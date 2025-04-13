Безумие в КХЛ! «Спартак» сравнял на последней секунде, а Ружичка добил Уфу в овертайме!

Позавчера, 11 апреля, московский «Спартак» взял хороший старт в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым», сумев забить быстрый первый гол в этом противостоянии. Красно-белые открыли счёт в матче всего спустя семь минут после начала встречи, воспользовавшись ошибкой голкипера хозяев Александра Самонова. Вот только в дальнейшем 29-летний вратарь действовал выше всяких похвал, да и справедливости ради стоит сразу заметить, что работы у его московского визави Артёма Загидулина было заметно больше. После быстро пропущенной шайбы уфимцы безраздельно владели инициативой на домашнем льду, нанесли почти пять десятков бросков в створ чужих ворот, забросили четыре шайбы и одержали уверенную победу – 4:1.

Неудивительно, что после столь успешного начала серии тренерский штаб Виктора Козлова не сделал ни одного изменения в своём составе. В свою очередь, Алексей Жамнов произвёл одну корректировку: вместо Анселя Галимова в заявку на второй матч был внесён нападающий Данил Пивчулин. Сегодня он оказался заявлен на игру в четвёртом звене, а место Галимова в сочетании с Александром Пашиным и Германом Рубцовым занял переведённый туда как раз из четвёртой тройки Александр Беляев.

В отличие от предыдущей встречи, на сей раз непосредственно старт матча целиком и полностью остался за уфимцами. К середине первого периода хозяева восемь раз заставили Загидулина вступать в игру, а ближе всего к голу были Шелдон Ремпал и Джош Ливо. Однако первый из иностранцев хозяев угодил в штангу, а второй с двух попыток в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Спартака» после опаснейшего выхода «два в один».

Своими моментами уфимцы воспользоваться не смогли, за что и были наказаны – красно-белые хладнокровно использовали едва ли свою первую возможность в этом матче. Удаление Ремпала позволило спартаковцам расположиться в зоне хозяев и открыть счёт: Николай Голдобин фирменным броском использовал большинство, сумев вывести гостей вперёд. Таким образом, во второй встрече кряду красно-белые всё-таки смогли забить первый гол, хотя начало матча к подобному повороту событий вроде как особо и не располагало. На реализацию лишнего москвичи затратили всего 20 секунд.

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Уфимцы же своё большинство не реализовали, в результате чего команды могли отправиться на перерыв при минимальном преимуществе гостей в счёте. Но «Салават» сравнял счёт уже в равных составах спустя 16 секунд после появления на льду отбывшего своё двухминутное удаление защитника гостей Никиты Ефремова. Набравший роскошную форму Денис Ян подобрал шайбу после своего же броска, откинул её на синюю линию Ярославу Цулыгину, тот в касание мощно выстрелил в дальний угол и угодил в своего партнёра Владислава Ефремова, рикошетом от которого шайба и влетела в цель. Отразивший 19 бросков только в этой двадцатиминутке Загидулин стоял на голове в первом периоде, однако с таким рикошетом справиться никак не мог. В момент своего подставления Владислав умудрился находиться даже позади Артёма, мимо которого уже успела пролететь шайба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Но роскошная реализация большинства продолжала оставаться козырем столичного клуба. В начале второго периода красно-белые получили шанс сыграть в формате «4 на 3». Любопытно, что сначала в штрафной бокс отправились авторы голов в сегодняшнем матче – Ефремов и Голдобин получили по две минуты за грубость. А следом правила нарушил ещё и защитник хозяев Михаил Науменков. При игре «3 на 4» уфимцы выстояли, однако после появления на площадке Владислава и Николая гости всё-таки использовали свой шанс. Александр Пашин бросил с ползоны и попал в штангу, после чего шайба отскочила к Андрею Локтионову, который вонзил её в пустые ворота.

Впрочем, и в этот раз красно-белые не смогли сохранить своё лидерство на какой-нибудь продолжительный отрезок. Уфимцам сильно помог роскошный гол в исполнении 27-летнего Яна. Поймавший какой-то невероятный кураж нападающий набрал скорость в индивидуальном проходе, из своей зоны прошёл в атаку, сместился в левый круг вбрасывания и шикарным кистевым отправил шайбу в дальнюю девятку. Для Дениса этот гол стал третьим в двух встречах серии со «Спартаком».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

А ещё через 90 секунд уфимцы впервые в матче вырвались вперёд, отправив ещё одну шайбу в ворота Загидулина. Александр Хмелевски отдал пас на синюю линию, где Динар Хафизулин бросил в касание и «прошил» вратаря. Закрыт был Артём игроками на пятаке. Вот так за очень короткий промежуток времени уфимцы смогли не только второй раз во встрече восстановить равновесие, но и сами повели с преимуществом в одну шайбу.

Однако голевое безумие на этом и не думало прекращаться. Теперь уже игроки «Спартака» показали свой характер, сумев отыграться ещё до завершения такого богатого на события второго периода. Сработала вторая тройка красно-белых: Егор Филин и недавно отличившийся Локтионов вывели на завершающий бросок Адама Ружичку, который забил во втором матче подряд – 3:3 после феерических 40 минут.

В начале третьего периода соперники вроде бы и решили действовать в чуть более осторожной манере, которую требовала выбрать от соперников игровая ситуация. Но спустя семь минут после начала отрезка игру взорвала неожиданная шайба от Данила Алалыкина. Проводивший 900-ю встречу за карьеру в КХЛ капитан уфимцев Григорий Панин закрыл борт и отдал передачу на Алалыкина, который резким кистевым броском с разворота отправил шайбу в дальнюю девятку. Загидулин здесь не справился с дальним броском – помешал Артёму трафик в исполнении Джоша Ливо.

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Сделавший же результативную передачу Панин стал всего вторым защитником в истории лиги, кому покорилась отметка в 900 проведённых матчей в КХЛ. Рекорд в этой номинации принадлежит уже завершившему карьеру и перешедшему на менеджерскую работу Евгению Бирюкову. После пропущенной шайбы у «Спартака» оставалось около 13 минут на спасение, однако кульминация наступила на последней секунде основного времени.

Красно-белые выиграли вбрасывание в чужой зоне, первый бросок Ружички оказался неточным, но атака гостей продолжилась, и Адам за секунду (!) до конца периода сравнял счёт. Шайба отскочила к словацкому форварду в центре зоны атаки, и он отправил её в сетку мощным кистевым – 4:4. Самонов спасти партнёров не сумел, а безумная и одна из самых крутых встреч нынешнего плей-офф КХЛ перетекла в дополнительное время.

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А овертайм получился очень коротким. Красно-белые добыли победу уже на второй минуте дополнительного отрезка. Судьбу матча решил всё тот же Ружичка, который чуть ранее и спас «Спартак» от поражения.

Локтионов прошёл по правому флангу атаки, мягко отправил шайбу на пятак, где вездесущий Ружичка классно бросил в касание! Это хет-трик Адама! Главный герой сегодняшней встречи. Теперь в Москву команды перемещаются при счёте 1-1 в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Интересно, что «Спартак» прервал неудачную серию западных команд во втором раунде плей-офф. Эта победа стала первой для представителей этой конференции в четвертьфинале Кубка Гагарина – 2025.