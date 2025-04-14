Капитан «Колорадо» вернулся на лёд спустя три года. Ландеског уже забил первый гол!

Матч регулярного чемпионата АХЛ между «Колорадо Иглз» и «Хендерсон Силвер Найтс» имел особое значение – в этой игре принял участие капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. Швед оставался номинальным капитаном «лавин» все последние годы, только вот на льду его не было с июня 2022 года.

После победного финала с «Тампой» из-за тяжёлых последствий травмы колена Габриэль пропустил суммарно больше 1000 дней. И тогда, когда уже мало кто верил, что возвращение в большой хоккей в принципе возможно, Ландеског принялся доказывать обратное. Сможет ли он помочь «Колорадо» в предстоящем плей-офф?

Кажется, у Александра Овечкина (и Ивана Федотова) появился серьёзный соперник в борьбе за «Билл Мастертон Трофи» – приз за высокое мастерство и проявленную верность хоккею. Не умаляя заслуг Великой Восьмёрки, с точки зрения любви к своему делу история шведского нападающего Габриэля Ландескога вряд ли кого-то оставит равнодушным. Только вдумайтесь, капитан «Колорадо» не играл на профессиональном уровне с июня 2022 года. Уже тогда он выходил на лёд с больным коленом, которым пожертвовал ради борьбы за Кубок Стэнли. В моменте ставка сыграла, «лавины» оформили чемпионство, а Габриэль первым поднял заветный трофей над головой. Только вот последствия решения играть, несмотря на травму, были разрушительными. Восстановление длилось почти три года и снова в официальном матче Ландеског сыграл только 12 апреля 2025-го.

Габриэль Ландеског с Кубком Стэнли Фото: Matthew Stockman/Getty Images

32-летний игрок провёл порядка 14 минут за фарм-клуб «Колорадо Иглз», успел нанести два броска в створ и заработать две минуты штрафа. Но главное – Габриэль не боялся идти в силовой контакт, да и в целом не смотрелся как игрок, пропустивший столь длительный срок. О том, что Ландеског действительно готов играть, говорит его вторая игра в текущем чемпионате АХЛ. В повторном матче с «Хендерсоном» швед оформил 1+1, причём гол он забил за три с небольшим минуты до конца третьего периода, сравняв счёт и обеспечив своей команде овертайм. Габриэля признали первой звездой дня в АХЛ, а главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сказал, что уже видит Ландескога в основном составе – ждёт отмашки от врачей и самого Габриэля о готовности.

Габриэль Ландеског в матче АХЛ Фото: Colorado Eagles

В фарм-клуб Ландеског поехал набирать форму, хотя мог бы сразу сыграть и в НХЛ. Всё-таки «Колорадо» решил все основные задачи в регулярном чемпионате и в последних матчах мог пойти на эксперименты с составом. Однако рисковать и выставлять пропустившего вечность по хоккейным меркам игрока сразу в матче лучшей лиги мира Беднар не стал. Впрочем, шансы сыграть в плей-офф у Габриэля остаются — и весьма высокие. Дополнительные опции в атаке «лавинам» с их игровым стилем точно не помешают, вопрос только в том, насколько организм Ландескога выдержит напряжение матчей на вылет. Как признаётся сам швед, окончательно от болевых ощущений он так и не избавился. Просто в какой-то момент принял их как есть и научился с ними жить. А теперь даже пробует вновь играть в хоккей – пусть и через боль.

«Мне 32 года, и я очень хочу играть в хоккей. Хочу продолжить и посмотреть, как далеко смогу зайти. Понимаю, что, скорее всего, не смогу кататься без боли, но хочу дойти до того момента, когда смогу хотя бы справляться с ней, а затем приму для себя решение. Я решил довести дело до конца, сколько бы времени это ни заняло. Я начал это и планирую успешно завершить», – сказал капитан «Эвеланш» в своей колонке для The Athletic. Ландеског — настоящий фанат хоккея, отчасти поэтому он когда-то и стал самым молодым капитаном в истории лиги. И оставался формальным лидером клуба даже когда пропускал сезон за сезоном – признавать, что Габриэль больше никогда не сыграет на высшем уровне, не хотели ни сам хоккеист, ни «Колорадо».

Однако время работало против Ландескога. Оптимистичные новости, что Габриэль вернулся к тренировкам, сменялись очередными негативными о регрессе в восстановительном процессе. Генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарланд хвалил своего игрока за проявленное рвение, но в какой-то момент даже он стал говорить, что «понимает, к чему всё идёт». Клуб продолжал платить ему зарплату по контракту, благо она не учитывалась под потолком за счёт нахождения шведа в списке долгосрочно травмированных. Это помогало «Колорадо» хоть как-то компенсировать потерю своего капитана, правда, после победного финала 2022 года до дальних стадий плей-офф «Колорадо», несмотря на мощный состав, не доходил. Поражение от «Сиэтла» в первом раунде постчемпионского сезона, вылет во втором раунде от «Далласа» год назад – не этого ждут от команды с Натаном Маккинноном и Кейлом Макаром.

Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон с Кубком Стэнли Фото: Kyle Cooper/Getty Images

Ребята признавались, что в критический момент им не хватало Ландескога именно в ментальном плане, настолько сильных духом игроков в раздевалке «лавин» не нашлось. Во время чемпионского похода все в команде понимали, на что идёт их лидер ради общей цели, и, как бы пафосно ни звучало, выходили биться с двойной отдачей. «Лучше буду иметь Кубок Стэнли и испорченное колено, чем здоровое колено и никакого Кубка Стэнли», – говорил нападающий о своём решении играть в плей-офф в 2022-м. Глядя на рвение шведа, уже не столь фантастическим выглядит и возвращение Джонатана Тэйвза. Капитан «Чикаго» не играл с апреля 2023 года, но официально карьеру так и не завершил. Тэйвз страдал от проблем с иммунной системой, затем прошёл через панчакарму (курс аюрведической детоксикации). И, по его собственным словам, вновь готов к играм в НХЛ.

Трудно сказать, насколько полезен будет Габриэль для «Колорадо» чисто в хоккейном плане, всё-таки окончательно оправиться от травмы он не смог, да и бесследно столь долгое отсутствие игровой практики не проходит. Но с точки зрения командной психологии Ландеског может стать для «Эвеланш» объединяющей силой. Только представьте себе сюжет со вторым Кубком Стэнли у шведа – чем не готовый сценарий для кино?