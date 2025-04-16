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Айлендерс — Вашингтон — 1:3, обзор матча, Овечкин сделал шикарную передачу, а Строум оформил хет-трик, видео

Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Максим Макаров
Овечкин сделал роскошный пас в матче с «Айлендерс»
Аудио-версия:
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«Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений.

Полторы недели назад встреча «Айлендерс» и «Вашингтона» была окружена сверхповышенным вниманием и стала самой просматриваемой по обе стороны океана за последние годы. Интерес тогда себя оправдал – Овечкин снёс рекорд Гретцки и навсегда вошёл в историю НХЛ.

Сегодняшний же матч не представлял особой интриги даже с точки зрения турнирных раскладов – «Айлендерс» уже точно пролетели мимо плей-офф, а «Вашингтон» уже никуда не сдвинется с первого места в восточной конференции. Да и перехватить Президентский кубок у «Виннипега» уже нельзя.

По этой причине игра была лишена всякого нерва – хозяева были мотивированы лишь тем, чтобы порадовать местную публику, а гости спокойно готовились к предстоящему плей-офф. Такая размеренность больше подошла «Кэпиталз», которые на протяжении матча владели инициативой. В первом периоде счёт открыл Дилан Строум, наброс от синей линии которого превратился в гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Фэшинг – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    

Во втором отрезке гости увеличили отрыв, а отличился вновь Строум, гол для которого почти полностью сделал Овечкин – Александр провёл силовой приём на Мейфилде, отобрал у него шайбу, а затем сделал роскошную передачу на партнёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде стало окончательно ясно, что Овечкин, побивший рекорд Гретцки, принял новую роль – ассистента. Александр продолжал находить передачами партнёров, а после одной из них Бовиллье чудом не попал по воротам.

ВИДЕО

«Айлендерс» одну шайбу отквитали, лишив Линдгрена «сухаря», но окончательный счёт установил всё тот же Строум, оформивший хет-трик.

3:1 – «Вашингтон» одерживает победу и прерывает двухматчевую серию поражений. Овечкин, с которого упал большой груз давления, сейчас наглядно показывает, что он может быть полезен в разных аспектах игры. Да, он делал это и до этого, но не так явно, как сегодня.

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