Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Как играет шведский нападающий Габриэль Ландеског, почему он не играл три года в хоккей, как он вернулся после травмы

Капитан «Колорадо» вернулся на лёд спустя три года. Ландеског уже забил первый гол!
Рустам Имамов
Капитан «Колорадо» вернулся на лёд спустя три года
Аудио-версия:
Комментарии
Любовь к хоккею против всех обстоятельств.

Матч регулярного чемпионата АХЛ между «Колорадо Иглз» и «Хендерсон Силвер Найтс» имел особое значение – в этой игре принял участие капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. Швед оставался номинальным капитаном «лавин» все последние годы, только вот на льду его не было с июня 2022 года.

И вот почему:
«Я бы всё равно не стал ничего менять». Драма капитана «Колорадо» длится уже три года
«Я бы всё равно не стал ничего менять». Драма капитана «Колорадо» длится уже три года

После победного финала с «Тампой» из-за тяжёлых последствий травмы колена Габриэль пропустил суммарно больше 1000 дней. И тогда, когда уже мало кто верил, что возвращение в большой хоккей в принципе возможно, Ландеског принялся доказывать обратное. Сможет ли он помочь «Колорадо» в предстоящем плей-офф?

Кажется, у Александра Овечкина (и Ивана Федотова) появился серьёзный соперник в борьбе за «Билл Мастертон Трофи» – приз за высокое мастерство и проявленную верность хоккею. Не умаляя заслуг Великой Восьмёрки, с точки зрения любви к своему делу история шведского нападающего Габриэля Ландескога вряд ли кого-то оставит равнодушным. Только вдумайтесь, капитан «Колорадо» не играл на профессиональном уровне с июня 2022 года. Уже тогда он выходил на лёд с больным коленом, которым пожертвовал ради борьбы за Кубок Стэнли. В моменте ставка сыграла, «лавины» оформили чемпионство, а Габриэль первым поднял заветный трофей над головой. Только вот последствия решения играть, несмотря на травму, были разрушительными. Восстановление длилось почти три года и снова в официальном матче Ландеског сыграл только 12 апреля 2025-го.

Габриэль Ландеског с Кубком Стэнли

Габриэль Ландеског с Кубком Стэнли

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

32-летний игрок провёл порядка 14 минут за фарм-клуб «Колорадо Иглз», успел нанести два броска в створ и заработать две минуты штрафа. Но главное – Габриэль не боялся идти в силовой контакт, да и в целом не смотрелся как игрок, пропустивший столь длительный срок. О том, что Ландеског действительно готов играть, говорит его вторая игра в текущем чемпионате АХЛ. В повторном матче с «Хендерсоном» швед оформил 1+1, причём гол он забил за три с небольшим минуты до конца третьего периода, сравняв счёт и обеспечив своей команде овертайм. Габриэля признали первой звездой дня в АХЛ, а главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сказал, что уже видит Ландескога в основном составе – ждёт отмашки от врачей и самого Габриэля о готовности.

Габриэль Ландеског в матче АХЛ

Габриэль Ландеског в матче АХЛ

Фото: Colorado Eagles

В фарм-клуб Ландеског поехал набирать форму, хотя мог бы сразу сыграть и в НХЛ. Всё-таки «Колорадо» решил все основные задачи в регулярном чемпионате и в последних матчах мог пойти на эксперименты с составом. Однако рисковать и выставлять пропустившего вечность по хоккейным меркам игрока сразу в матче лучшей лиги мира Беднар не стал. Впрочем, шансы сыграть в плей-офф у Габриэля остаются — и весьма высокие. Дополнительные опции в атаке «лавинам» с их игровым стилем точно не помешают, вопрос только в том, насколько организм Ландескога выдержит напряжение матчей на вылет. Как признаётся сам швед, окончательно от болевых ощущений он так и не избавился. Просто в какой-то момент принял их как есть и научился с ними жить. А теперь даже пробует вновь играть в хоккей – пусть и через боль.

«Мне 32 года, и я очень хочу играть в хоккей. Хочу продолжить и посмотреть, как далеко смогу зайти. Понимаю, что, скорее всего, не смогу кататься без боли, но хочу дойти до того момента, когда смогу хотя бы справляться с ней, а затем приму для себя решение. Я решил довести дело до конца, сколько бы времени это ни заняло. Я начал это и планирую успешно завершить», – сказал капитан «Эвеланш» в своей колонке для The Athletic. Ландеског — настоящий фанат хоккея, отчасти поэтому он когда-то и стал самым молодым капитаном в истории лиги. И оставался формальным лидером клуба даже когда пропускал сезон за сезоном – признавать, что Габриэль больше никогда не сыграет на высшем уровне, не хотели ни сам хоккеист, ни «Колорадо».

Однако время работало против Ландескога. Оптимистичные новости, что Габриэль вернулся к тренировкам, сменялись очередными негативными о регрессе в восстановительном процессе. Генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарланд хвалил своего игрока за проявленное рвение, но в какой-то момент даже он стал говорить, что «понимает, к чему всё идёт». Клуб продолжал платить ему зарплату по контракту, благо она не учитывалась под потолком за счёт нахождения шведа в списке долгосрочно травмированных. Это помогало «Колорадо» хоть как-то компенсировать потерю своего капитана, правда, после победного финала 2022 года до дальних стадий плей-офф «Колорадо», несмотря на мощный состав, не доходил. Поражение от «Сиэтла» в первом раунде постчемпионского сезона, вылет во втором раунде от «Далласа» год назад – не этого ждут от команды с Натаном Маккинноном и Кейлом Макаром.

Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон с Кубком Стэнли

Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон с Кубком Стэнли

Фото: Kyle Cooper/Getty Images

Ребята признавались, что в критический момент им не хватало Ландескога именно в ментальном плане, настолько сильных духом игроков в раздевалке «лавин» не нашлось. Во время чемпионского похода все в команде понимали, на что идёт их лидер ради общей цели, и, как бы пафосно ни звучало, выходили биться с двойной отдачей. «Лучше буду иметь Кубок Стэнли и испорченное колено, чем здоровое колено и никакого Кубка Стэнли», – говорил нападающий о своём решении играть в плей-офф в 2022-м. Глядя на рвение шведа, уже не столь фантастическим выглядит и возвращение Джонатана Тэйвза. Капитан «Чикаго» не играл с апреля 2023 года, но официально карьеру так и не завершил. Тэйвз страдал от проблем с иммунной системой, затем прошёл через панчакарму (курс аюрведической детоксикации). И, по его собственным словам, вновь готов к играм в НХЛ.

История Тейвза:
«За день надо выпить 12 литров». Индийская медицина поможет суперзвезде вернуться в НХЛ
«За день надо выпить 12 литров». Индийская медицина поможет суперзвезде вернуться в НХЛ

Трудно сказать, насколько полезен будет Габриэль для «Колорадо» чисто в хоккейном плане, всё-таки окончательно оправиться от травмы он не смог, да и бесследно столь долгое отсутствие игровой практики не проходит. Но с точки зрения командной психологии Ландеског может стать для «Эвеланш» объединяющей силой. Только представьте себе сюжет со вторым Кубком Стэнли у шведа – чем не готовый сценарий для кино?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android