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Кубок Гагарина — 2025, Локомотив — Авангард — 4:1, счёт в серии 1-1, голы, видео, обзор

Мощный реванш «Локомотива»! Смяли «Авангард» и сравняли счёт в серии
Павел Панышев
Отчёт «Локомотив» — «Авангард» — 4:1
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Но омичи сделали главное: взяли один матч в Ярославле.

Победа «Авангарда» в первом матче серии с «Локомотивом» со счётом 4:1 получилась достаточно неожиданной. Например, ярославцы пропустили столько же шайб за всю серию первого раунда с «Торпедо», а тут получили четыре гола за одну игру на домашнем льду.

«Думаю, что с таким соперником так начинать и такие ошибки допускать – большая роскошь, непозволительная для нашей команды. С такой командой нельзя допускать такие ошибки, какие сегодня допускали. Это просто… Даже слов нет. В этом плане нужно перестроиться», — сетовал после игры главный тренер железнодорожников Игорь Никитин.

«Ястребов» точно не следует сбрасывать со счетов:
Почему «Авангард» способен обыграть «Локомотив» в четвертьфинале Кубка Гагарина?
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Конечно, такой роскоши, как поражение в обеих встречах в Ярославле, «Локомотив» точно не мог себе позволить. Болельщики не поймут, да и лететь в Омск при 0-2 в серии сродни самоубийству, с учётом того, что «ястребами» нынче руководит сильный и системный канадец Ги Буше. Безусловно, всё это прекрасно понимали в тренерском штабе ярославцев, поэтому коррективы в игру наверняка были внесены.

В первом периоде «Локомотив» серьёзно перебросал «Авангард» (17:5), но даже такое преимущество не помогло уйти от нулей на табло. Здорово выглядели в воротах Серебряков и Исаев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Берёзкин (Шалунов) – 20:19 (5x5)     2:0 Шалунов (А. Радулов, Берёзкин) – 23:12 (5x5)     2:1 Ткачёв (Маклауд, Шарипзянов) – 30:54 (5x4)     3:1 А. Радулов (Елесин) – 36:27 (5x5)     4:1 Иванов (Алексеев) – 50:55 (5x5)    

Зато во второй двадцатиминутке хозяева с ходу принялись огорчать омичей. Сначала Каюмов здорово поборолся у лицевого борта, далее Шалунов выдал передачу на пятак, откуда Берёзкин резким броском отправил шайбу в ворота «Авангарда».

Вскоре Берёзкин из-за ворот выдал передачу на пятак, Радулов прострелил через вратарскую, а Шалунов замкнул дальнюю штангу. Как по нотам разыграли эту комбинацию хоккеисты «Локомотива», а «Авангард» откровенно слабо действовал в обороне.

В свою очередь «ястребы» с третьей попытки реализовали большинство. Гости расставились в зоне соперника, Шарипзянов бросил кистями от синей линии, Исаев отразил шайбу перед собой, а Ткачёв быстрее всех сориентировался и добил шайбу за ленточку.

Такой матч не мог обойтись без гола Александра Радулова. Елесин совершил наброс от правого борта, шайба от омского защитника отскочила на пятак, а форвард ярославцев здорово прочувствовал момент и бросил в ближнюю девятку. Тут не выручил даже такой мастеровитый голкипер, как Серебряков.

В третьем отрезке встречи «Локомотив» начал подсушивать игру, отдал инициативу, а в середине периода Иванов здорово попал с кистей в ближнюю девятку ворот соперника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Даже при счёте 4:1 в пользу железнодорожников Ги Буше решил заменить вратаря на шестого полевого хоккеиста. До сирены счёт так и не изменился, счёт в серии закономерно стал 1-1. Но задачу взять одну гостевую встречу «ястребы» в любом случае выполнили.

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