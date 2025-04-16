Демидов повторит судьбу лучших? Как дебютировали в НХЛ главные российские звёзды

Дебют в НХЛ во встрече с «Чикаго» у Ивана Демидова вышел очень ярким – он сделал 1+1 и заработал «+1». Есть основания полагать, что впереди у нападающего долгая и успешная карьера за океаном, по итогам которой он окажется как минимум в топ-10 самых результативных российских игроков в истории лиги – потенциал у него невероятно большой.

А как дебютировали в НХЛ те, кто сейчас располагается в этой самой топ-10? Заодно расскажем про тех, кто входит в десятку лучших российских бомбардиров среди действующих игроков.

Владислав Наместников — 0+0, «0» против «Детройта»

Несмотря на выбор в первом раунде драфта-2011, Владиславу пришлось ждать почти три года, чтобы дебютировать за «молний» в НХЛ. По иронии судьбы его первый матч в составе «Лайтнинг» пришёлся на встречу с «Детройтом» – главной командой в карьере дяди Владислава Вячеслава Козлова.

8 февраля 2014 года Наместников впервые вышел на лёд в сильнейшей лиге мира, после чего вернулся обратно в АХЛ. До конца сезона его ещё трижды поднимали в основную команду, а регулярным игроком «Тампы» он стал лишь по ходу следующего чемпионата.

Евгений Дадонов — 0+0, «-1» против «Оттавы»

Первый заход Дадонова в НХЛ состоялся в конце сезона-2009/2010 – 4 апреля 2010 года он дебютировал в составе «Флориды», которая тремя годами ранее выбрала его в третьем раунде драфта. Первые очки в лиге он набрал уже в следующей регулярке, но по-настоящему заиграл за океаном лишь после возвращения в КХЛ.

Андрей Свечников — 0+0, «0» против «Айлендерс»

Путь второго номер драфта-2018 в НХЛ начался с четвёртого звена «Каролины» – именно там Свечников-младший оказался в своей дебютной игре. Несмотря на в целом хорошее впечатление от его действий, отличиться Андрею не удалось. Позже Род Бриндамор признал, что ошибся с выбором сочетания для россиянина, и заявил, что должен был дать ему больше времени. А уже в следующей игре Свечников набрал первое очко в лиге.

Кирилл Капризов — 1+2, «+3» против «Лос-Анджелеса»

В штате Миннесота с огромным нетерпением ждали Капризова, которого «дикари» умудрились «украсть» аж в пятом раунде драфта-2015. Оно и неудивительно – к моменту приезда Кирилла в НХЛ он уже стал большой звездой в России, поэтому болельщики «Уайлд» видели в нём спасителя и нового лидера их любимой команды.

И они не ошиблись, а Капризов уже в первом матче показал товар лицом – форвард поучаствовал в трёх из четырёх голов «Миннесоты» во встрече с «Лос-Анджелесом», помог команде отыграться с 1:3 и стал автором победной шайбы в овертайме.

Павел Бучневич — 0+1, «0» против «Айлендерс»

Дебютный сезон в НХЛ Павлу подпортила травма спины, но свой путь в Северной Америке он начал шикарно – уже в дебютной встрече с главными соперниками «Рейнджерс» Бучневич отдал пас на гол Криса Крайдера, а в первых 14 матчах набрал 14 очков. Через несколько лет на Манхэттене приняли решение расстаться с форвардом, о чём сейчас наверняка сильно жалеют.

Владимир Тарасенко — 2+0, «+1» против «Детройта»

Это сейчас Владимир играет в составе «крыльев», но в январе 2013-го Русский Танк дебютировал в НХЛ за «Сент-Луис» как раз во встрече с «Детройтом». И в той игре он стал первой звездой – с его гола начался разгром «Ред Уингз» со счётом 6:0, в котором Тарасенко оказался автором двух шайб с двух первых бросков.

Марк Джиордано и Владимир Тарасенко (№91). 2013 год Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Вячеслав Козлов — 0+2, «+2» против «Сент-Луиса»

Воспитанник воскресенского хоккея приехал в США в 19-летнем возрасте и в марте 1992 года дебютировал в НХЛ. Успешно зайти в лигу Козлову помог Сергей Фёдоров, который в игре с «Блюз» дважды забил с передач молодого новичка. В сезоне-1992/1993 Вячеслав провёл ещё шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями, а что было дальше – уже история.

