Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик

Полторы недели назад встреча «Айлендерс» и «Вашингтона» была окружена сверхповышенным вниманием и стала самой просматриваемой по обе стороны океана за последние годы. Интерес тогда себя оправдал – Овечкин снёс рекорд Гретцки и навсегда вошёл в историю НХЛ.

Сегодняшний же матч не представлял особой интриги даже с точки зрения турнирных раскладов – «Айлендерс» уже точно пролетели мимо плей-офф, а «Вашингтон» уже никуда не сдвинется с первого места в восточной конференции. Да и перехватить Президентский кубок у «Виннипега» уже нельзя.

По этой причине игра была лишена всякого нерва – хозяева были мотивированы лишь тем, чтобы порадовать местную публику, а гости спокойно готовились к предстоящему плей-офф. Такая размеренность больше подошла «Кэпиталз», которые на протяжении матча владели инициативой. В первом периоде счёт открыл Дилан Строум, наброс от синей линии которого превратился в гол.

Во втором отрезке гости увеличили отрыв, а отличился вновь Строум, гол для которого почти полностью сделал Овечкин – Александр провёл силовой приём на Мейфилде, отобрал у него шайбу, а затем сделал роскошную передачу на партнёра.

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В третьем периоде стало окончательно ясно, что Овечкин, побивший рекорд Гретцки, принял новую роль – ассистента. Александр продолжал находить передачами партнёров, а после одной из них Бовиллье чудом не попал по воротам.

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«Айлендерс» одну шайбу отквитали, лишив Линдгрена «сухаря», но окончательный счёт установил всё тот же Строум, оформивший хет-трик.

3:1 – «Вашингтон» одерживает победу и прерывает двухматчевую серию поражений. Овечкин, с которого упал большой груз давления, сейчас наглядно показывает, что он может быть полезен в разных аспектах игры. Да, он делал это и до этого, но не так явно, как сегодня.