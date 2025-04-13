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Расписание спортивных матчей 14 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Динамо» — «Ак Барс» в КХЛ, старт суперсерии в волейболе и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Мощное 14 апреля: «Трактор» — «Динамо» Минск — в Кубке Гагарина, Алекно против Вербова, а ещё следим за Кучеровым и ждём Овечкина в НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вырвется ли Кучеров в единоличные лидеры гонки бомбардиров?

Никита совершил крутой подъём по списку лучших бомбардиров сезона и даже сумел догнать казавшегося недостижимым Натана Маккиннона. Канадец из «Колорадо» к тому же получил травму и выбыл до конца регулярки. Так что победа Кучерова в гонке бомбардиров — вопрос времени. Тем более сейчас Никита и Натан имеют одинаковое количество очков — по 116.

Как Кучеров почти выиграл классный трофей:
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Вашингтон» реванш за унизительное поражение?

«Столичные» уже встречались с «Коламбусом» 12 апреля и без Александра Овечкина в составе провалились. «Блю Джекетс» нанесли «Вашингтону» унизительное поражение со счётом 7:0. «Синие мундиры» благодаря этому сохранили шансы на попадание в плей-офф, а «Кэпиталз» практически лишились возможность побороться за Президентский кубок. Однако теперь «столичные» наверняка захотят поквитаться с «Коламбусом».

Об унижении столичной команды:
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0
Видео
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли «Динамо» после тяжелейшего удара в первой игре?

Минчане самоотверженно боролись на старте серии с челябинцами и даже вели в счёте до последней минуты третьего периода. Однако «Трактор» забил трижды за 22 секунды и всё-таки вырвал победу в первой встрече. Для любой команды такой удар может стать фатальным. Сможет ли «Динамо» оклематься и прийти в себя?

О геройствах челябинцев:
Вы это видели?! «Трактор» вытащил почти проигранный матч за 18 секунд в самой концовке!
Вы это видели?! «Трактор» вытащил почти проигранный матч за 18 секунд в самой концовке!

🏐🏆 18:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, Суперлига (м), финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зенитовское дерби в финале!

Идеальная обложка для финала мужской Суперлиги — зенитовское дерби! Действующий чемпион — «Зенит-Казань» против суперамбициозного клуба из Санкт-Петербурга. Владимир Алекно сразится в финале против команды, с которой взял кучу титулов. Это ещё и противоположные стили игры: мощь петербуржцев против цепкости и скорости казанцев. Будем надеяться, восстановится после травмы Женя Гребенников — настоящее украшение лиги. Непредсказуемая серия, которая станет украшением сезона. Такие матчи нельзя пропустить!

Сможет ли Владимир Алекно стать чемпионом со своим новым клубом?
За и против. Добудет ли Алекно первое чемпионство для «Зенита»?
За и против. Добудет ли Алекно первое чемпионство для «Зенита»?

🏒 19:00: «Динамо» Москва — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: навяжут ли бело-голубые борьбу казанцам?

«Динамо» в первом матче серии совершило классный камбэк, чуть больше чем за три минуты отыгравшись с 1:3 — причём уже в третьем периоде. Однако сильно это не помогло москвичам. «Ак Барс» забил за 110 секунд до конца встречи, вышел вперёд и своего уже не упустил. Это крайне неприятное поражение для «Динамо», так что сейчас остаётся только один вопрос: сломит ли оно дух бело-голубых?

О неудаче москвичей:
«Динамо» послало «Ак Барс» в нокдаун за пару минут. Но каким голом Казань вырвала победу!
Видео
«Динамо» послало «Ак Барс» в нокдаун за пару минут. Но каким голом Казань вырвала победу!

🏐🏆 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), финал, третий матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли Казань чемпионство?

Пока что финальная серия у женщин разочаровывает. «Динамо-Ак Барс» дважды уверенно победило «Локомотив» на своей площадке. Калининградский клуб во второй встрече выглядел лучше, но этого не хватило даже на выигранный сет. Надежда у «Локо» — только на свой полный зал, поддержка болельщиков может стать тем самым легальным допингом, который поможет перевернуть серию. Однако в Казани нацелены завершить всё в третьей игре. Получится ли?

В чём может добавить «Локомотив», чтобы переломить ход неудачно складывающегося финала?
«Динамо-Ак Барс» доминирует! Что делать «Локомотиву»?
«Динамо-Ак Барс» доминирует! Что делать «Локомотиву»?

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Эмполи», Серия А, 32-й тур

Италия — Серия А . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» сократит отставание от лидера чемпионата Италии?

От «Наполи» зависит, как долго продлится чемпионская гонка в Италии. Перед домашним матчем с «Эмполи» команда Антонио Конте отстаёт от «Интера» на шесть очков. Правда, у южан есть одна игра в запасе. Если «Наполи» потеряет очки, то сделает роскошный подарок миланскому клубу. В последнее время неаполитанцы не радуют болельщиков хорошими результатами — две победы в девяти встречах. «Эмполи», в свою очередь, располагается на второй с конца строчке в таблице Серии А. Любопытно, что команда не одержала ни одной победы в турнире в 2025 году.

Как «Наполи» провёл предыдущий матч:
«Наполи» и «Болонья» поделили очки в матче 31-го тура Серии А

⚽️ 22:00: «Борнмут» — «Фулхэм», Премьер-лига, 32-й тур

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Борнмут» серию без побед?

«Борнмут» забыл, как побеждать. У него серия из шести встреч в АПЛ без выигрышей. Пока команда располагается на 10-й строчке в таблице, а «Фулхэм» — на восьмой. Лондонский клуб в последнее время чередует победы с поражениями. Если последовательный ряд сохранится, то «Фулхэм» проиграет предстоящий матч. Пять предыдущих встреч с участием соперников получились «верховыми». Сколько голов мы увидим на этот раз?

«Фулхэм» удивил в прошлом туре:
«Ливерпуль» выдал свой худший тайм. И проиграл в АПЛ впервые за семь месяцев!
«Ливерпуль» выдал свой худший тайм. И проиграл в АПЛ впервые за семь месяцев!

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Вальядолид», Примера, 31-й тур

Испания — Примера . 31-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» обыграет худшую команду лиги?

«Атлетико» одержал всего одну победу в четырёх предыдущих матчах чемпионата Испании. Сейчас мадридская команда располагается на третьей строчке в таблице Примеры. Впереди у «Атлетико» игра с худшим клубом турнира. «Вальядолид» набрал всего лишь 16 очков по итогам 30 туров. Он наверняка начнёт новый сезон во втором по силе дивизионе испанского футбола. Лёгкая победа «Атлетико»? Или сенсация?

Как вам такая точка зрения?
Филипп Лам: вся Италия должна играть, как мадридский «Атлетико»
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