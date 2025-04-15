«Авангард» бьётся о стену. Как вообще остановить такой «Локомотив»?

Серия между «Локомотивом» и «Авангардом» прямо сейчас выглядит самой напряжённой и кубковой: команды обменялись победами в Ярославле, а успех обоим коллективам приносили системность, агрессия и чёткое выполнение задания. Также важным фактором стал тот самый форчек, о котором буквально «кричат» часть экспертов и подхватившая их слова общественность.

Одна из главных интриг перед началом встречи состояла в том, примет ли участие в матче Майкл Маклауд, которого ждёт судебное разбирательство в Канаде. На радость омских фанатов, североамериканский центр, который в первых двух встречах набрал 3 (2+1) очка и выиграл больше 50% вбрасываний, попал в итоговую заявку.

Встреча началась более размеренно, нежели предыдущие две игры: того количества потасовок не было, команды не летели в активный прессинг, порой предпочитая этому умеренный откат. Как итог, первый бросок по воротам «Авангард» нанёс только на четвёртой минуте, а «Локомотив» — аж на 10-й. Но это не помешало подопечным Никитина найти свой момент – Сурин и Паник накрыли омичей в чужой зоне, а затем Фрейз отправил шайбу в сторону дальней штанги, где того же Сурина защитники позабыли за своей спиной.

Уже на старте второго периода Байрон Фрейз оформил импровизированный хет-трик – канадец за пять минут дважды попал в штангу и один раз — в перекладину. «Локомотив» прижал соперника к воротам, «посадил» его на пробросы, но в самый пик доминирования не сумел додавить соперника. Однако, как только Омск выбрался из ярославских оков, пришла неуместная индивидуальная ошибка: Кирьянов продавил Воронкова, а затем наброс Береглазова закончился подставлением Берёзкина, который становится злым гением для «Авангарда». Казалось бы, матч начал уходить из лап «ястребов», но уже через три минуты фортуна повернулась к омичам лицом и белоснежно улыбнулась – шайба после броска Чистякова собрала два рикошета (оба — от ярославцев) и юркнула за спину Исаеву.

В заключительном отрезке «Авангард» побежал отыгрываться, сделал всё возможное, чтобы вынудить соперника дать слабину, однако «Локомотив» стойко выдержал давление, а потом в очередной раз поймал омичей на ошибке – Шалунов закрыл ближний борт, а затем быстро сочинил с Каюмовым третью шайбу. Этот пропущенный гол был сродни нокауту – через три минуты Берёзкин и Полунин забросили по шайбе и заставили взгрустнуть «Джи-Драйв-Арену». На этом дело не закончилось – Спунер отыграл одну шайбу в концовке, но разницу в четыре шайбы восстановил Каюмов, поразивший пустые ворота.

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«Локомотив» одерживает уверенную победу и впервые выходит вперёд в этой серии. По мотивам этой и предыдущей встреч может возникнуть логичный вопрос: а как остановить ярославцев? Как минимум «Авангарду» нужно забираться на чужой пятак – бросков оттуда чрезвычайно мало. А ещё нужно решить проблему на своём пятаке, так как «Локомотив» пока что очень хорош там. Пока ситуация выглядит так, что подопечные Буше бьются головой о стену. И решать эту головоломку необходимо именно канадскому специалисту.