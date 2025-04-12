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Трактор — Динамо Мн — 4:2, видео, голы, первый матч второго раунда плей-офф КХЛ, 12 апреля 2025 года

Вы это видели?! «Трактор» вытащил почти проигранный матч за 18 секунд в самой концовке!
Елена Кузнецова
Отчет «Трактор» — «Динамо» Мн — 4:2
Аудио-версия:
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Сумасшедшая развязка первой игры серии с минским «Динамо».

Когда перед серией плей-офф тебя напутствует президент страны, это кое-что значит. Минское «Динамо» впервые в своей истории дошло до второго раунда, и для белорусов один этот факт уже праздник. Но факт в том, что команде Дмитрия Квартальнова вполне по силам замахнуться на нечто большее. Играть им выпало с лучшей командой Востока — «Трактором». Однако те едва унесли ноги от «Адмирала», да и минчане сейчас на ходу и бешеной уверенности, так что кто в этой серии фаворит – вопрос спорный.

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Противостояние обещало быть ярким и атакующим — минчане по итогам первого раунда стали самой результативной командой (25 шайб в шести матчах), а «Трактор» был третьим по этому показателю (23 шайбы в шести встречах) – под стать обеим командам, тем удивительнее было, что первый период прошёл без пропущенных шайб. От «Адмирала» «Трактор» постоянно пропускал очень быстро, часто – и по несколько голов. Сегодня минчане начали уверенно, но воплотить активность у чужих ворот не смогли, а дальше хозяева начали прибирать инициативу к своим рукам, а концовку периода и вовсе оставили за собой.

Во втором периоде всё началось по новой, с единственной поправкой – Минск все 20 минут не сбавлял обороты в бросковой активности и под конец едва не запихал шайбу в ворота. Вадим Шипачёв нанёс первый бросок, после чего Роман Горбунов и Вадим Мороз принялись усиленно «копать» на пятачке. Шайба скакала по линии, однако в итоге скрылась под ловушкой Зака Фукале.

Пошли и удаления, но исключительно обоюдные. Сначала Коромыслов оставил «Трактор» без большинства, ответив на нарушение Шипачёва, потом потолкались Логан Дэй с Даниилом Липским. Однако даже больше пространства в формате «4 на 4» не привели к голам.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Кадейкин (Кэмпфер, Светлаков) – 42:23 (5x5)     1:1 Усов (Бориков, Липский) – 48:19 (5x5)     1:2 Горбунов (Мороз, Шипачёв) – 49:18 (5x5)     2:2 Шабанов (Ткачёв, Светлаков) – 59:06 (6x5)     3:2 Кравцов (Глотов) – 59:24 (5x5)     4:2 Блажиевский (Робинсон, Светлаков) – 59:28 (en)    

Да уж, не такого развития событий можно было ожидать от этих команд, но в третьем периоде команды, наконец, прорвало. Он начался с первого большинства в матче — за подножку был наказан челябинский воспитанник Василий Демченко, а Александр Кадейкин, который в первом раунде отмечался исключительно передачами, на исходе двухминутки забросил свою первую шайбу в этом плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

У гостей почти сразу же появился шанс также поиграть в большинстве, но Фукале, который в первом раунде даже терял статус первого номера (и неизвестно, вернул бы его, если бы не травма Мыльникова) – подтащил несколько опасных бросков. Однако уже в равных составах всё же пропустил – Дэй потерял шайбу перед своими воротами, «зубры» наконец разорвали оборону хозяев, и Илья Усов посылал шайбу в пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Челябинцы немного «поплыли», а «Динамо» полетело вперёд и тут же забросило вторую шайбу – Мороз выдал идеальную передачу на Горбунова, которому оставалось только попасть в створ. На то, чтобы перевернуть ход встречи, у них ушло всего 59 секунд!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Теперь уже «Трактор» оказался в положении отыгрывающихся. Минуты таяли, Бенуа Гру заменил вратаря на шестого полевого за три с половиной минуты до конца. Гости спокойно оборонялись, но челябинцы всё же улучили момент для голевой атаки – спасителем выступил Максим Шабанов.

Овертайм? Как бы не так! «Трактор» успел вытащить почти проигранный матч за последнюю минуту основного времени – спустя 18 секунд Виталий Кравцов отменил овертаймы (а ещё через несколько секунд Блажиевский поставил точку голом в пустые ворота). Вы это видели? Вот такое мы и ждали от этой серии!

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