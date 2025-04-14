У кого в НХЛ самый «смертоносный» бросок? Это не Ови и не Мэттьюс, а парень из Якутска!

Что мы знаем об Андрее Кузьменко? Те, кто не особо дружит со статистикой, но следит за новостями в СМИ, видят в нём бедового парня, которого меняют из команды в команду, который никак не может найти себя в НХЛ и которого уже совсем скоро Роман Ротенберг должен помпезно представить в качестве нового игрока СКА.

Скажем сразу, что все вышеприведённые тезисы верны, а последнее предположение далеко не из области фантастики. Однако есть один аспект, который заставляет с некоторым недоумением смотреть на происходящее и удивляться тому, насколько парадоксально может развиваться карьера хоккеиста.

Драйзайтль, Мэттьюс, Капризов, Макдэвид, Кросби, Овечкин, Кучеров, Маккиннон… Что если мы скажем вам, что бросок Кузьменко опаснее, чем у каждого из них? Нет, мы не сошли с ума. А если кто-то и сошёл, то разве что энхаэловские статистики. Но поскольку в них мы вполне себе уверены, то имеем полное право сообщить вам прямым текстом: на сегодняшний день именно Андрей Кузьменко является обладателем самого «смертоносного» броска в сильнейшей лиге мира.

Если же вас зовут Фома или вы просто сомневаетесь в прочитанном, то есть такой банальный статистический показатель, как процент реализации бросков. Возьмём всех действующих игроков НХЛ за всю их карьеру и отфильтруем, чтобы у каждого было не менее 100 матчей в лиге, исключив «залётных птиц», которые провели одну или две игры, забили с единственного броска, а потом по разным причинам в НХЛ их никто не видел. Таких было немало, и по понятным причинам их процент реализации будет 100% или около того. Но мы прекрасно понимаем, что это никакой не показатель, поэтому и возьмём за отметку минимум 100 сыгранных матчей. И уникальность Кузьменко сразу предстаёт перед нашими глазами.

Показатель реализации бросков Фото: Скриншот

На данный момент у уроженца Якутска 21% реализованных бросков. То есть Кузьменко забивает гол чаще, чем после каждого пятого своего броска! Феноменально! Это абсолютно лучший показатель в НХЛ. У главного преследователя Андрея Симона Хольмстрёма из «Айлендерс», который также является неожиданной фигурой в данном списке, этот показатель составляет 19,9%.

Что делать Кузьменко, чтобы окончательно забронировать для себя место в НХЛ? С настолько поставленным броском ответ очевиден — чаще бросать. Но здесь проблема в другом. Чтобы чаще бросать по воротам в НХЛ, нужен определённый уровень авторитета, которого у Андрея, разумеется, пока ещё нет. Это Овечкин может палить откуда угодно, и ему никто ничего не скажет, потому что Саша уже давным-давно всем всё доказал. Сегодня в «Лос-Анджелесе» Кузьменко не является определяющим игроком для франшизы, не относится пока даже к лидерам команды, несмотря на то что играет в первом звене, выходит в большинстве и за 19 игр в калифорнийском клубе уже показал лучшую статистику, чем за 37 матчей в «Калгари», где он начинал этот сезон: 16 (5+11) очков против 15 (4+11).

Андрей Кузьменко в «Лос-Анджелесе» Фото: Ric Tapia/Getty Images

Также проблемой наверняка является и некая психологическая закрепощённость Андрея после целой серии обменов и подвешенного статуса в НХЛ. Напомним, только по ходу нынешнего сезона россиянин поиграл за команды. Понимая, что «Кингз», скорее всего, являются его последним шансом закрепиться в лиге, Кузьменко старается тщательно взвешивать каждое своё действие на льду, возможно, стараясь не перебарщивать с бросками. Впрочем, это тоже приносит свои плоды, поскольку с момента прихода в «Лос-Анджелес» Андрей уже стал лучшим ассистентом команды наравне с Адрианом Кемпе (у обоих по 11 передач).

Но всё же хотелось бы, чтобы Андрей почаще пользовался своим главным козырем — великолепно поставленным броском. И здесь очень важна поддержка со стороны тренерского штаба Джима Хиллера. Сами игроки далеко не всегда следят за статистикой, а вот тренеры делать это обязаны, поскольку это сильно помогает развить в игроках их сильные стороны. И если прямо сейчас обратить пристальное внимание на качество броска Кузьменко, правильно интегрировать его в игровую схему «королей», то это может стать одним из главных козырей «Лос-Анджелеса» в плей-офф.

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Посудите сами: если по реализации Кузьменко держит пальму первенства в лиге среди действующих хоккеистов, то по количеству бросков (79) в нынешнем сезоне россиянин аж на 411-м месте! Более того, с момента своего переезда в Калифорнию Андрей лишь девятый (!) в команде по нанесённым броскам (27). Столько же у защитника Владислава Гаврикова. И это мы говорим об игроке первого звена и спецбригады большинства!

Факт пренебрежения своим талантом налицо. И в данном случае неважно, внутренние это проблемы самого Кузьменко или же тренерские ограничения, понятно одно — это срочно нужно исправлять. Ставить под угрозу карьеру в НХЛ по причине того, что ты не пользуешься тем, что умеешь лучше всего, просто немыслимо.