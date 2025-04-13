Топ-матчи понедельника: «Динамо» — «Ак Барс» в КХЛ, старт суперсерии в волейболе и футбол

Мощное 14 апреля: «Трактор» — «Динамо» Минск — в Кубке Гагарина, Алекно против Вербова, а ещё следим за Кучеровым и ждём Овечкина в НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вырвется ли Кучеров в единоличные лидеры гонки бомбардиров?

Никита совершил крутой подъём по списку лучших бомбардиров сезона и даже сумел догнать казавшегося недостижимым Натана Маккиннона. Канадец из «Колорадо» к тому же получил травму и выбыл до конца регулярки. Так что победа Кучерова в гонке бомбардиров — вопрос времени. Тем более сейчас Никита и Натан имеют одинаковое количество очков — по 116.

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Вашингтон» реванш за унизительное поражение?

«Столичные» уже встречались с «Коламбусом» 12 апреля и без Александра Овечкина в составе провалились. «Блю Джекетс» нанесли «Вашингтону» унизительное поражение со счётом 7:0. «Синие мундиры» благодаря этому сохранили шансы на попадание в плей-офф, а «Кэпиталз» практически лишились возможность побороться за Президентский кубок. Однако теперь «столичные» наверняка захотят поквитаться с «Коламбусом».

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оправится ли «Динамо» после тяжелейшего удара в первой игре?

Минчане самоотверженно боролись на старте серии с челябинцами и даже вели в счёте до последней минуты третьего периода. Однако «Трактор» забил трижды за 22 секунды и всё-таки вырвал победу в первой встрече. Для любой команды такой удар может стать фатальным. Сможет ли «Динамо» оклематься и прийти в себя?

🏐🏆 18:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, Суперлига (м), финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: зенитовское дерби в финале!

Идеальная обложка для финала мужской Суперлиги — зенитовское дерби! Действующий чемпион — «Зенит-Казань» против суперамбициозного клуба из Санкт-Петербурга. Владимир Алекно сразится в финале против команды, с которой взял кучу титулов. Это ещё и противоположные стили игры: мощь петербуржцев против цепкости и скорости казанцев. Будем надеяться, восстановится после травмы Женя Гребенников — настоящее украшение лиги. Непредсказуемая серия, которая станет украшением сезона. Такие матчи нельзя пропустить!

🏒 19:00: «Динамо» Москва — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: навяжут ли бело-голубые борьбу казанцам?

«Динамо» в первом матче серии совершило классный камбэк, чуть больше чем за три минуты отыгравшись с 1:3 — причём уже в третьем периоде. Однако сильно это не помогло москвичам. «Ак Барс» забил за 110 секунд до конца встречи, вышел вперёд и своего уже не упустил. Это крайне неприятное поражение для «Динамо», так что сейчас остаётся только один вопрос: сломит ли оно дух бело-голубых?

🏐🏆 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), финал, третий матч

Интрига: оформит ли Казань чемпионство?

Пока что финальная серия у женщин разочаровывает. «Динамо-Ак Барс» дважды уверенно победило «Локомотив» на своей площадке. Калининградский клуб во второй встрече выглядел лучше, но этого не хватило даже на выигранный сет. Надежда у «Локо» — только на свой полный зал, поддержка болельщиков может стать тем самым легальным допингом, который поможет перевернуть серию. Однако в Казани нацелены завершить всё в третьей игре. Получится ли?

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Эмполи», Серия А, 32-й тур

Интрига: «Наполи» сократит отставание от лидера чемпионата Италии?

От «Наполи» зависит, как долго продлится чемпионская гонка в Италии. Перед домашним матчем с «Эмполи» команда Антонио Конте отстаёт от «Интера» на шесть очков. Правда, у южан есть одна игра в запасе. Если «Наполи» потеряет очки, то сделает роскошный подарок миланскому клубу. В последнее время неаполитанцы не радуют болельщиков хорошими результатами — две победы в девяти встречах. «Эмполи», в свою очередь, располагается на второй с конца строчке в таблице Серии А. Любопытно, что команда не одержала ни одной победы в турнире в 2025 году.

⚽️ 22:00: «Борнмут» — «Фулхэм», Премьер-лига, 32-й тур

Интрига: прервёт ли «Борнмут» серию без побед?

«Борнмут» забыл, как побеждать. У него серия из шести встреч в АПЛ без выигрышей. Пока команда располагается на 10-й строчке в таблице, а «Фулхэм» — на восьмой. Лондонский клуб в последнее время чередует победы с поражениями. Если последовательный ряд сохранится, то «Фулхэм» проиграет предстоящий матч. Пять предыдущих встреч с участием соперников получились «верховыми». Сколько голов мы увидим на этот раз?

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Вальядолид», Примера, 31-й тур

Интрига: «Атлетико» обыграет худшую команду лиги?

«Атлетико» одержал всего одну победу в четырёх предыдущих матчах чемпионата Испании. Сейчас мадридская команда располагается на третьей строчке в таблице Примеры. Впереди у «Атлетико» игра с худшим клубом турнира. «Вальядолид» набрал всего лишь 16 очков по итогам 30 туров. Он наверняка начнёт новый сезон во втором по силе дивизионе испанского футбола. Лёгкая победа «Атлетико»? Или сенсация?