Овечкину не стоит расслабляться. Мэттьюс не так прост, как кажется

В прошлое воскресенье мы все стали свидетелями истории. Такое событие, как установление нового исторического рекорда по голам в НХЛ, случается раз в десятилетия, а когда это делает наш соотечественник – возможно, и вовсе один раз за все времена. Александр Овечкин и цифра 895 свели планету с ума, и это безумие инерционно будет продолжаться ещё не день и не два. Нисколько не удивительно, что, когда кто-то преодолевает, как изначально казалось, вечный рекорд, общественность невольно пытается заглянуть в будущее. Овечкин – это навсегда? Сколько проживёт рекорд? Кто следующий? Ответить на первые два вопроса невозможно. На третий – частично.

Мы тоже задаёмся вопросами, на которые сейчас никто не даст ответа: Рекорд Овечкина — это навсегда?

Произойдёт это или нет — не знает никто, но основной конкурент уже ясен. Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Это девятый сезон американца в лиге, ему 27 лет, и он уже назабивал 398 голов за карьеру в НХЛ. Для сравнения, у Овечкина после первых девяти сезонов было 422. И за оставшиеся матчи нынешнего регулярного чемпионата Мэттьюс должен ещё ближе подобраться к россиянину. А рекорд Овечкина сделал Остона ещё опаснее.

Остон Мэттьюс Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

Мы уже обсуждали здесь условия, при которых звезда «Мэйпл Лифс» сможет реально претендовать на свержение Ови. Это и отменное здоровье, и отсутствие локаутов и пандемий, и тенденция к росту результативности в НХЛ, и конкурентоспособность «Торонто» как организации, и, наконец, эффект «вечной молодости», присущий Овечкину. Однако с прошлого воскресенья у американского снайпера появился ещё один козырь, и он невероятно весомый.

«Это ещё так далеко, для этого предстоит пройти очень длинный путь. И, знаете, я даже не думаю, что мне следует участвовать в этом разговоре. Я имею в виду, этот парень только что побил рекорд. Я так далёк от этого, и я не думаю, что фокус должен быть на мне. Я имею в виду, это всё должно быть сосредоточено на Ови, и это правильно. Всё внимание на том, чего он смог достичь в своей карьере, и, очевидно, данный рекорд является частью этого», — так Мэттьюс высказался о собственных шансах на рекорд после того, как Овечкин забросил свою 895-ю шайбу.

В этих словах явно прослеживается понимание Остоном того, что этот самый фокус на нём стал несколько больше после рекорда россиянина. За корректными высказываниями прячется полное понимание причин повышенного внимания к нему с этого момента. Нет никаких сомнений в том, что, увидев лучи славы и купающегося в них Ови, насмотревшись перед этим на весь ажиотаж в мире хоккея, длившийся более трёх лет перед историческим матчем «Вашингтона» с «Айлендерс», Мэттьюс ещё сильнее захотел однажды примерить эту корону на себя.

Да, он и раньше понимал, что Овечкин в любом случае обойдёт Гретцки и что его рекорд – лишь вопрос времени. Но одно дело – понимать это до, а другое – воспринимать это после того, как ты своими глазами увидел главное индивидуальное чествование в мировом хоккее в XXI веке. Это совершенно иной психологический уровень. Совершенно иное восприятие реальности.

С этого момента Мэттьюс получил колоссальный заряд мотивации, и получил его всего в 27 лет. Про то, что Овечкин может обойти Гретцки, всерьёз впервые начали говорить лет шесть-семь назад, когда Александру было уже за 30. Возможно, говорить начали бы и раньше, однако до 2018 года на первый план выходило отсутствие у Ови Кубка Стэнли, поэтому все разговоры о личной статистике особо не поднимались. У американца пока тоже нет чашки, но благодаря триумфу Овечкина уроженцу Калифорнии горизонты величия обозначили уже сейчас.

Остон Мэттьюс празднует гол Фото: Mike Carlson/Getty Images

Неизвестно, сместит ли Мэттьюс Овечкина с хоккейного олимпа, но теперь он точно захотел этого с удвоенной силой. Главной сложностью для Остона является то, что Овечкин, в отличие от Гретцки, ещё не завершил карьеру, и впереди у него ещё как минимум один сезон. И, несмотря на недавние слова Саши о желании после этого вернуться в московское «Динамо», нельзя исключать, что он примет решение подписать контракт со «столичными» ещё на год-два, а последние отказать ему абсолютно точно не смогут. Если тот же Ягр был востребован в НХЛ до 46 лет, то мы не видим ни одной причины, чтобы Овечкин не заключил новый контракт с «Вашингтоном». Тем более что мотивация у Овечкина абсолютно точно останется, к примеру – побить рекорд того же Гретцки по общему количеству шайб, включая плей-офф.

Таким образом, основной проблемой Мэттьюса является то, что он пока просто не знает, к какой цифре ему стремиться, в то время как у Овечкина в голове чётко сидело число 895. Но американец будет пробовать, и это абсолютно нормально.

И здесь важно понимать, что мы ни в коем случае не желаем Остону неудачи в этой погоне только лишь из-за национальности Саши, ведь, как сказал актёр нашего детства Дэнни Де Вито, поздравляя Овечкина: «Рекорды должны биться». Важно то, что мировой хоккей в будущем может получить ещё одну невероятную погоню. А слава Овечкина никуда от этого не денется, как и слава легендарного Гретцки.