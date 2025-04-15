А где Ливо и другие легионеры Уфы? У Минска остался один козырь? Мнение о плей-офф КХЛ

По два матча сыграны в каждом четвертьфинале плей-офф КХЛ. Хоккей – великолепный, разный. Но о чём нам говорят результаты?

«Локомотив» — «Авангард»

Счёт в серии: 1-1 (1:4, 4:1)

Во второй игре «Локомотив» вышел на лёд, как канонические гориллы из клетки, но смять «Авангард» с ходу не удалось. Показалось даже, что терпение на старте – часть плана «ястребов» на тот матч, но если и было что-то подобное, то во втором периоде Омск своими руками устроил себе грандиозные проблемы. Защитники как-то вдруг «поплыли», напрочь проиграли пятак, а перестроиться при 0:2 и 1:3 на другой хоккей «Авангарду» поймавшие волну хозяева просто не позволили. «Локомотив» показал, что поражение в первой игре очень сильно разозлило ярославцев, и они готовы не только переиграть, но и перебить соперника, и теперь Ги Буше нужно крепко подумать, что с этим делать. С таким уровнем давления, прессинга и мощи соперника канадец в России встретился впервые.

Интересно, кстати, что «Локомотив» принято считать ровной, сбалансированной командой, однако в серии с Омском у Ярославля чётко выделяются лидеры. Это созданное ещё по ходу первого матча звено Радулов – Шалунов – Берёзкин, сделавшее четыре из пяти голов «Локомотива» в серии. Больше всех «звенит» Радулов, который пока определяет ключевую разницу между прошлогодним и сегодняшним Ярославлем. Александр показывает великолепный хоккей, блестяще катаясь и работая с шайбой, но ведь он выполняет и много других функций: провоцирует соперника, бесперебойно разговаривает, оказывает воздействие на арбитров, не гнушаясь откровенно выпрашивать удаления. Идеальный боец для плей-офф, включившийся в самое нужное время.

Александр Радулов и Алекс Грант Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Что ждём дальше

Вполне вероятно, что «Авангард» дома постарается тоже дать огня и агрессии, но проблема для «ястребов» в том, что «Локомотив» великолепно умеет терпеть, закрываться и ждать своего шанса. Плюс в физике, очевидно, есть превосходство именно у железнодорожников, так что «Авангарду» чревато выплёскивать много сил на старте игры, тем более что это не гарантирует хоть один забитый гол.

Впрочем, всё равно жду намного более активной игры от Омска, который вообще-то тоже отлично умеет в форчек, а от «Локомотива» — умелых действий вторым номером и контрвыпадов от ведущей тройки. Очень многое будет решать то, кто станет открывать счёт в матчах, однако в целом игры должны быть намного более равные и близкие, чем в Ярославле. Козыри обеих сторон выложены, теперь должны начаться шахматы.

«Динамо» М — «Ак Барс»

Счёт в серии: 0-2 (3:5, 0:2)

«Ак Барс» пока прибивает «Динамо» ледяным спокойствием, передающимся на всю команду от Анвара Гатиятулина, а также простыми и надёжными действиями, которыми казанцы всегда славились в эпоху Билялетдинова. «Ак Барс» выстраивает великолепную оборону, игроки действуют самоотверженно и вдохновенно и выигрывают пятак у обоих ворот. Что ещё нужно для успеха в кубковых матчах?

Доставить проблемы такой команде можно за счёт энергии и креатива, но у «Динамо» в московских встречах весь пар выходил не туда. Комтуа и остальные легионеры психуют и удаляются, а Гусев просто пропал, напрочь лишившись чистого льда. В результате бело-голубые тратят силы и эмоции на толкотню, а атака стала такой прямолинейной, что Билялову для «сухаря» достаточно просто не ошибаться. Алексей Кудашов сильно нервничает, что бросается в глаза, однако тренера можно понять. Второй год подряд он отлично ведёт команду по длинной дистанции регулярки, разбирается с соперником в первом раунде, а в четвертьфинале на всю команду опять находят ступор и полное непонимание, как и что делать.

