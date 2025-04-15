«Это отстойно, я понемногу гнию». Причины провала «Рейнджерс» — в раздевалке?

Год назад «Рейнджерс» выиграли Президентский кубок и дошли до финала Востока. Перед стартом этого сезона нью-йоркская команда ходила в числе фаворитов лиги по всем версиям — журналистским, букмекерским, статистически-аналитическим. Однако в итоге «Рейнджерс» вообще не попали в плей-офф — и таких падений общепризнанного фаворита в лужу регулярка НХЛ давненько не видела.

При этом начало сезона говорило о том, что прошлогодний сюжет может быть повторён. Команда Питера Лавиолетта выиграла 12 из 17 матчей на старте сезона, при этом побеждала оппонентов весьма уверенно, создавая куда больше моментов, чем соперники — на широкой спине Игоря Шестёркина ехать уже не приходилось. Однако после этого команда рухнула в момент, проиграв 15 из следующих 19 встреч. Именно этот отрезок во многом и предопределил печальный исход сезона — но что же стало его причиной?

23 ноября «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» (2:6). На тот момент команда шла в зоне уайд-кард: слишком уж здорово ускорились конкуренты по Столичному дивизиону. После этого матча в прессу утекла информация, что генменеджер Крис Друри рассматривает варианты омоложения команды и готов расстаться с опытными Крисом Крайдером и Джейкобом Трубой. Публичная рассылка с таким предложением якобы была направлена во все клубы лиги. Судя по тому развалу, который начался в команде после этого, слухи не врали.

Крис Друри Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Уже тогда многие в лиге восприняли такие ходы с большим удивлением. Один из бывших генменеджеров лиги заявил The Athletic: «Такие шаги я берёг на крайний случай перед тем, как выставить кого-то на драфт отказов. Это последняя попытка как-то взбодрить хоккеиста». Другой анонимный менеджер лиги сказал коротко и просто: «В этой раздевалке что-то должно быть не так» — и скоро все убедились, что именно там не так. Обмен Трубы в «Анахайм» никак не остановил игровой развал, всё становилось только хуже.

18 декабря Каапо Какко заявил прессе после попадания в запас: «Тренер должен что-то делать, когда команда так часто проигрывает, но, по-моему, это простое решение – выбрать молодого парня и посадить его в запас. Я не слишком часто был на льду, когда нам забивали. Я не был худшим». Всего лишь через сутки финн уехал в «Сиэтл» по грошовой цене. Если считать только те матчи, которые он провёл за «Кракен» в этом сезоне, Какко шёл на 50-очковый полный сезон, чего в «Рейнджерс» ему никогда не удавалось.

2 января в запас отправился другой молодой игрок, защитник Зак Джонс. Он тоже не стал молчать: «Это чертовски отстойно. Ты думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя просто продолжают убирать, убирать и убирать. Мне кажется, что я понемногу гнию. Это действительно чертовски тяжело. Ведь я не 32-летний игрок, сидящий на зарплате. Я хочу заработать свои деньги. Мне нужно играть». Если в комментарии Какко недовольство ветеранами команды читалось между строк, то здесь оно было высказано открыто — все подумали в первую очередь на Мику Зибанеджада, в этом году коллекционирующего минусы в полезность.

В конце января офис «Рейнджерс» пошёл ва-банк и вернул в команду Джей Ти Миллера, который начинал свою энхаэловскую карьеру в Нью-Йорке, но стал звездой уже в Канаде. Спасать команду, которую раздирали внутренние проблемы, отправился человек, который стал центром одной из самых скандальных историй НХЛ последних лет — конфликта с Элиасом Петтерссоном в «Ванкувере». В первом же матче Миллер оформил дубль, команда уходила на паузу в сезоне вне зоны плей-офф, но отставала от неё всего на три очка. Однако после возобновления сезона поражения продолжились.

На дедлайне Друри провёл крайне хаотичную работу: клуб продал важных игроков в лице Райана Линдгрена и Райлли Смита, чуть-чуть затарился невысокими драфт-пиками, потратил один из них на защитника «Ванкувера» Карсона Суси. Всё это выглядело странным: если вы брали Миллера, то логично было бы гнуть свою линию до конца и продолжать идти ва-банк, а если вы продаёте, то зачем надо было покупать Миллера? Команда в полупозиции после дедлайна не смогла выдать хотя бы серию из трёх побед и закономерно закончила сезон провалом.

На днях потерял терпение ещё один игрок, и куда более опытный, чем Какко и Джонс — Кэлвин де Хаан. Проведший почти 700 встреч в НХЛ силовой защитник пришёл в команду из «Колорадо» и провёл три матча в начале марта. Два из них «Рейнджерс» выиграли всухую, а де Хаан собрал отличные «+4» в полезность и хорошие цифры продвинутой статистики. Однако после этого де Хаан больше не играл в сезоне ни секундочки.

На недавней тренировке «Рейнджерс» (а в НХЛ все они открыты для журналистов) де Хаан, проходя мимо прессы, ответил на вопрос об отношении к себе простым и не требующим перевода ругательством на букву F. Журналисты немедленно попросили защитника развернуть свою мысль после тренировки, де Хаан согласился, однако его успела перехватить клубная пресс-служба — после разговора с ними Кэлвин сказал, что подождёт до конца сезона. Кроме того, в социальной сети X на странице защитника вышла успокоительная запись, но костёр она уже потушить не могла.

Питер Лавиолетт на скамейке «Рейнджерс» Фото: Michael Reaves/Getty Images

И надо сказать, этот итог был логичным для команды, которая совсем недавно объявила о перестройке, а теперь с неизбежностью движется к очередной перестройке через один-два года. Сколько высоких драфт-пиков было у «Рейнджерс» и сколько надежд на них возлагалось — и что вышло в итоге? Если брать только первораундников, то Кравцов и Андерссон уже играют в Европе, Какко, Хитил и Лундквист перешли в другие клубы НХЛ. Лафреньер даже в свой пятый сезон в лиге не смог пробить отметку в 60 очков, хотя уже получил очень хороший контракт.

Абсолютное большинство лидеров команды уже перевалили отметку в 30 лет: Крайдеру скоро исполнится 34 года, Панарину 33, Миллеру 32, Зибанеджад на днях перевалит этот же рубеж, Трочеку – 31. Средний возраст команды в целом невысок — однако его снижают в основном ролевые игроки, и сложно представить, что Мэтт Ремпе, Уилл Кайлли или Адам Эдстрём станут лидерами команды уровня плей-офф. Ждать чудо-прогресса от Лафреньера так и вовсе придётся до морковкиного заговенья.

В 2021-м, сразу же после скандала с Томом Уилсоном, владелец команды Джеймс Долан внезапно и скандально срезал управляющую верхушку команды — тогда к власти и пришёл нынешний генменеджер Крис Друри. Кажется, ситуация с Уилсоном, который безнаказанно измывался над Панариным, слишком сильно ударила по менеджерам — они решили сделать команду крупнее и жёстче, ставя на приглашение ролевиков. Результат? Провальные цифры защитных метрик.

Питера Лавиолетта после такого сезона наверняка ждёт отставка — тренер не сумел утихомирить раздевалку и не смог воспитать возрастных лидеров. Но отставка должна ждать и генменеджера: многие инсайдеры намекают, что именно стиль руководства Друри стал причиной, которая и зародила все эти внутренние трения. Однако кто же будет разгребать все последствия его действий? И кому теперь склеивать разбитую раздевалку команды? Кому проводить новую перестройку и омолаживать команду?