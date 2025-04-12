«Динамо» нокаутировало «Ак Барс» за пару минут. Но каким же голом Казань вырвала победу!

17 лет московское «Динамо» и «Ак Барс» не пересекались в плей-офф КХЛ. Весной 2008-го казанцы обыграли москвичей в полуфинале Кубка Гагарина, а затем в лиге появились Западная и Восточная конференции. И «Динамо», и «Ак Барс» неоднократно выходили в финал плей-офф, но ни разу не встретились там друг с другом. И вот реформа перекрёстного плей-офф вернула нам одно из классических и давних противостояний нашего клубного хоккея.

Серия стартовала в Москве последней из всех четвертьфиналов плей-офф-2025. Первые матчи в трёх других сериях завершились победами восточных клубов, и в стартовом периоде «Ак Барс» показал, что намерен продолжить тенденцию. Казанцы в начале игры отбились в меньшинстве, а затем сами реализовали большинство. Миллер зарядил от синей линии, а Дмитрий Яшкин привычно здорово сработал на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 15-й минуте «Ак Барс» удвоил преимущество. Хозяева плохо сыграли при выводе шайбы из зоны, Яруллин совершил перехват на синей линии, а оставшийся в глубине О’Делл блестяще разобрался на пятачке с защитником Сергеевым и вратарём Моторыгиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Первые два гола в свои ворота в этой серии «Динамо» получило от бывших хоккеистов. И если Яшкин выступал за бело-голубых уже достаточно давно и после этого сменил несколько клубов, то канадец О’Делл начинал в «Динамо» нынешний сезон.

Голы придавали «Ак Барсу» уверенность, и казанцы спокойно вели игру, тогда как бело-голубые никак не могли зацепиться за шайбу и перейти к осмысленным атакующим действиям. В начале второго периода Пустозёров мог снимать многие вопросы о победителе встречи, но не реализовал выход «один в ноль», однако и после сейва Моторыгина характер матча не сильно изменился.

Лишь к концу периода хозяева наконец стали поддавливать «Ак Барс» и доставлять обороне казанцев реальные проблемы. Сначала шайба угодила в штангу, а затем удаление схватил Лучевников, и тут «Динамо» размочило счёт: Пакетт «доел» момент с пятачка, забив важнейший для бело-голубых гол в самой концовке игрового отрезка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Казалось, что со старта третьего периода «Динамо» полетит развивать успех, но «Ак Барс» начал третью двадцатиминутку с позиции силы, не собираясь отсиживаться у своих ворот. А в середине отрезка казанцы заработали большинство и блестяще его реализовали. Вновь неразрешимой задачей для обороны хозяев стал дальний бросок Миллера, только в этот раз шайба никого на пятачке не задела.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сразу после этого гола хозяева площадки выглядели обескураженными, однако прийти в себя им помогла неожиданная шайба в исполнении Кудрявцева. Форвард «Динамо» бросил из совсем не очевидной позиции, но здорово попал, а Билялов, очевидно, не ждал подобного развития событий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Эта шайба кардинальным образом изменила настроение хоккеистов «Динамо». Правда, сначала Уил заработал удаление от излишнего рвения, однако в меньшинстве бело-голубые играли недолго, составы быстро уравнялись после штрафа казанцев, в формате «4 на 4» ничего интересного не произошло, зато небольшой отрезок большинства хозяева использовали максимально продуктивно. Рашевский – тот самый, чьё удаление реализовал Миллер в середине периода – сделал великолепную передачу на Комтуа, а тот броском в касание сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» сломлен, а матч уходит в овертайм? Да как бы не так! Уже второй четвертьфинал за сегодня подарил нам сумасшедший сюжет в третьем периоде. При 3:3 «Динамо» немного поатаковало на кураже, но как только случилось вбрасывание в зоне бело-голубых, так «Ак Барс» забил. Сафонов гениально подставил клюшку в окружении двух опекунов под бросок Галимова и вновь вывел казанцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

У «Динамо» ещё был шанс отыграться до конца третьего периода, бело-голубые и тайм-аут, брали и вратаря сняли, однако казанцы выиграли практически все вбрасывания в своей зоне (особенно постарался Семёнов) и в конце концов Яшкин оформил дубль, забив в пустые ворота. 3:5 в матче, 0-1 — в серии в пользу «Ак Барса». Все восточные команды одержали победы в стартовых играх четвертьфинала.