Что ждём дальше

В теории в гостях на игроков «Динамо» должно быть поменьше давления, что может помочь им наконец успокоиться. Но проблема в том, что «Ак Барс» в домашнем формате может быть тоже очень успешен, играя агрессивно и в давление. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, как разваливалась в Казани очень крепкая оборона «Автомобилиста». Так что ситуация для москвичей близка к критической, но, может быть, что-то изменится, если «Динамо» всё-таки сумеет само открыть счёт и заставит «Ак Барс» удаляться.

«Трактор» — «Динамо» Мн

Счёт в серии: 2-0 (4:2, 4:3 ОТ)

Очень занятная серия, в которой «Трактор» двумя домашними матчами как будто показал, что минское «Динамо» сейчас ему не ровня. Дмитрий Квартальнов прав, что белорусы здорово бьются с лидером Востока, но две игры подряд итог един: Челябинск в нужный момент просто включается и забирает своё, а у «зубров» под малейшим давлением оборона сразу превращается в решето, и становится совсем не важно, что бо́льшую часть игры «Динамо» выглядело действительно здорово и солидно.

«Трактор» играет мускулами своего атакующего потенциала и характера, и пока к Челябинску вопрос только один. Сможет ли команда Гру перестроиться, когда встретится с командой, которая не боится пропускать голы и где есть вратарь топ-уровня? Однако ответ на него «Трактору» давать уже в других раундах.

Что ждём дальше

Домашние матчи – единственный оставшийся козырь Минска в этой серии. Мы помним, как в столице Беларуси разваливался ЦСКА, но и на гораздо более мощный и уверенный в себе «Трактор» атмосфера «Минск-Арены» может оказать воздействие. Да и самим динамовцам, очевидно, будет проще переживать сюжетные повороты игр при своих трибунах. Но станет ли этот фактор каким-то переломным в серии? Едва ли, даже если Минск заберёт сейчас дома обе игры.

Вторая победа «Трактора» в серии с минским «Динамо» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Счёт в серии: 1-1 (4:1, 4:5 ОТ)

Позавчера я сильно погорячился, рассуждая об этой серии после первой игры. И у «Спартака» нашёлся вполне кубковый характер и лидеры для плей-офф, и «Салават» всё-таки далёк от статуса солидности, которым я наградил уфимцев. Уфа во втором матче отвратительно действовала в обороне, позволив красно-белым очень много играть с шайбой, плюс «Салават» продолжает буквально дрожать, когда соперник получает большинство. 55% нейтрализации за девять матчей плей-офф – это полный провал.

«Спартак» же – красавцы. Сыграли на своих сильных сторонах, не сломались, когда уфимцы забили несколько невероятных голов, ну а Ружичка оформил потрясающий хет-трик, всю значимость которого, возможно, мы сумеем оценить только в конце серии.

Что ждём дальше

Теперь уже и не знаю, что думать. Мне было смешно читать, что это серия равных команд, но «Салават» сильно разочаровал во второй встрече, отдал важную домашнюю игру, а «Спартак» в Москве вполне может поймать кураж и вновь заставить Виктора Козлова «поплыть», как это было в новосибирских играх первого раунда.

Возможно, многое будет зависеть от легионеров «Салавата», которые, по-хорошему говоря, заваливают плей-офф. Например, лучший снайпер регулярки Ливо запарывает один момент за другим и вообще ещё за девять матчей Кубка Гагарина ни разу не забил вратарю соперника. Да, у Джоша при этом 12 голевых передач, однако девять из них сделаны в первом, втором и пятом матчах первого раунда, когда «Сибирь» в какой-то момент переставала сопротивляться. У Хмелевски – семь очков, из них четыре набраны в первых двух играх плей-офф, когда «Салават» громил Новосибирск, Уилсон тоже скромничает во втором раунде после феерии в первом, и только к Ремпалу, пожалуй, меньше всего вопросов. Конечно, здорово, что у уфимцев сейчас приносят огромную пользу нижние звенья, но кажется наступает момент, когда без лидерского слова команда может собственноручно отдать серию.