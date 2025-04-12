Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

Капитан «столичных» не сыграл в этом матче, а сами «Кэпиталз», кажется, ещё не до конца отошли от празднования его рекорда.

Матч «Вашингтона» и «Коламбуса» многие ожидали как битву лучшей команды Востока и клуба, который отчаянно борется за попадание в плей-офф. «Блю Джекетс» за четыре встречи до конца регулярки шли на девятом месте, отставая от «Монреаля» на шесть очков, но при этом имея игру в запасе. «Кэпиталз» же по-прежнему находились в борьбе за Президентский кубок. «Столичные» отстали от «Виннипега» на три очка. Нужна была победа.

Хотя, конечно, болельщиков больше интересовало не это. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и уже отправился за новой погоней — за 900-й шайбой в НХЛ. Матч с «Коламбусом» представлялся идеальным для пополнения снайперского счёта, поскольку у «синих мундиров» есть проблемы при игре в обороне — на Востоке больше «Блю Джекетс» пропустили только три команды!

Однако перед встречей стало известно: Овечкин не сыграет. Ему дали возможность отдохнуть. Так что Алекс впервые в нынешнем сезоне не вышел на лёд по причине, не связанной с травмой.

Казалось, что «столичные» и без капитана справятся. Но как бы не так! Уже спустя 60 секунд после стартового вбрасывания «Коламбус» открыл счёт.

Хозяева вошли в зону, шайбу получил Шон Монахан и отпасовал в район левого круга вбрасывания. Там оказался Зак Веренски, который прицелился и нанёс точный бросок с кистей — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Непонятно, либо быстрый гол стал для хоккеистов «Вашингтона» ударом обухом, либо в целом они не особо настроились на матч, однако шайба Веренски оказалась лишь началом кошмара для гостей.

На пятой минуте «Кэпиталз» пошли в атаку и попытались закрепиться в чужой зоне. Но лишь пропустили выход два в два. Шайбу на входе в зоне «Вашингтона» подхватил Кент Джонсон. Нападающий сначала убрал Мартина Фехервари, пытавшегося преградить путь потенциальной передаче, сблизился с голкипером и послал шайбу мимо стража ворот — 2:0.

Хантер Шепард, впервые в этом сезоне вышедший в стартовом составе, пропустил дважды после двух первых бросков в матче.

К концу периода гости немного пришли в себя и даже провели несколько опасных атак. Однако стартовая 20-минутка завершилась для них так же, как и началась. Адам Фантилли отработал в своей зоне, снеся с ног Райана Леонарда и начав атаку своей команды. Форвард отдал на Джеймса ван Римсдайка, тот, преодолев чужую синюю линию, отпасовал на Кента Джонсона. Нападающий притормозил и вырезал классную поперечную передачу на Фантилли, которого защитники оставили в одиночестве, и Адам в третий раз пробил Шепарда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Казалось, что в перерыве главный тренер «Вашингтона» сумеет взбодрить своих хоккеистов.

Однако «Коламбус» был против.

На третьей минуте второго периода Фантилли оформил дубль. Адам получил передачу у синей линии и просто бросил — 4:0!

Спустя ещё две с половиной минуты счёт стал совсем уж неприличным. Кирилл Марченко затащил шайбу в чужую зону и бросил-прострелил в сторону пятачка. Шепард спас «Вашингтон», но на пятачке отлично сработал Монахан — 5:0! Защитники совсем бросили своего голкипера.

Не успели болельщики принять пятый гол, как случился новый удар. Уже в следующей атаке «Коламбус» забросил шестую шайбу. Дмитрий Воронков обокрал Ларса Эллера за воротами «Вашингтона» и отдал в район слота на Коула Силлинджера — бросок в касание и гол. 6:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После шестой шайбы «Блю Джекетс» игра несколько успокоилась. Команды проводили атаки, однако ничем примечательным не могли отметиться. Вплоть до 58-й минуты.

Тогда «Коламбус» сделал косплей на свой шестой гол. Мэтью Оливье из-за ворот отдал передачу на пятачок, откуда Джеймс ван Римсдайк перевёл шайбу в ворота. 7:0.

В итоге «Вашингтон» так и не сумел распечатать владения 24-летнего Джета Гривза. Голкипер отразил все 22 броска и оформил первый шат-аут в карьере. А «Коламбус» отпраздновал разгромную победу — 7:0. «Вашингтон» же без Овечкина позорно проиграл, ничего не сумев противопоставить сопернику и оставив на растерзание своего вратаря.

Впрочем, уже в ночь с 13 на 14 апреля соперники вновь встретятся друг с другом. И именно эта игра прояснит многое о борьбе «Блю Джекетс» за место в плей-офф и «Вашингтона» — за Президентский кубок.