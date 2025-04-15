Против Ружички нет приёма! Забил пятую в серии, зарубив надежды «Салавата» на камбэк

Серия «Салавата Юлаева» и «Спартака» переехала в Москву после двух уфимских матчей при счёте 1-1. И всё бы ничего, если бы не то, что случилось во второй встрече. Команда Виктора Козлова упустила победу, позволив красно-белым отыграться на последней секунде, а затем — быстро забить в овертайме.

У Виктора Козлова наверняка накопилось много вопросов к легионерам команды, которые должны тащить за собой, но в этой серии играют ниже ожиданий. Однако трогать накатанные ударные сочетания он не стал и перетряхнул только нижние два звена. Больше вопросов оказалось к основному вратарю Александру Самонову, который сегодня впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оказался в роли запасного. Полноценный дебют в плей-офф КХЛ состоялся у 22-летнего Семёна Вязового, который до этого лишь раз выходил на замену в серии с «Сибирью».

В начале матча Вязовой откровенно скучал – уфимцы бросились атаковать, а красно-белые неспешно входили в игру и долго не могли довести шайбу до ворот. Но когда это наконец случилось, дело пошло – хозяева поймали кураж и стали всё чаще гостить в чужой зоне. Первый гол не заставил себя ждать – с броском Павла Порядина Вязовой справился, отбив его щитком, однако Иван Морозов оказался первым на отскоке и переправил шайбу Николаю Голдобину, которому оставалось лишь расстрелять пустой угол.

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Второй период «Салават» тоже начал активно – отличные моменты были у Михаила Науменкова и Шелдона Ремпала, но все их старания загубила вторая пропущенная шайба. Вновь первое звено «Спартака» разыграло отличную комбинацию, завершившуюся голом Никиты Ефремова. Гости «поплыли», и вскоре на табло загорелись 3:0 – это Егор Зайцев подключился к контратаке и бросил в дальнюю девятку.

Надо отдать должное «Салавату» — они всё-таки не сломались, смогли быстро очухаться, а шайба Ремпала стала для них глотком свежего воздуха. После этого уфимцы заиграли уже с совершенно другим настроением и довольно быстро организовали ещё один гол – Егор Сучков подставил клюшку под передачу Александра Чёрного на пятачке.

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За полтора раунда мы уже привыкли к сумасшедшим камбэкам – и 0:3, и 0:4 в этом плей-офф не означают окончательный приговор – вспомнить хотя бы вчерашний матч «Трактора» с минским «Динамо». Третий период проходил на встречных курсах – следующая шайба могла бы стать ключевой.

Удивительно, однако обе команды практически всю игру действовали дисциплинированно, если не считать обоюдных удалений Панина и Королёва ещё в первом периоде. Но за пять минут до конца Скотт Уилсон схватил две минуты, попав клюшкой по лицу Порядину. В прошлом матче большинство стало большим подспорьем для «Спартака», однако в этот раз юлаевцы уверенно отбились, но хозяева продолжили атаковать, не давая Вязовому даже шанса смениться на шестого полевого.

А за полторы минуты до сирены Адам Ружичка с отрицательного угла зарубил все надежды «Салавата» на камбэк. Словак проводит огненную серию – за три встречи он наколотил уже пять шайб! Летом у него заканчивается контракт, он станет ограниченно свободным агентом, и интерес к нему будет огромным. Ну а пока он помогает «Спартаку» выйти вперёд — 2-1 в серии.