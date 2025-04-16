Овимания в столице Америки! Рекорд Овечкина празднуют с размахом

6 апреля Александр Овечкин наконец-то побил рекорд Уэйна Гретцки. Конечно, это достижение стало, вероятно, самым важным в его карьере. Но не менее важным оно стало и для болельщиков. Все, кто поддерживал форварда, желали оценить рекорд по достоинству. Да и самому Ови наверняка хотелось прочувствовать этот момент по полной.

Празднование — один из самых очевидных способов сделать это. Как для фанатов, так и для хоккеиста. А помня, как Овечкин и Вашингтон отмечали завоевание Кубка Стэнли в 2018 году, мало кто сомневался, что на этот раз будет не менее грандиозный заход.

На деле получилось даже лучше. Столицу США накрыла настоящая Овимания.

Началось всё, конечно же, сразу после падения рекорда. В ресторане, в который приехал Овечкин с семьёй, уже ждали главного героя города: хоккеисту вручили три торта, вместе составлявшие эпохальное число — 895.

Александру Овечкину в ресторане подарили три торта Фото: Соцсети Овечкина

Само празднование также выдалось грандиозным.

С этого момента началось празднование и в самом Вашингтоне.

Уже 8 апреля главный вокзал столицы Америки Union Station был украшен тремя баннерами, посвящёнными Овечкину. На каждом изображён капитан «столичных» — из дебютного сезона в НХЛ, из нынешней регулярки и из 2018 года с Кубком Стэнли.

Посвящённые Овечкину баннеры Фото: Washington Capitals

На среднем красуется фраза «Лидер НХЛ всех времён по количеству голов». На каждом из баннеров также есть по букве/цифре, которые складываются в «GR8» — надпись, являющаяся игрой слов и расшифровывающаяся как «Великая восьмёрка» («восемь» на английском читается как «эйт», в то время как «великий» — «грэйт»).

Примерно в то же время в одном из районов города были открыты настенные граффити и памятный знак в честь Овечкина. Местный художник Брэндон Хилл нарисовал красочную фреску с Алексом на здании Jubilee Housing в районе Адамс Морган. На ней изображён капитан «Вашингтона», наносящий бросок. Великая восьмёрка одет в джерси Screaming Eagle — самую успешную для нападающего форму в карьере.

Посвящённая Овечкину фреска Фото: Washington Capitals

Там также красуется надпись «Stay Gr8» — «Оставайся Великим».

Помимо этого, теперь Овечкина можно найти и на вывеске известного магазина Union Market.

Посвящённая Овечкину вывеска Фото: Washington Capitals

Буква «О» представляет собой специальный знак с Алексом — вместе со словом «Gr8ness» («Величие»).

Там же изображена фреска «Gre8ness». На ней запечатлены знаковые моменты карьеры Овечкина, включая Кубок Стэнли в 2018 году.

О том, сколько людей разгуливают в джерси Овечкина по столице США, и вовсе говорить не приходится.

Подсуетились и сами «Кэпиталз». На домашней арене «столичных» открылся Ovi Shop в честь рекорда капитана. В магазине продаётся эксклюзивная сувенирная экипировка и прочая атрибутика, связанная с достижением Ови.

Желающие могут воспользоваться для покупки интернет-магазином, в котором представлен весь находящийся на полках товар. Футболки обойдутся в $ 35 за штуку (три тысячи рублей), толстовки — в $ 80 (семь тысяч рублей), шайбы — по $ 11-13 (950-1100 рублей).

Атрибутика в честь рекорда Александра Овечкина Фото: Washington Capitals

Кроме того, на «Кэпитал Уан-Арене» появился трон Овечкина, составленный из 895 шайб. Его вернули на стадион в начале весны 2025 года и дополняли шайбами с каждым новым голом Алекса.

Трон Овечкина, составленный из 895 шайб Фото: Washington Capitals

Самому нападающего смастерили крутейший — уникальный — костюм. Подкладка состоит из 895 нашивок, посвящённых каждому голу нападающего, а также из портрета самого героя НХЛ. На воротнике красуется надпись «GR895».

Посвящённый рекорду костюм Фото: Washington Capitals

Конечно, Овечкина ждала целая церемония в его честь. После матча, в котором он побил рекорд Гретцки, следующая встреча состоялась только через пять дней — 11 апреля. «Столичные» дома принимали «Каролину».

Перед игрой прошла трогательная церемония в честь Ови. В ней поучаствовали владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, жена Александра Анастасия Шубская, сыновья Сергей и Илья, а также мама Татьяна Николаевна. На кубе показали душещипательный видеоролик, после чего старожилы «Вашингтона» Джон Карлсон и Том Уилсон подарили цветы Анастасии и Татьяне Николаевне. Самому Овечкину вручили золотую клюшку. Не остались без внимания и сыновья Александра. Сергею и Илье также подарили по золотой клюшке — хоть и поменьше, чем у их отца.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но, конечно, главное празднование состоялось днём позже. Пока «столичные» собирались в Коламбус, Александру дали день отдыха. Он потратил его с пользой — пришёл на церемонию в свою честь.

Сначала она должна была пройти на вокзале, украшенном его баннерами, однако в итоге мероприятие решили перенести на домашнюю арену «столичных».

Несмотря на проливной дождь на улице, на стадионе собралось более трёх тысяч болельщиков, одаривших Ови бурными аплодисментами. Лёд арены был переоборудован для празднования, получившего название GR8 City Celebration и превращённого в фан-фестиваль с палатками и сценой в центре площадки, где Александр поблагодарил болельщиков за их поддержку, а также вспомнил о забитых 895 голах и своём пребывании в Вашингтоне. Сетка, в которую Овечкин забил исторический гол в ворота голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, находилась в углу сцены.

GR8 City Celebration Фото: Washington Capitals

Овечкин разделил этот момент на сцене с владельцем «Кэпиталз» Тедом Леонсисом и давними одноклубниками Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши.

А главным моментом вечера стал подарок Бекки для Ови. Швед подарил своему другу… козлёнка!

Овечкин даже покормил его из бутылочки. Милейший момент.

Выбор козлёнка был неслучайным. На английском козёл — «goat». Так же пишется аббревиатура G.O.A.T. — Greatest of All Time («Величайший во все времена»). Очевидный намёк на новый статус Ови.

А позже этот статус был официально закреплён… руководством столицы США! Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что теперь 11 апреля — День Алекса Овечкина. Она опубликовала соответствующий указ на своей странице в соцсетях.

«Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники Великой восьмёрки, чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «Вашингтон» на протяжении всей карьеры в НХЛ», — говорится в указе.

Мы коснулись только самых ярких проявлений празднования Вашингтона и Алекса. Нет сомнений, что это лишь начало. Сейчас у «столичных» в мыслях предстоящий плей-офф, поэтому церемонии немного отходят на второй план. Но уже летом празднования точно продолжатся — и с новой силой!

А может, там придётся отмечать не только рекорд Овечкина.