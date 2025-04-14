«Трактор» — невероятный! Снова ушли с 0:3, пережив три (!) отменённых гола

В первой челябинской встрече все самые интересные события уместились в последние 20 минут. Бо́льшую часть игры команды как будто присматривались друг к другу: хотя матч был насыщен борьбой, соперники не давали друг другу лишнего пространства, явных голевых моментов команды долго не создавали. В принципе, начало второй игры вызывало такие же мысли, однако в скором времени всё быстро изменилось.

«Трактор» всю серию с «Адмиралом» стабильно проваливал первые периоды, которые проиграл с общим счётом 1:10. Особенно своими ошибками выделялся тяжеловесный (во всех смыслах) защитник Логан Дэй, который пришёл в команду только на дедлайне трансферов. В середине периода канадцу наконец-то удалось отличиться после броска от синей линии — однако уже на льду судьи отменили гол из-за воздействия Александра Кадейкина на Василия Демченко. «Трактор» немедленно запросил челлендж, однако «военная комната» очень быстро подтвердила решение главных судей.

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А вот второй незасчитанный гол выглядел технической ошибкой арбитров, которые не заметили, что шайба осталась на щитке Демченко — свисток последовал за секунду до того, как Виталий Кравцов заметил это и добил шайбу в ворота уже не по правилам. Минчане, естественно, возмутились таким поведением, после чего на льду началась короткая, но яркая заварушка — впрочем, ещё сильнее возмущались челябинские болельщики.

А вот «Динамо» забросило к перерыву сразу две шайбы — и обе пришли от первого звена. Сегодня у минчан не играл обладатель Кубка Стэнли Александр Волков, который бо́льшую часть сезона составлял ударную тройку с Виталием Пинчуком и Сэмом Энасом. Потеря Энаса на короткий срок ударила по динамовцам в серии с ЦСКА — однако Илья Усов в первое звено влился отлично. Бывший игрок «Сиракьюза» Бенуа Гру передал привет своему бывшему тренеру, набрав 1+1: в первой шайбе с его передачи отличился подключившийся к атаке Николя Мелош.

Сразу после перерыва белорусский клуб забросил и третью шайбу — Егор Бориков помог звену Кравцов — Светлаков — Робинсон заработать третий минус в протоколе. Как мы знаем из этого плей-офф, «Трактор» заводится только после чувствительного пинка от соперника. Стратегия эта очень рискованная — не только тем, что каждый раз такое повторять сложно, но и тем, что в моменте приходится тратить тройные усилия.

Однако у «Трактора» есть (по крайней мере, пока он не уехал в НХЛ) Максим Шабанов. Ещё год назад в самые критичные моменты, когда остальная команда сбивалась на примитивный хоккей, Шабанов в одиночку находил и создавал моменты. Сейчас выдать очередной кахаэловский «фергитайм» помогли именно три очка от Шабанова.

В первой голевой атаке диспозицию в чужой зоне создал именно Шабанов, который завёз шайбу в зону и отдал её Артёму Блажиевскому — после его броска Сергей Телегин подобрал шайбу и сделал пас тому, кто и начинал атаку. Во втором голе челябинский технарь в ситуации «4 на 4» почувствовал себя в разы свободнее — вместе с Владимиром Ткачёвым они начали комбинацию, которую завершил подключившийся к атаке Стивен Кэмпфер. В третьей шайбе Шабанов финтом красиво убрал одного из лучших домоседов лиги Ксавье Улле, но по игре Василия Демченко в этой ситуации тоже есть вопросы.

«Трактор» совершил «ремонтаду» и как будто снова успокоился: в третьем периоде долгое время лучше выглядели минчане, у которых даже было полторы минуты игры «4 на 3», но они свои моменты не реализовали. Только в концовке встречи команда Гру немного взбодрилась и плотно перевела игру в чужую зону.

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Овертайм мог закончиться очень быстро — Никита Коростелёв забросил красивую шайбу. Однако линейные пропустили положение «вне игры», и судей даже без запросов от главного тренера поправила «военная комната». «Трактору», таким образом, отменили уже третий гол за матч. Однако отменённый гол хозяев не смутил, они продолжили давить и вырвали победу: Дэй смог удержать шайбу на синей и сделал пас Григорию Дронову, который наказал минчан за излишне пассивную игру.

За две встречи «Трактор» суммарно вёл в счёте менее семи минут игрового времени, однако забрал оба челябинских матча. Бенуа Гру всего лишь за один этот плей-офф вышел на первое место по камбэкам в плей-офф с «-3», которое делит только с двукратными чемпионами: Олегом Знарком и Зинэтулой Билялетдиновым. Однако «Динамо» может вспоминать старый хоккейный штамп: ты не уступил серию, пока не проиграл дома. Энергия забитой до отказа минской арены снова может стать икс-фактором «зубров».