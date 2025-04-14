Что творится с «Кэпиталз»? Они уступили «Коламбусу» в двух матчах подряд с общим счётом 1:11.

Овечкин продолжает забивать! Но «Вашингтон» проиграл первый кубок в этом году

«Вашингтон» ждал приезда «Коламбуса» с особыми чувствами. Команды встречались два дня назад на домашней площадке «Блю Джекетс», и тогда хозяева камня на камне не оставили от «столичных». «Синие мундиры» праздновали разгромную победу со счётом 7:0 — ещё и засушили «Кэпиталз»! Так что «Вашингтон» очень ждал новой очной встречи, предвкушая грядущий реванш.

К тому же Александр Овечкин, которому предоставили отдых в предыдущем матче, был готов к этой игре. Капитан вернулся в состав «столичных».

Именно он и открыл счёт во встрече!

Дилан Строум выиграл борьбу за шайбу в чужой зоне и с неудобной не глядя скинул в сторону слота. Там, одинокий, караулил Овечкин. Александр в касание бросил — гол! 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Капитан «Вашингтона» забросил 896-ю шайбу в НХЛ, отличившись в седьмой раз за последние семь матчей. Кроме того, Ови обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. Джет Гривз, «засушивший» «столичных» два дня назад, стал 184-м голкипером, пропускавшим от Алекса, а также девятым «новеньким», сделавшим это в нынешнем сезоне.

Теперь Овечкину осталось до Уэйна Гретцки… ой, извините. Старая привычка.

«Кэпиталз» понадобилось всего 70 секунд, чтобы выйти вперёд. Показалось, что теперь «Коламбус» ждёт жестокая расправа.

Однако вышло всё иначе.

На 15-й минуте «Блю Джекетс» организовали позиционную атаку, в ходе которой Иван Проворов получил шайбу на правом фланге, сместился в центр и сделал скидку на Зака Веренски. Защитник прицелился и точным броском прошил Чарли Линдгрена, вернувшегося в основу. У вратаря, однако, не было ни шанса — обзор ему закрыли начисто.

На старте второго периода «Вашингтон» остался в меньшинстве. И хоть и должен был пропускать, но на деле едва не вышел вперёд. «Столичные» убежали «два в один», Ларс Эллер получил передачу и расстреливал Гривза — вратарь совершил сумасшедший сейв.

А спустя полминуты «Коламбус» забил второй гол.

На 25-й минуте «Блю Джекетс» неудачно вошли в чужую зону, упустив шайбу. Расмус Сандин из угла площадки отдал передачу в центр на Тома Уилсона, который не сумел нормально её обработать — его неожиданно обокрал Адам Фантилли, спустя мгновение бросивший прямо под перекладину — 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

При этом стоит отметить, что буквально в этой же атаке Фантилли, войдя в зону и упустив шайбу, попытался с размаху ударить Тревора ван Римсдайка клюшкой. По крайней мере, так показалось в трансляции. После этого он ещё раз, уже полегче, ударил защитника «Вашингтона». А затем забил.

Впрочем, судьи нарушения не увидели. Да и сам ван Римсдайк не апеллировал к рефери.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу «Коламбуса». И отдых явно не помог хозяевам.

На второй минуте третьего периода «Вашингтон» потерял шайбу в своей зоне. Эрик Гудбрансон совершил перехват, ушёл за ворота, откуда Джеймс ван Римсдайк отдал передачу на пятачок на Кента Джонсона. Нападающий объехал Линдгрена, попутно уложив двух защитников на лёд, и эффектно не глядя выкатил шайбу за спину — на Фантилли. Перед Адамом были абсолютно пустые ворота — 3:1. «Коламбус» просто разорвал «столичных».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тщетные попытки «Кэпиталз» отыграть хотя бы одну шайбу не увенчались успехом. Более того, в стремлении забить «столичные» ещё раз ошиблись и пропустили.

На 56-й минуте Строум, находясь у своей синей линии, попытался сделать поперечную передачу, но попал прямо в Дмитрия Воронкова. Нападающий «Блю Джекетс» первым успел к шайбе и, несмотря на явные попытки Дилана завалить его всеми правдами и неправдами, устоял на ногах. Воронков сблизился с Линдгреном и прошил того — 4:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, уступив «Коламбусу» в двух последних матчах с общим счётом 1:11. Овечкин вновь забил, однако этот гол стал единственным светлым пятном для «столичных». Из-за поражения они официально лишились шансов на Президентский кубок — его завоевал «Виннипег». А «Коламбус» остался в гонке за плей-офф, приблизившись к «Монреалю» на расстояние всего трёх очков.