиться. Каким бы интригующим ни было «зелёное дерби» или противостояние Челябинска и Магнитогорска, за годы существования КХЛ разборки внутри конференций уже приелись. «Ак Барс» с московским «Динамо» до нововведений могли пересечься весной только в финале Кубка Гагарина. Но раньше эти клубы часто играли друг с другом в плей-офф, и исход этого противостояния решал в том числе и судьбу чемпионства. Так было в первом сезоне КХЛ, когда Зинэтула Билялетдинов одолел свой бывший клуб в шести матчах полуфинала. С тех пор казанцы с динамовцами в решающей части чемпионата не встречались, хотя на двоих у команд пять Кубков Гагарина. Тем интереснее будут матчи предстоящей серии – есть как значительная история противостояния, так и эффект новизны.

Единственное, большинство экспертов не видят в этой серии существенной интриги. Практически единогласно преимущество отдаётся московскому «Динамо». «Ак Барс» якобы может забрать максимум два матча, скорее всего, на своей площадке, но не более того. И, честно говоря, не до конца ясно, с чем связан подобный перекос в сторону столичного коллектива. В регулярном чемпионате и у москвичей, и у команды из Татарстана были как успешные отрезки, так и провальные. Итог примерно один – по 42 победы и 87 против 89 очков с небольшим перевесом в сторону «Динамо». Если оценивать команды по тому, как они прошли первый раунд, то снова паритет. СКА и «Автомобилист» – команды совершенно разные по стилю, но вполне сравнимые в плане своей силы. По текущему сезону Екатеринбург и вовсе смотрелся куда более целостно, чем Петербург.

Финал серии «Автомобилист» — «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» закрыл свою серию только в овертайме седьмого матча, «Динамо» справилось чуть увереннее – в шести. Но никакого подавляющего преимущества у подопечных Алексея Кудашова во встречах со СКА не было. Казанцы нащупали свою болевую точку – провал на старте. У «Динамо», наоборот, неудачными порой были решающие отрезки матчей. «Ак Барс» выглядит куда более управляемой командой. Понятно, что СКА хоронил себя лишними удалениями, однако и «Динамо» регулярно давало возможности сопернику разыгрывать лишнего без явной на это необходимости. По-хорошему, москвичи и не должны были доводить дело до шести встреч. Но сначала, сравняв счёт в третьей игре, «Динамо» тут же пропускает четвёртую шайбу, затем не дожимает соперника в овертайме пятого матча. Четвёртая встреча с отменённой шайбой СКА и незабитым буллитом точно войдёт в историю КХЛ, но, опять же, по логике всего этого быть не должно – гол Седрика Пакетта в пустые ворота обязан был превращать остаток игры в формальность.

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«Ак Барс» своего, наоборот, не упускал. Сомнения вызывает разве что третий матч первого раунда, когда команда ушла с 0:2 в третьем периоде (а когда играешь против «Автомобилиста», это практически героический поступок), но не смогла дожать его в овертайме. Казанцы в разы лучше «Динамо» действуют на точке, поэтому шайба чаще будет у подопечных Анвара Гатиятулина. Подтвердил «Ак Барс» в плей-офф и свой класс в игре в меньшинстве. У Кудашова смертоносная бригада большинства, однако есть ощущение, что с чекерами «Ак Барса» Никита Гусев и компания не будут чувствовать себя так же комфортно, как во встречах с питерскими армейцами. «Динамо» больше забивает, но «Ак Барс» заметно меньше пропускает. В конце концов, оба матча в регулярке остались за командой Гатиятулина. Так точно ли «Динамо» в этой серии однозначный фаворит?

