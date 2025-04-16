«Динамо» — живо! Лидеры москвичей проснулись и сокрушили «Ак Барс»

Для «Ак Барса» старт второго раунда сложился по идеальному сценарию – казанцы взяли две игры у московского «Динамо» на выезде и полностью контролировали ход серии. Команда Анвара Гатиятулина вязала лидеров соперника, действовала дисциплинированно, в то время как у бело-голубых сдавали нервы.

«Соперник очень хорошо играет в обороне. Пока не можем найти ключи, как пробиться», — сокрушался главный тренер динамовцев Алексей Кудашов после второго матча, в котором его команда не смогла забить ни одного гола. Тем не менее менять что-то в атакующих сочетаниях тренер не стал, только перетряхнул пары защитников. У Гатиятулина и так всё работает, менять ничего и не надо.

В первом периоде «Динамо» старалось быть активнее на чужом пятачке – получалось получше, чем дома, но Тимур Билялов справлялся со всем, что до него долетало. Казанцы спокойно плясали от печки – грамотно действовали в обороне, ловили соперника на ошибках и раз за разом проводили разящие контратаки. Можно вспомнить бросок Альберта Яруллина или добивание Дмитрия Яшкина, однако и других моментов было достаточно.

Плюсом для «Динамо» стало то, что за 20 минут они не пропустили, чего прежде в этой серии не случалось. Оставался нерешённым вопрос того, чтобы пробить Билялова, но с этой задачей бело-голубые тоже справились – уже во втором периоде.

Для начала они заставили казанцев сфолить и заработали большинство, а затем молниеносно его реализовали. Макс Комтуа прострелил на пятачок, где в борьбе Максим Джиошвили замкнул передачу.

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Гости немного расслабились и бросковую активность снизили, позволив «Ак Барсу» перехватить инициативу. И даже второе своё большинство провели отвратительно – казанцы больше атаковали даже вчетвером, а затем и сами получили шанс разыграть лишнего. Шайба у хозяев ходила здорово, однако динамовцы смогли отбиться, а затем поймали соперников на смене, и Никита Гусев с Уилом провели контратаку, завершившуюся голом под перекладину.

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В третьем периоде гости сразу же подтвердили серьёзность своих претензий на победу – забросили ещё одну шайбу. Снова всё началось с потери «Ак Барса», после которой Комтуа с Рашевским разыграли «два в одного». Для россиянина этот гол стал 91-м за «Динамо», и он установил новый рекорд клуба в КХЛ, обогнав Вадима Шипачёва.

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Ворота Подъяпольского, напротив, долгое время оставались как заколдованными. «Ак Барс» смог размочить счёт только в концовке встречи, заменив в большинстве вратаря на шестого полевого. Но сегодня был не день казанцев – пока в этой серии выигрывают только гости. А бело-голубые дают достойный ответ на домашние поражения. «Динамо» взяло «Ак Барс» его же оружием – отличной реализацией, ловлей на ошибках и спокойствием в непростых моментах. Проснулись динамовские канадцы, набрал своё первое очко в серии Никита Гусев. Так что «Динамо» ещё рано хоронить – оно живо, и теперь четвёртый матч этой серии может стать переломным.