«Я не мог перестать смеяться». Россиянина выгнали со льда в НХЛ, но он продолжил играть

«Вашингтон» очень хорошо отметил установление Александром Овечкиным снайперского рекорда НХЛ всех времён. После матча с «Айлендерс» «столичные» провели одну встречу с «Каролиной», где возможность чествовать новоиспечённого самого забивного игрока в истории лиги впервые получили домашние трибуны «Кэпиталз», а вчера, уже без своего капитана, подопечные Спенсера Карбери отправились на выезд в Коламбус, где местные «Блю Джекетс», продолжающие борьбу за попадание в плей-офф, разбили соперника со счётом 7:0.

Помимо абсолютно односторонней игры, в которой «мундиры» не оставили абсолютно никаких шансов сильно ротированному составу «Вашингтона», этот матч запомнился очень большим количеством стычек и удалений. На двоих команды насобирали аж 76 минут штрафа, большая часть которых была выдана судьями уже после шестого гола подопечных Дина Эвасона.

Во втором периоде зрители увидели сразу две драки – сперва в кулачном бою схлестнулись Шон Курали и Райан Леонард, а чуть позже выяснить отношения пожелали Джеймс ван Римсдайк и Расмус Сандин.

Но самое любопытное удаление произошло в середине третьей двадцатиминутки. К тому моменту градус игры понизился практически до нуля – голов давно не было, и встреча близилась к своему логическому завершению.

В одном из эпизодов произошла ещё одна стычка, в которой поучаствовали Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа и Дмитрий Воронков. Защитник получил 2+10, а форвардам были выписаны исключительно 10-минутные штрафы за грубость, что с учётом того, что до финальной сирены оставалось чуть меньше 10 минут, означало завершение их участия в матче.

«Коламбус» получил право на розыгрыш большинства, но незадолго до истечения двух штрафных минут судьи внезапно остановили игру, когда хозяева владели шайбой. Пока хоккеисты находились в недоумении и пытались понять, в чём причина свистка, один из арбитров подъехал к находившемуся на пятаке… Воронкову!

Оказалось, что российский нападающий «Блю Джекетс» не ушёл в раздевалку и как ни в чём не бывало продолжил играть, выйдя на лёд в составе спецбригады. Под гул домашних трибун судье пришлось объяснять зрителям и Дину Эвасону, что Воронков находился на площадке нелегально – а значит, «мундирам» необходимо выписать ещё один малый штраф.

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Реакция скамейки «Коламбуса» после объяснения от арбитра была бесценной – хоккеисты и их наставник рассмеялись прямо на месте, а больше всех эта ситуация повеселила Адама Фантилли: «Я не мог перестать смеяться, это уморительно. Парень получил 10-минутный штраф, вернулся на скамейку, чтобы глотнуть водички, и решил, что он готов играть в большинстве. Реф сказал «Я говорил ему!», а мы такие «Ох, он совсем не говорит по-английски», – рассказал форвард.

Как сообщил журналист Аарон Порцлайн, Воронков услышал «10» и подумал, что это относится к нему, поскольку он играет под этим номером, однако судьи не уточнили, что речь идёт о 10-минутном штрафе.

«Говорю вам, что Вронни говорит по-английски лучше. Но оказалось, что он говорит недостаточно хорошо, чтобы понять, что судья выдал ему 10-минутный штраф и что ему больше нельзя играть», – рассказал Дин Эвасон.

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Эвасон взял на себя всю ответственность за путаницу с удалением Воронкова. Также тренер сообщил, что в воскресенье утром он и тренерский состав проведут собрание, на котором обсудят действия по предотвращению подобных ситуаций в будущем. В матче с «Вашингтоном» этот случай «Коламбусу» никак не навредил, а лишь подарил самый забавный момент дня.