Артемий Панарин — 1+0, «-1» против «Рейнджерс»

Как и Тарасенко, Панарин дебютировал в НХЛ в матче с нынешней командой. Артемий приехал в «Чикаго» в статусе новоиспечённого обладателя Кубка Гагарина и одной из главных звёзд КХЛ. Такого же масштаба он достиг и в Америке – лицевой счёт он открыл уже в первом периоде, а в дальнейшем провёл мощный сезон, по итогам которого стал лучшим новичком лиги.

Илья Ковальчук — 0+0, «+1» против «Баффало»

Первый в истории российского хоккея игрок, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ, свой дебют провёл без результативных действий. Голевые подвиги он оставил на потом – первый гол Ковальчук забил в уже следующем матче с «Бостоном», а впоследствии зарекомендовал себя как одного из лучших снайперов своего времени. Кто знает, как высоко Илья поднялся бы в списке лучших голеадоров в истории лиги, не вернись он в КХЛ в 2013 году.

Павел Дацюк — 0+0, «-1», против «Сан-Хосе»

Волшебник начинал свой путь в НХЛ далеко не так ярко – в первых семи матчах он остался без очков, да и игровое время его было, мягко говоря, не самым большим. В целом почти весь дебютный сезон Дацюк не играл большой роли в «Детройте», который стал обладателем Кубка Стэнли. Зато что было потом…

Никита Кучеров — 1+0, «+2» против «Рейнджерс»

Будущий рекордсмен России по количеству «Арт Россов» начинал свой путь в системе «Тампы» в АХЛ, но очень быстро оказался в основной команде. Его дебют в «Лайтнинг» получился успешным – уже в первой смене первым же касанием Никита, игравший тогда под кажущимся непривычным 56-м номером, поразил ворота Хенрика Лундквиста. Тот гол оказался для «молний» победным и стал первым шагом в элите для одного из самых выдающихся хоккеистов нашего времени.

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Алексей Ковалёв — 1+0, «-1» против «Хартфорда» (сейчас «Каролина»)

Ковалёв стал первым игроком из СССР/России, выбранным в первом раунде драфта. До «Рейнджерс» он доехал лишь год спустя, зато забил уже в дебютном матче, воспользовавшись передачей Сергея Немчинова, оформившего тогда ассистентский хет-трик. Впереди этому дуэту, а также их соотечественникам Сергею Зубову и Александру Карповцеву, было уготовано стать первыми россиянами, поднявшими над головой Кубок Стэнли.

Александр Могильный — 1+0, «+1» против «Квебека» (сейчас «Колорадо»)

Всего каких-то 20 секунд потребовалось первому Александру Великому в истории НХЛ, чтобы забросить первую шайбу в лиге. Впереди его ждали большая карьера в Северной Америке и рекорд для российских игроков по количеству очков за сезон, который в будущем сможет побить только Никита Кучеров.

Сергей Фёдоров — 1+0, «-1» против «Нью-Джерси»

Человек, который умел на льду всё, показал свои навыки уже в первом матче в НХЛ. На счету Фёдорова был гол в большинстве, который принёс «Детройту»… ничью. В игре с тремя драками, кучей стычек и 74 минутами штрафа Сергей умудрился ни разу не отправиться в штрафной бокс. Тогда же впервые на площадках Северной Америки он встретился с игравшим за «дьяволов» Вячеславом Фетисовым – в Мичигане их ждало большое будущее.

Сергей Фёдоров Фото: Harry How/Getty Images/NHLI

Евгений Малкин — 1+0, «+1» против «Нью-Джерси»

После драфта «Питтсбург» ждал Малкина два года, и не зря – в дебютном матче в НХЛ Евгений стал автором единственной шайбы «пингвинов» в ворота Мартина Бродо, а затем отличился и в следующих пяти играх. Как показало время, это было только начало красивой истории россиянина в составе «Пингвинз».

Александр Овечкин — 2+0, «+1» против «Коламбуса»

Голевой путь лучшего снайпера в истории НХЛ начался уже с его первой игры в лиге. Даже не знаю, нужно ли здесь что-то добавлять – за Александра за эти 20 лет уже всё сказали его голы и постоянная страсть к игре.

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Примеры Дацюка и Ковальчука показывают, что яркий дебют не является обязательным условием для построения успешной карьеры в НХЛ. В то же время примеры многих игроков, не оказавшихся в этом списке, доказывают, что яркий дебют не гарантирует успешной карьеры в НХЛ.

У Демидова есть всё, чтобы после результативного дебюта построить успешную карьеру, стать настоящей звездой и даже легендой этой лиги. Это будет очень длинный и очень трудный путь, но в том, что пройти его ему по силам, сомнений нет.