Первый гол и стоячие овации 21-тысячной арены. Феерический дебют Демидова в НХЛ!

Но для досрочного выхода в плей-офф «Монреалю» этого не хватило.

После установления Александром Овечкиным нового снайперского рекорда сменилось и самое ожидаемое событие в НХЛ. Однако связано оно было тоже с россиянином – только аж на 20 лет помладше.

Ивана Демидова в Северной Америке встретили с огромным восторгом. Понятно, что очень большое количество положительных эмоций исходило от болельщиков «Монреаля», которые на протяжении всего сезона следили за успехами своего проспекта в СКА и устроили настоящие гуляния, когда «Канадиенс» объявили о скором приезде молодой звезды.

Но эти эмоции испытывали не только в Квебеке – вся лига находилась в предвкушении первого выхода Ивана на лёд «Белл-центра» в официальном матче. Многочисленные аккаунты в социальных сетях, включая официальные страницы НХЛ и различных популярных медиа, смаковали лучшие действия Демидова в Санкт-Петербурге, восхищались его статистикой в дебютном сезоне на взрослом уровне и следили едва ли не за каждым его шагом на канадской земле.

19-летний форвард произвёл настоящий фурор, даже не успев дебютировать в сильнейшей лиге в мире – что-то подобное было во время приезда Кирилла Капризова в «Миннесоту» и Матвея Мичкова в «Филадельфию», но те ситуации, кажется, в реальности не идут ни в какое сравнение с тем, как в НХЛ и в частности в Монреале встретили Ивана Демидова.

«Это ещё один фактор, который делает Монреаль лучшим хоккейным городом в мире. Мы часто видим это в футболе по всему миру. Когда присутствует страсть, вместе с ней приходят и другие аспекты. Но у меня сложилось впечатление, что Иван чувствовал себя желанным гостем в Монреале», – рассказал генеральный менеджер «Хабс» Кент Хьюз незадолго до дебюта Демидова в НХЛ.

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Возможность впервые по-настоящему почувствовать себя игроком Национальной хоккейной лиги Демидову выпала на встречу с «Чикаго». Несмотря на статус соперника, эта встреча для «Монреаля» точно не носила статус проходной – к моменту стартового вбрасывания «Канадиенс» ещё не оформили попадание в плей-офф, хоть и были максимально к этому близки.

Однако единственный оставшийся преследователь в лице «Коламбуса» в последнее время не давал осечек – а это значило, что подопечным Мартена Сан-Луи было необходимо брать инициативу в свои руки и самостоятельно обеспечивать себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Чтобы сделать это, «Монреаль» должен был забирать два очка во встрече с «Блэкхоукс» – в том числе и для выполнения этой задачи был привлечён Иван Демидов.

Российскому форварду повезло дебютировать в НХЛ на домашней для себя арене – на его стороне была безумная поддержка 21-тысячного «Белл-центра», жаждавшего увидеть долгожданного нападающего в действии.

Сан-Луи ожидаемо не стал рушить ради Демидова первое звено «Монреаля» и отправил россиянина в тройку к Алексу Ньюхуку и Йоэлю Армиа. Но сначала Иван вышел на лёд один – он совершил традиционный круг новичка и сделал это под несмолкаемый шум трибун.

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А затем появился уже во время игры. Его выход на второй минуте встречи сопровождался очень тёплой реакцией «Белл-центра» – многие болельщики вскочили со своих мест и начали скандировать фамилию 19-летнего форварда, который только-только выскочил со скамейки.

Через несколько минут стоячие овации Демидову устроили все трибуны, ведь Иван уже во второй смене набрал первое очко в НХЛ! Нападающий оставил в дураках Коннора Мёрфи и выдал идеальный пас на Ньюхука – тому оставалось только попасть в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом 93-й номер не остановился и ещё через семь с половиной минут забил сам! Майк Мэтисон забросил шайбу в зону атаки, а Демидов потратил всего два касания, чтобы обработать отскок от лицевого борта, обыграть Арвида Сёдерблома и поразить ворота первым же броском в лиге! Два результативных действия за первые пять смен в НХЛ? Раз плюнуть!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако к концу второго периода всё то преимущество, которое Иван помог добыть своей команде, «Канадиенс» разбазарили. «Чикаго» реализовал по удалению в каждой из двух первых двадцатиминуток – Тайлер Бертуцци наказал «Хабс» за штраф Кейдена Гуле, а Фрэнк Назар сравнял счёт, досрочно вызволив из штрафного бокса Александра Каррье.

Демидов всё это время оставался одним из самых заметных игроков хозяев – создавал моменты для партнёров едва ли не в каждой смене, которых к исходу 40 минут у него накопилось 14, и ещё раз пытался пробить Сёдерблома самостоятельно, но не преуспел.

Без ложки дёгтя для Ивана, к сожалению, не обошлось – на шестой минуте третьего периода бросок форварда был заблокирован, после чего началась контратака «ястребов», закончившаяся голом Лукаса Райхеля. По отработке Демидова в обороне в этом эпизоде точно есть вопросы, хотя и тех, в чьи обязанности защита ворот входит напрямую, здесь у «Хабс» тоже не нашлось.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Роковой эта ошибка, к счастью для форварда, не стала, ведь за четыре минуты до конца основного времени «Монреаль» получил право на очередное большинство, которое удалось реализовать Юраю Слафковски, переведшему игру в овертайм.

В дополнительное время выявить победителя не удалось, поэтому сегодня последняя путёвка в плей-офф от Востока разыгрывалась в серии буллитов. До Демидова очередь не дошла – единственный точный бросок в основной серии нанёс Назар, принёсший победу «Чикаго». «Канадиенс» же придётся понервничать ещё как минимум один день – их судьба в этом сезоне пока не решена.