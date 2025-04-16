Демидов сенсационно останется без плей-офф? Жаркая развязка последней интриги в НХЛ

«Коламбус» фантастически накатил на финиш регулярки, но пока всё ещё в руках «Монреаля».

В регулярном чемпионате НХЛ осталось два игровых дня. Из 16 участников плей-офф известно 15, также сформированы семь из восьми пар.

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Каролина» — «Нью-Джерси»

«Торонто» — «Оттава»

«Вашингтон» — «Монреаль»/«Коламбус».

Западная конференция

«Даллас» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

«Виннипег» — «Сент-Луис»

«Вегас» — «Миннесота».

Как видно, остался нерешённым только один вопрос – кто станет соперником «Вашингтона»? И надо сказать, что тут разворачивается весьма драматичная гонка с участием «Монреаля» и «Коламбуса».

Ещё буквально неделю назад не было почти никаких сомнений, что «Канадиенс» сыграют в Кубке Стэнли. Конкуренты серьёзно отстали, при этом «Коламбус» даже не был в числе главных преследователей.

Ситуация в зоне уайлд-кард Восточной конференции НХЛ по состоянию на 9 апреля Фото: nhl.com

Однако за последующие семь дней всё очень сильно поменялось. «Монреаль» потерпел три подряд поражения: от «Оттавы» в основное время, от «Торонто» в овертайме и от «Чикаго» в серии буллитов. Два очка «Канадиенс» на этом отрезке набрали, но это не сравнить с рывком «Коламбуса». «Жакеты» за эту неделю дважды грохнули «Вашингтон» с общим счётом 11:1, а также разобрались с «Баффало» и «Филадельфией». Что важно – всё в основное время, ведь «чистые» победы являются первым дополнительным показателем при равенстве очков. И вот как теперь выглядит таблица восточной «дикой карты».

Ситуация в зоне уайлд-кард Восточной конференции НХЛ по состоянию на 16 апреля Фото: nhl.com

«Коламбус» не только обставил всех остальных конкурентов в борьбе за плей-офф, но и создал реальную угрозу для «Монреаля». Всего два очка отставания при равенстве побед в основное время, а это значит, что всё решится в последних матчах этих команд в регулярке. «Монреаль» принимает дома «Каролину», а «Коламбус» на своей площадке cыграет с «Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

«Канадиенс» проведут свой матч уже ближайшей ночью (если брать по московскому времени), и «Монреалю» достаточно не проиграть в основное время, чтобы гарантировать себе плей-офф и встречу в первом раунде с «Вашингтоном». Впрочем, «ураганы» хоть и не мотивированный, но очень серьёзный соперник, поэтому набор очков «Хабс» не гарантирован.

И вот если «Монреаль» уступит в пределах 60 минут, то через 24 часа всё уже будет в руках «Коламбуса». «Жакетам» нужна только «чистая» победа в матче с «Айлендерс», чтобы обойти «Монреаль» на самом флажке этой невероятной гонки.