Мнение из Москвы: «Динамо» действительно выглядит фаворитом, но лёгкой прогулки никто не ждёт

Большинство представителей журналистского сообщества действительно записывают столичный клуб в фаворита серии. Почему? Тут стоит выделить несколько факторов. Победа в серии со СКА в первую очередь должна была закалить бело-голубых с точки зрения ментальной устойчивости. Под руководством тренерского штаба Кудашова динамовцы давно зарекомендовали себя признанными мастерами регулярных чемпионатов. Длинный многомесячный марафон позволяет совершать ошибки на старте, которые в дальнейшем можно скорректировать на дистанции чемпионата. В плей-офф такой возможности нет. Здесь нужно показывать себя с самого первого матча. Год назад бело-голубые выиграли Кубок Континента, однако последовавший провал в серии с «Трактором» сильно смазал впечатление от их сезона. Поэтому перед началом нынешнего плей-офф были опасения относительно того, сумеет ли «Динамо» перенести набранную форму в регулярке на главные встречи сезона и сможет ли в экстренном режиме перестраиваться в ходе игр.

Тренерский штаб «Динамо» в работе Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В серии со СКА смогли. Шестиматчевое противостояние с армейским клубом хоть и получилось максимально огненным и насыщенным, но ни разу в ходе серии бело-голубые не оказывались к поражению ближе, чем их соперник. Захватив преимущество в серии после победы в первой встрече, подопечные Кудашова с ним больше так и не расставались, продемонстрировав большую устойчивость. В отдельных матчах армейцы частенько вырывались вперёд, однако динамовцы практически каждый раз находили возможность отыграться, не попадая в нокдауны и не выключаясь из игр на длительные отрезки, что максимально важно для кубковых матчей.

В первом раунде плей-офф у московского клуба с лучшей стороны сработали не только лидеры. Абсолютно каждый игрок команды, выходивший на лёд, смог внести свою лепту в итоговый проход СКА. В 1/8 финала Кубка Гагарина тренерский штаб Кудашова в общей сложности задействовал 24 хоккеиста – двух вратарей, восемь защитников и 14 форвардов. Интересно, что лишь в шестой встрече серии в бой были брошены первый номер «Динамо» Владислав Подъяпольский и один из лучших атакующих защитников лиги Бреннан Менелл. То есть в ходе серии с армейцами Санкт-Петербурга у «Динамо» было столько запаса, что Кудашов мог себе позволить дать Подъяпольскому и Менеллу дополнительное время на восстановление после травм и набор игровых кондиций. Кстати, возвращение в строй американского защитника, недавно ставшего гражданином России, значительно добавило «Динамо» вариативности при розыгрыше большинства.

В итоге каждый из вратарей сумел отметиться победами в матчах, а 18 из 22 полевых хоккеистов записали на свой счёт результативные действия. 13 хоккеистов забрасывали шайбы, но при этом ни один из них не забил больше трёх голов. Таким образом, в серии первого раунда у «Динамо» с лучшей стороны себя проявили как номинальные лидеры, так и игроки нижних звеньев, что, безусловно, добавляет оптимизма тренерскому штабу «Динамо». В каждой встрече готов найтись новый игрок, который возьмёт на себя снайперскую ношу. В «Ак Барсе» же игровые роли разделены более явно – там чётко видно, от кого исходит ключевая опасность и кого нужно перекрывать.

Серия «Динамо» — СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Однако никто в московском клубе точно не станет забрасывать соперника шапками. Как справедливо было замечено выше, у «Ак Барса» хватает своих козырей. К тому же у многих игроков казанского клуба присутствует значительный кубковый опыт, а сам Гатиятулин в прошлом уже доказывал свою состоятельность в плей-офф, успешно работая в «Тракторе». Да и советы Билялетдинова, который прекрасно знает московское «Динамо», в этой серии могут очень сильно пригодиться тренерскому штабу казанцев. Так что ждём очень интересной серии, а наше двойное превью хочется закончить цитатой из свежего интервью с форвардом бело-голубых Дмитрием Рашевским: «Рассчитываю на честную борьбу. Надеюсь, что во всей серии обойдётся без «грязи», без травм и что победит сильнейший».