Московское «Динамо» — комок нервов, у «Спартака» нет шансов с Уфой. Мнение о плей-офф КХЛ

В плей-офф КХЛ состоялись первые встречи всех четвертьфиналов. Что мы увидели на старте нового раунда?

«Локомотив» — «Авангард»

Счёт в серии: 0-1 (1:4)

«Авангард» провёл один из лучших матчей под руководством Ги Буше. «Ястребам» удалось и агрессивное начало с быстрым голом, и затем строгая и правильная игра по всей площадке, приправленная страстью и куражом Серебрякова в воротах. Плюс Омск показал отличную реализацию моментов, а когда слегка дрогнул в концовке второго периода, то с началом третьего сумел блестяще перестроиться, не позволив «Локомотиву» почувствовать вкус крови.

Ярославцы провалили начало, затем пришли в себя, но столкнулись с тем, что «Авангард» не уступает «Локомотиву» в большинстве деталей. Омичи не ломались под давлением, выдерживали позиционки, здорово работали под воротами. Известную прямолинейность атаки ярославцев пытался исправить Александр Радулов, который, пожалуй, и доставлял сопернику больше всего проблем. 38-летний форвард чудом не забил сам (Серебряков совершил великолепный сейв), однако всё-таки сделал гол для «Локомотива», выполнив в большинстве технически очень непростой поперечный перевод на Шалунова. Возможно, в третьем периоде Радулов бы спас-таки матч для хозяев, но «Авангард» вовремя и быстро перестроился, да ещё и защитники «Локомотива» допустили нехарактерные ошибки, а Исаев не выручил.

«Локомотив» — «Авангард» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

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«Локомотив», конечно, перестроится, наверняка последуют изменения в составе. Всё-таки не дело, когда самым активным и опасным в команде оказывается возрастной Радулов. Да и Никитин проведёт беседы и, что называется, вправит мозги подопечным. Жду, что уже во второй встрече «Локомотив» с первых минут предстанет давящей и прессингующей машиной, и всё будет зависеть от того, как с этим справится «Авангард». Терпеть-то Омск умеет, но индивидуальные ошибки никто не отменял, да и по физическому состоянию «ястребов» в контексте всей игры пока ещё остаются вопросы.

Впрочем, если стартовый штурм «Локомотива» не принесёт им дивидендов, да ещё и «Авангард» вновь откроет счёт, то 0-2 в серии по итогам матча вряд ли кого-то удивят.

«Динамо» М — «Ак Барс»

Счёт в серии: 0-1 (3:5)

«Динамо» сыграло робко, как-то пугливо, вчистую уступило свой пятачок, на котором «Ак Барс» делал всё, что хотел. Казанцы действовали надёжно и просто, ничего не выдумывая даже в большинстве, и вчера это приносило свои плоды. Миллер бросал, Яшкин трудился у чужих ворот, да и все казанцы как-то меньше нервничали и наказывали бело-голубых за оплошности, которых мы не видели в серии со СКА.

При этом идеальный кубковый матч «Ак Барсу» провести не удалось. Когда «Динамо» повезло со вторым голом, то мы уже увидели, как затряслись гости, у них всё повалилось из рук, и это выдаёт в казанцах всё-таки ещё пока неопытную команду. Всё могло закончиться даже хуже, чем 3:3, но тут игроки хозяев вновь чудовищно ошиблись в своей зоне, а Сафонов максимально удачно подставил клюшку и неожиданно сам для себя выиграл для «Ак Барса» встречу.

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Реакции «Динамо». Создаётся ощущение, что у бело-голубых есть некий комплекс второго раунда после прошлогодних 0-4 в серии с «Трактором», а у Кудашова так и вовсе два подряд свипа на этой стадии (2022 и 2024 годы). Тренер как будто излишне нервничает, это передаётся команде, отсюда и такая странная по количеству невынужденных ошибок игра с «Ак Барсом».

Нечто подобное мы видели у «Салавата» в первом раунде с «Сибирью», и уфимцы ведь так и не справились с внутренним давлением, хоть и преодолели барьер. «Динамо» же надо сейчас как-то успокоиться, начать делать те вещи, которые принесли победу над СКА. Победить внутренних демонов всегда непросто, однако это нужно сделать и Кудашову, и его команде, если они хотят вывести «Ак Барс» из зоны комфорта, и не на пару минут, как в первой игре четвертьфинала.

«Трактор» — «Динамо» Мн

Счёт в серии: 1-0 (4:2)

«Трактор» — удивительный! Насколько безалаберно и просто плохо команда может действовать бо́льшую часть игры, настолько безжалостно она забирает своё в ключевой момент, какой бы подвиг для этого ни потребовался. Впрочем, есть подозрение, что такие фокусы «Трактор» сможет проворачивать ровно до того момента, пока не встретится с командой, которая попросту не позволит челябинцам включиться по щелчку. «Адмирал» и, судя по всему, минское «Динамо» на эту роль не подходят. Но какие вопросы к «Трактору»? Довольно простую сетку челябинцы заслужили своей работой в регулярном чемпионате.

А что же Минск? Белорусы проводили отличный матч почти до самой сирены. Умело сдерживали мощное нападение «Трактора», сами оказывали всё увеличивающееся перманентное давление на оборону хозяев, которое в результате и принесло свои плоды. При этом «Динамо» классно, очень солидно отреагировало на первый гол Кадейкина. Однако последняя минута встречи показала, что к серьёзным кубковым достижениям «зубры» всё-таки не готовы. Нельзя не забивать в пустые ворота, когда необходимо добить рискующего соперника; нельзя допускать такие отскоки, как в моменте с голом Шабанова; нельзя вратарю серьёзной команды пропускать такие шайбы, как пропустил Демченко от Кравцова.

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Интересно, справится ли импульсивный Дмитрий Квартальнов с таким обиднейшим ударом и донесёт ли правильные вещи до своей команды. У некоторых малоопытных и впечатлительных игроков «Динамо» может сложиться впечатление, что обыграть этот «Трактор» попросту нереально (по крайней мере в гостях), и если так, то дело плохо. Так что дальнейший ход серии зависит от работы главного тренера с менталкой подопечных.

Ну а Челябинск вряд ли сделает какие-то выводы. Каждая такая победа добавляет уверенности, а это самое главное в плей-офф. Зачем что-то менять? По крайней мере, в этой серии, где соперник не изменится.

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Счёт в серии: 1-0 (4:1)

Уфимцы, сбросившие с себя напряжение первого раунда, без каких-либо проблем разобрались со «Спартаком» — самой некубковой командой из всех участников четвертьфинала. «Салават» очень спокойно отреагировал на очередную ошибку Самонова и поддержал своего вратаря быстрыми голами, а затем максимально уверенно повёл встречу к победе. Как собирались выигрывать этот матч красно-белые, мы так и не поняли, нападение «Спартака» связали, а оборона позволила сопернику сделать разницу, не прилагая сверхусилий.

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Для меня это самая понятная и предсказуемая пара во втором раунде. «Салават», преодолев злосчастный для себя рубеж первого раунда, успокоился и вновь стал солидной командой, какой был в большей части регулярки, а против такого соперника у «Спартака» просто нет шансов, как бы ни старался Алексей Жамнов. У москвичей просто нет состава, чтобы вести серьёзные кубковые сражения, однако забрать одну домашнюю игру у уфимцев красно-белые всё же способны.