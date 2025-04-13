Лидеры уходят, а равноценной замены нет. Как будет выглядеть СКА в новом сезоне?

Прошла почти неделя с момента вылета СКА из Кубка Гагарина – 2025. Армейцы Санкт-Петербурга в этом году, в отличие от предыдущего, закончили выступление в апреле, но из-за продления сезона есть нюанс – сейчас последнее поражение подопечных Романа Ротенберга пришлось на первый раунд плей-офф, что является худшим результатом для клуба за последние 15 лет.

Однако это не означает, что команда с берегов Невы выключается из информационной повестки – напротив, за последние шесть дней петербуржцы дали очень большое количество поводов вновь говорить о себе. И связано это, естественно, с бурной деятельностью вокруг состава – а ведь окно переходов ещё даже не успело открыться.

Сериал «Кого на этот раз отпустит и подпишет СКА» на протяжении последних лет является едва ли не самым интересным во время межсезонья в КХЛ. На этот раз разогрев к нему начался ещё до завершения розыгрыша Кубка Гагарина: команду уже официально покинули Иван Демидов, Евгений Кузнецов и Александр Никишин, на очереди – как минимум Арсений Грицюк.

Насчёт Захара Бардакова, вокруг возможного отъезда которого за океан тоже ходит большое количество разговоров, всё пока не так очевидно. Об этом «Чемпионату» напрямую рассказал агент нападающего Шуми Бабаев: «Захар пока размышляет. Он не принял решения, хотя тоже есть предложение из Северной Америки, где нападающего давно ждут в «Колорадо». Из СКА у нас тоже есть предложение. Захар, повторюсь, принимает решение и думает, что ему делать. В ближайшую неделю, после разговора с Романом Борисовичем, Бардаков примет окончательное решение».

Вне зависимости от того, покинет Бардаков армейцев или нет, изменения в составе команды будут кардинальными – это можно с уверенностью заявить и безо всяких инсайдов. Поэтому предлагаю взглянуть на промежуточный ориентировочный состав СКА в следующем сезоне – на основе той заявки, которую мы видели в шестом матче с «Динамо». Курсивом выделены те, кто в той встрече участия не принимал, в скобках – год окончания контракта.

Толчинский (2028) – Воробьёв (2026) – Плотников (2028)

Акользин (2026) – Григоренко (2028) – Хайруллин (2026)

Зыков (2027) – Короткий (2027) – х

Алистров (2027) – Андронов (2026) – Дедунов (2026), Зинченко (2026)

Галенюк (2026) – Земчёнок (2027)

Педан (2026) – Сапего (2028)

Юдин (2026) – Зайцев (2028)

Кол (2026)

Заврагин (2027), Мойсевич (2027)

И пока что это весь состав СКА на следующий сезон. То есть как минимум команде нужен ещё один форвард. Но вы же понимаете, что этим не ограничится, верно?

Если не брать в расчёт уже упомянутого Бардакова, у армейцев есть три значимых ограниченно свободных агента – Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Артемий Плешков.

Всех троих, на мой взгляд, петербуржцам необходимо продлевать, ведь речь идёт об одном из самых перспективных нападающих клуба, который уже успел себя зарекомендовать на уровне КХЛ, защитнике, ради которого петербуржцы расстались с Василием Глотовым и который относительно неплохо проявил себя, и вратаре, который был одним из лучших игроков СКА в серии с «Динамо».

Другой нюанс – в том, что кто-то из имеющегося ростера точно будет отправлен на поиски новой работы, как это обычно и происходит в Северной столице едва ли не каждый год. Желавший уйти до дедлайна обменов Михаил Воробьёв и главный виновник поражения в шестой встрече с «Динамо» по версии Романа Ротенберга (пусть фамилию он не называл, но по характеристике всё и так было понятно) Андрей Педан – в числе первых кандидатов на выход.

Можно было предполагать, что в этом списке окажется и Сергей Толчинский, которому второй сезон в Санкт-Петербурге, мягко говоря, не удался, однако Шуми Бабаев заверил, что речи об уходе нападающего из клуба не ведётся: «У Сергея действующий контракт, ещё три года. Роман Борисович чётко дал понять ему и мне, что рассчитывает на игрока в следующем сезоне как на лидера и будет ждать от Толчинского сильного выступления».

Сергей Толчинский Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Удивлюсь, если следующий сезон в Северной столице начнут Сергей Андронов, который довольно часто выпадал из состава армейцев, и Дмитрий Юдин, не лучшим образом вписавшийся в оборонительный корпус команды. Да и будущее сильно сдавшего после травмы Владимира Алистрова и Павла Дедунова тоже находится под вопросом – форвард-ветеран и вовсе казался одним из первых кандидатов на расторжение контракта летом-осенью, когда СКА подписывал Евгения Кузнецова и Тони Деанджело.

Но главный вопрос для армейцев прямо сейчас – где брать усиление? Из аренды в «Витязе» должен вернуться Андрей Чивилёв, однако будет логично, если он станет одной из разменных монет по обратному переходу Дмитрия Бучельникова, проведшего очень успешный сезон в подмосковной команде. А других очевидных кандидатур для СКА на российском рынке пока нет.

Как и на зарубежном, где из хоккеистов, на которых у армейцев есть права, контракт заканчивается только у Марата Хуснутдинова. Но и его ещё надо уговорить вернуться, а после не лучшего расставания полтора года назад сделать это, кажется, будет довольно сложно. Андрей Кузьменко, кажется, всё-таки останется в НХЛ, как и Дмитрий Орлов, лично опровергший слухи о возвращении в Россию.

Материалы по теме Защитник «Каролины» Орлов опроверг слухи о своём возвращении в КХЛ

И если атакующая и вратарская линии СКА оскудели не на 100% – всё-таки в нападении армейцев должны остаться такие мастера, как Плотников, Григоренко, Хайруллин, Зыков и тот же Толчинский, а на последнем рубеже будет как минимум Егор Заврагин и – вполне возможно – продлит контракт Артемий Плешков, то вот защита лишилась большей части своей мощи.

Вы наверняка сами могли видеть, что СКА с Александром Никишиным и без него – две разные команды. Сложно представить, кто должен приехать в Петербург (и это не один человек), чтобы общий уровень оборонительного корпуса в следующем сезоне у армейцев был хотя бы таким же, как с Никишиным.

Лучшие возможные варианты из КХЛ, чьи контракты истекают в мае – лидер обороны минского «Динамо» Джордан Гросс, «моряк» Либор Шулак, который уже как-то пытался заиграть в топ-клубе, но не преуспел, а также самый результативный защитник этого сезона Тревор Мёрфи, чьё будущее пока находится под вопросом. Однако это опции в большей степени для игры на чужой синей линии и в большинстве. Как замена один в один их будет явно недостаточно.

Впереди у менеджмента СКА очень много работы – чтобы бороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне, придётся упорно потрудиться на рынке. Так или иначе прежними армейцы уже точно не останутся.