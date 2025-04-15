Безумие в ВХЛ: матч с пятью овертаймами затянулся на два дня, вратарь отразил 110 бросков!

Серия «Торпедо-Горький» — «Челмет» выглядела самой интересной во втором раунде OLIMPBET ВХЛ, куда сенсационно прошло сразу несколько явных андердогов. Однако большинство из них как будто потратило бо́льшую часть сил в первом раунде, а вот седьмая и восьмая команды регулярки логично выглядели самыми равными соперниками.

«Торпедо» подошло к серии в лучшем положении, чем «Челмет»: их основа уже вылетела, поэтому в ВХЛ поехал отличный десант игроков. Отправка молодых Антона Силаева, Никиты Артамонова и других ребят никого не удивила — а вот капитан «Торпедо» Богдан Конюшков в «вышке» не играл со времён выступления за «Дизель». Молодые игроки челябинцев были в основе: более того, из-за травмы Сергея Мыльникова в «Трактор» был переведён самый опытный вратарь фарм-клуба Владислав Сухачёв.

Торпедовцы взяли оба матча в Нижнем Новгороде. Первый — с приключениями: Конюшков доказал свой статус и перевёл встречу в овертайм за три секунды до сирены, где победу хозяевам принёс его партнёр по обороне Денис Александров (4:3). Второй — более уверенно, 3:1. Показательно, что оба матча собрали солидную зрительскую аудиторию в «Нагорном», а во второй игре трибуны были заполнены на 95%.

Основное время встречи было довольно бойким, но все голы (которых было два) пришлись на первый период: в дебюте матча «Челмет» расписал красивую комбинацию, и 21-летний форвард Владимир Коробинцев почти с пятака отправил шайбу под перекладину. Ему ответил опытный Даниил Ильин, который ещё с «Чайкой» выигрывал Кубок Харламова — форвард забросил с добивания. Зрители ещё не знали, что следующий гол в игре они увидят только… завтра.

Серия «Торпедо-Горький» — «Челмет» Фото: vhlru.ru

Огромную роль в этом сыграли поймавшие кураж вратари. Дмитрий Дагестанский всего в 20 лет стал безальтернативным первым номером в ВХЛ, хотя «Торпедо» подписало для фарма опытнейшего Александра Шарыченкова. А «Челмет» не смутила вратарская ситуация основы — там первым вратарём стал Алексей Щетилин, в 2022-м бравший Кубок Петрова как бэкап тюменского «Рубина».

Пять овертаймов как будто намекают на тяжёлую, вязкую игру, где все пытаются в первую очередь не пропустить. Однако это не так — на площадке творилось сумасшествие. У «Челмета» были прекрасные шансы победить в первом овертайме — «Горький» уже заходил в него в численном меньшинстве, а потом успел и схватить пятиминутный штраф — и почти полторы минуты поиграть втроём против пятерых. Но нижегородский клуб героически отбился в меньшинстве.

Обе команды после этого не отсиживались в защите и не терпели — атака сменялась другой атакой, в средней зоне соперники не задерживались, оба вратаря пахали. Было видно, что физической мощи у молодых хоккеистов фармов достаточно, а вот класса иногда не хватало — реализация страдает. Однако здесь своим соперникам сильно мешал Щетилин, который примерно с середины второго овертайма стал оформляться в качестве главного героя матча, отражая даже верные броски.

Один овертайм сменял другой, а веселье и не думало заканчиваться. Счётчик бросков крутился, Кирилл Кадышев не реализовал буллит, назначенный после срыва своего прорыва к воротам, штанги выручали и Дагестанского, и Щетилина. Шансы поиграть в большинстве были и у «Торпедо», но команда их не реализовала.

15 апреля перетекло в 16-е, форвард «Челмета» Артём Удот прямо во время встречи отпраздновал своё 23-летие. Однако время текло, уставшие зрители уезжали домой, а «Челмет» тоже начали покидать силы. Где-то с середины 4 ОТ хозяева откровенно устали, а бо́льшая часть пятого овертайма стабильно проходила в их зоне. Статистика бросков этого отрезка говорит сама за себя — 17:2.

«Торпедо-Горький» могло побеждать в середине 5 ОТ: из-за провала игроков «Челмета» гости убегали «два в ноль», завозились, но судьи назначили буллит из-за броска клюшки защитника хозяев. Уже поигравший в КХЛ Егор Виноградов, который был чуть ли не самым опасным форвардом основной команды в плей-офф, бросок не реализовал.

Дотянуть до 6 ОТ «Челмету» не хватило всего ничего: Конюшков успел закрыть зону после неудачной попытки совсем вставших хозяев выйти из зоны, а Илья Чефанов отдал пас никем не охраняемому Роману Опалёву. Хотя «Горький» повёл в серии 3-0, даже сил радоваться у игроков уже не было.

Удивительно, однако матч с пятью почти полными овертаймами не стал самым длинным в истории ВХЛ. Рекорд до сих пор принадлежит встрече финала-2018, где питерское «Динамо» и «СКА-Нева» ушли в шестой овертайм, закончив матч на отметке 163:36. Фарм-клуб СКА чуть не побил собственное достижение в прошлом году, но их встреча с АКМ закончилась за две минуты до потенциального 6 ОТ — зато подарила мировой рекорд Артемия Плешкова, сделавшего 124 спасения. Торпедовцам не хватило лишь семи секунд для того, чтобы выйти на второе место этого топа.

Такой длинный матч, конечно же, подарил много необычной статистики. Конюшков сыграл 58.46, однако защитник «Челмета» Сергей Другаля, пропустивший год из-за службы в армии, провёл на льду вообще 59.05. Дмитрий Дагестанский отразил 73 броска из 74 — но Алексей Щетилин сделал 110 сейвов, немного не дотянувшись до достижения Плешкова. А ведь уже послезавтра командам играть четвёртую встречу серии после того, как они сегодня фактически провели две.