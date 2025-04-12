Никишина ждали в «Каролине» пять лет. Сможет ли он сразу пробиться в состав?

Против СКА в этом плей-офф наверняка болели в Северной Америке, но делали это не только легендарные «провокаторы из Бостона». В Монреале поскорее ждали приезда Ивана Демидова к грядущему плей-офф и восприняли его приезд в Квебек с почти религиозным экстазом. Александру Никишину уже год назад создали имидж лучшего игрока вне пределов НХЛ. Хотя болельщики «Каролины» уступают в количестве и страстности фанатам «Хабс», они тоже нетерпеливо ожидали окончания контракта капитана СКА, которого клуб задрафтовал ещё в 2020-м.

Ожидание это подогревала американская пресса. Сайт Daily Faceoff на днях вышел с заголовком «Почему Никишин может быть игроком, которого не хватало в гонке «Каролины» за Кубком Стэнли». Автор статьи Стивен Эллис пишет, что в 18 лет Александр не казался тем универсалом, которым стал в 2025-м. В принципе, если вы помните первые матчи Александра в «Спартаке» и его роль на Олимпиаде, то он казался игроком, больше тяготеющим к силовой игре. Это качество никуда не пропало — но мало кто мог предположить, что Никишин, играя в защите, превратится в системообразующего игрока, по своей важности для СКА сравнимого с пиковым Романом Йози для «Нэшвилла».

«Никишин не мог похвастаться отличным катанием, его атакующий потенциал казался ограниченным — казалось, в НХЛ он может претендовать только на место защитника третьей пары. Однако переход в Санкт-Петербург изменил его поведение и трудовую этику. Теперь его стало намного сложнее обыграть в единоборстве. В трёх последних сезонах он набрал 157 очков в 193 играх, и ни один защитник лиги не мог дотянуться до Никишина. Конечно, над его катанием стоит поработать, но все позитивные качества сейчас однозначно перевешивают недостатки», — пишет Эллис.

Александр Никишин на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Однако до НХЛ надо ещё и доехать. У Демидова всё получилось относительно быстро — и расторжение контракта, и оформление визы, и полёт в Америку через Турцию. С Никишиным всё вышло не так скоро, и в регулярном сезоне НХЛ «Каролине» осталось провести всего лишь четыре матча. С другой стороны, положение команды уже никак не изменится: при любом развитии событий «ураганы» занимают второе место в своём дивизионе и начинают серию с «Нью-Джерси» на своём льду.

Генменеджер Эрик Тулски форсировать события явно не спешит. «Александру нужно получить визу в США, чтобы он мог приехать. Это в процессе и должно быть сделано в ближайшее время. Мы надеемся, что сегодня у нас будут хорошие новости и мы сможем завершить процесс в понедельник или вторник и привезти его в США. Мы хотим убедиться, что он примет участие хотя бы в одной встрече в Северной Америке до того, как мы выйдем в плей-офф, чтобы у него была возможность играть в нашей системе.

Мы бы хотели, чтобы он выступал в НХЛ, но, если из-за сроков получения визы это будет затруднительно, он может сыграть за нас в матче с «Чикаго» (АХЛ). Мы действуем по обстоятельствам, пытаясь понять, как лучше всего это сделать», — на днях заявил Тулски официальному сайту «Каролины». Фарм-клуб «Каролины» уже гарантировал себе место в плей-офф.

Однако ворваться в основу команды с ноги будет весьма непросто. Род Бриндамор и его ассистент по защите уже несколько сезонов крайне консервативно подходят к формированию пар обороны. Сразу два дуэта оборонцев «Каролины» входят в пятёрку самых используемых в лиге — это Брент Бёрнс — Джейккоб Славин (1139 минут) и Дмитрий Орлов — Джейлен Чатфилд (1058). Третья пара Шейн Гостисбер — Шон Уокер провела вместе 766 минут, и ни одно другое сочетание команды в этом году не перевалило за 100 минут вместе. Седьмой защитник команды Скотт Морроу в этом году провёл лишь 10 встреч.

Эта консервативность весьма смущает в преддверии кубковых матчей. Каждый плей-офф для «Каролины» становится очередным последним шансом на Кубок Стэнли. В этом году стремление пойти ва-банк было очерчено обменом Рантанена — пусть даже эта сделка уже через месяц была переиграна. Бриндамор редко отказывается от своих принципов: год за годом мы видим почти ту же самую команду, что и раньше. И внезапно он перекроит устоявшиеся пары ради одного, но очень талантливого игрока? В это сложно поверить.

Однако с этим не согласен упомянутый выше Эллис: «Уже сейчас, с учётом проблемы «Каролины» в обороне, команде нужен такой защитник: не так уж много игроков, которые сначала способны вынести оппонента силовым, а потом нанести бросок уровня компьютерной игры. Тот же Брент Бёрнс на нынешнем этапе своей карьеры уже вряд ли является игроком уровня НХЛ, а Никишин может стать его прямой заменой по функционалу. Бёрнс провёл 921 встречу подряд в регулярках, но отправка в запас в плей-офф на это число не повлияет». Однако вы можете себе представить, что Бриндамор отправит в запас человека, которому до сих пор доверяет место в первой паре, для которого этот плей-офф вообще может оказаться последним в карьере?

Откажется ли Род Бриндамор от принципов? Фото: Grant Halverson/Getty Images

С другой стороны, Никишину было выгоднее подписать этот контракт уже сейчас по финансовым соображениям: сгорает его первый год контракта новичка, которые в НХЛ остаются чрезвычайно невыгодными для европейских игроков. А вот уже осенью диспозиция в составе «Каролины» может измениться. Истекает контракт Бёрнса, которому недавно исполнилось 40 лет. Истекает контракт Орлова — и, хотя защитник уже опроверг слухи о возвращении в Россию, можно представить, что «ураганы» предпочтут защитника помоложе: всё-таки половине их обороны и так за 30. И Никишин как раз занимает его позицию защитника с левым хватом.

Впрочем, по плей-оффной истории «Каролины» последних лет мы знаем, что в критический момент то, что там должно пойти не так, пойдёт не так. И если это случится (а уж тем более если случится травма), то даже при нашем осторожном консервативном сценарии Никишин дебютирует в матчах плей-офф уже этой весной.