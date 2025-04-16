Ком в горле или злой гений? Нужен ли Комтуа КХЛ и московскому «Динамо»

Московское «Динамо» пока что без вариантов уступает казанскому «Ак Барсу». У столичного клуба не работает ничего: в режиме спячки Никита Гусев, нет движения от нижних звеньев, и даже Максим Комтуа не может направить свою энергию в нужное русло.

Если в серии с питерским СКА Комтуа выводил армейцев из равновесия и менял ход игры в пользу своей команды, то сейчас экспрессивный канадец только и делает, что удаляется, выключая себя из игры и лишая Алексея Кудашова опций в нападении. Невольно вспоминается философский вопрос Романа Ротенберга: «Нужны ли нам в КХЛ такие игроки, как Комтуа, в принципе?»

Максим Комтуа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пресс-конференция после второго матча серии между «Ак Барсом» и «Динамо» превратилась в какой-то момент в прямой спор между корреспондентом «Чемпионата» и главным тренером столичного клуба Алексеем Кудашовым. Ещё после первой игры я спросил Алексея Николаевича, доволен ли он поведением Максима Комтуа? Весь матч тот пытался провоцировать игроков «Ак Барса», но будто бы всего, чего добился, так это штрафа за неспортивное поведение. Тогда Кудашов сослался на концовку и посчитал эпизод незначительным. Кроме того, в первом матче Комтуа забросил шайбу, так что вопросов к нему возникнуть было не должно. Чего не скажешь о матче, который прошёл в понедельник. Максим так и не успокоился, а казанцы адаптировались к его манере игры и стали использовать его выходки в свою пользу. Недаром Альберт Яруллин отшутился, что им нравится Комтуа – это недалеко от истины.

Максим хорош не только в плане околохоккейных действий. Это сильный по меркам КХЛ нападающий — всё-таки игрок сборной Канады и чемпион мира. У него хорошие кистевой бросок, видение площадки, чувство гола. Поэтому, когда вместо того, чтобы искать моменты в атаке, Комтуа только и делает, что бесцельно носится по площадке в поисках очередной жертвы и спорит с арбитрами, для соперника это большой плюс. Ведь таким образом он выключается из непосредственно игрового процесса, делая нападение своей команды менее острым и менее вариативным. Посмотрите, с кем разменивался Максим – с Никитой Дыняком и Степаном Фальковским. Крепкие игроки основы, но точно не лидеры «Ак Барса». Так в чью пользу шли эти эпизоды, если «Динамо» теряло нападающего первых двух звеньев, в то время как Казань – хоккеистов нижних пятёрок?

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Эпизод с дисциплинарным штрафом Комтуа, который и привёл к жаркому диалогу с Кудашовым, неоднозначный. Возможно, судьи и пропустили удар головой от Дыняка. Алексей Николаевич утверждает, что у Максима была кровь – спорить не будем. Только дальнейшие действия Комтуа это не отменяет. То, как именно он показал возможное нарушение правил со стороны Никиты, точь-в-точь подходит под описание симуляции в правилах КХЛ – явное приукрашивание момента. То есть удаление за симуляцию можно выписать даже в том случае, если штраф в твою сторону действительно был, но ты решил всеми силами доказать это арбитру. Обслуживали встречу Николай Акузовский и Сергей Морозов. Изначально судьи вообще не хотели выписывать удаление никому – ни Дыняку, ни Комтуа. Однако Максим был так настойчив, что не оставил им выбора и уехал на дисциплинарную «десятку».

Почти на полпериода «Динамо» лишилось одного из лучших нападающих, Кудашову пришлось перекраивать звенья, переигрывали свои смены другие игроки линии атаки москвичей. С учётом того, что в тот вечер впереди у бело-голубых и так практически ничего не получалось, худшее, что можно было придумать – это на ровном месте получить подобный штраф и присесть на скамейку. Об этом я и хотел узнать Кудашова: не видит ли он в поведении Комтуа проблему для самого «Динамо»? Максиму здорово удавалось залезать под кожу игрокам СКА. В результате выходили из себя как хоккеисты, так и тренерский штаб. Роман Ротенберг на пресс-конференциях посвящал отдельные лекции поведению франкофонов и спрашивал у зала, кого они хотят видеть в нашей лиге – таких как Комтуа или таких как Иван Демидов. Но в серии с «Ак Барсом» если кого Максим и заводит, то только самого себя.

«Динамо» Москва — «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Про таких игроков, как Комтуа, говорят, что ты их ненавидишь, но только пока они играют за соперника. Стоит перейти в твою команду – начнёшь обожать. Лео Комаров, Брэд Маршан, Шон Эвери… Разговоры о том, нужны подобные хоккеисты или нет, бесполезны, поскольку умение сыграть на эмоциях противника, особенно в плей-офф, – это неотъемлемая часть хоккея. «Я просто играю жёстко. Так играл всю свою жизнь, и это не изменится. Если другим игрокам это не нравится, то меня это не волнует. Это то, как я играю, и именно поэтому «Динамо» платит мне. Я не собираюсь ничего менять», – говорил в интервью «Матч ТВ» Комтуа. Всё логично, и «Флорида» подписала в дедлайн Маршана тоже явно не для того, чтобы Брэд стал номинантом на «Леди Бинг Трофи». Задача бостонской «крысы» – мешать жить Никите Кучерову и другим лидерам «Тампы».

В хоккейной терминологии есть понятие «пест» – игрок-вредитель. Он всеми возможными способами ломает игру соперника, действуя на грани или даже за гранью дозволенного. Тот же Маршан мог, к примеру, облизать соперника. И пока судьи в замешательстве, в ответ следует естественная реакция – на Брэда летят с кулаками. На что Маршан изначально и рассчитывал, поскольку он останется без наказания, а его оппонент уедет в штрафной бокс. Русскоязычный финн Комаров играл важную роль в чемпионском «Динамо». Команда Олега Знарка уступала в чистом мастерстве СКА и «Авангарду», но в нужный момент Лео скажет, проезжая мимо, пару ласковых – и вместо мыслей о воротах Александра Ерёменко в голове остаётся только желание врезать Комарову как следует. Комтуа до лучших в своём деле пока не дотягивает и чаще всего вредит своей же команде. Вот и решайте – нужен такой хоккеист «Динамо» и КХЛ или же нет.