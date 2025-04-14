«Ак Барс» забрал и вторую игру в Москве! «Динамо» вновь «сгорит» 0-4 в четвертьфинале?

Московское «Динамо», прошедшее в первом раунде плей-офф КХЛ СКА, начало серию с «Ак Барсом» с домашнего поражения. Столичная команда героически отыгралась в третьем периоде со счёта 1:3, но не дотянула даже до овертайма. Интересно, что дубль оформил бывший динамовец Яшкин, который нынче является капитаном казанского гранда.

«Командная победа, готовимся к следующей игре. Мы отталкиваемся всегда от своей игры, смотрим, анализируем предыдущие матчи. Игра на пятаке – один из моментов, на которых всегда заостряем внимание. Любая игра важна, к ней надо готовиться как к решающей, о чём говорили и по ходу предыдущей серии и сейчас, доносим до ребят, что важно играть до победы», — заявил после встречи главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин.

Проигрывать в родных стенах дважды кряду бело-голубым было никак нельзя. Иначе задача с проходом дальше усложнялась донельзя. Это прекрасно понимал главный тренер хозяев Алексей Кудашов: тактические изменения напрашивались сами собой.

В первом периоде Миллер с дальней дистанции выполнил наброс на ворота, в створ не попал, но шайба удачно для Кателевского отскочила от лицевого борта на пятачок, и форвард «Ак Барса» переправил её в створ. Переместиться Подъяпольский не успел, ко всему прочему потеряв чуть ранее клюшку.

Со знаком «минус» отметился и Комтуа, затеявший очередную заварушку и получивший от судей десятиминутный дисциплинарный штраф. К этому канадцу у арбитров всегда особое внимание.

Во втором отрезке встречи зрители и вовсе не увидели заброшенных шайб, зато борьбы и потасовок было хоть отбавляй. Казанцы были вынуждены много обороняться, этот расклад нашёл своё отражение и в статистике по броскам в створ. 18-7 по этому показателю во втором периоде. Складывалось ощущение, будто динамовцы и их рулевой Алексей Кудашов как-то чересчур нервничали. Гости, в свою очередь, старались действовать максимально плотно и жёстко, не давая сопернику нормально дышать.

В третьей двадцатиминутке москвичи рванули вперёд, однако в итоге пропустили за семь минут до сирены. Яруллин принял шайбу слева на синей линии, продвинулся вперёд и нанёс классный кистевой бросок в дальний угол. Важно отметить Бровкина, который очень вовремя прокатился перед Подъяпольским и перекрыл ему обзор.

Кудашов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, а затем Лямкин схватил двухминутный штраф. Однако «Ак Барс» уверенно довёл дело до победы. Тимур Билялов в седьмой раз сыграл «на ноль» в Кубке Гагарина и установил новый клубный рекорд «Ак Барса». По шесть «сухих» матчей в составе казанцев в плей-офф провели Андерс Нильссон и Петри Веханен.

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«Динамо», как и в прошлом сезоне, рискует «сгореть» 0-4 в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Тогда, напомним, на пути москвичей на аналогичной стадии встал «Трактор».