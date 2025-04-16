Что это было?! Минское «Динамо» уничтожило «Трактор» 8:0 в плей-офф КХЛ!

Минск впервые в истории принимал матчи второго раунда Кубка Гагарина. Местная арена в этом сезоне и так стабильно собирала аншлаги, а самые важные за 17 лет встречи ожидаемо вызвали ажиотажный спрос. В кассы арены даже на весеннем морозце выстраивались длиннейшие очереди, а спекулянты перепродавали билеты за тысячу местных рублей (27 300 российских). Домашняя поддержка уже стала важным фактором прохода ЦСКА в первом раунде.

Команда Дмитрия Квартальнова легко могла возвращаться домой со счётом 1-1 в серии. Никто пока не может объяснить секреты камбэков «Трактора», но они как-то это делают в решающий момент. Конечно, очень важна роль Максима Шабанова, который моментами включает режим волшебника, однако работает вся команда. Важна и психология, которая раз за разом после провальных первых периодов позволяет не сдаваться и гнуть свою линию. В общем, всё это напоминало несмешной анекдот: «Ёжик — птица гордая: не пнёшь — не полетит».

«Динамо» начало в давно знакомом стиле силового давления: за первый период хозяева накрутили сразу 18 силовых. Но первый гол получился очень красивым, и его соорудил один из номинантов потенциальной премии «Прогресс года КХЛ» Вадим Мороз. 21-летний форвард прокачался в звене с Вадимом Шипачёвым, забросил 26 шайб в регулярке, а сегодня сам начал атаку и сам её завершил, красивым финтом убрав Арсения Коромыслова.

Игра «4 на 4» давала более молодым и быстрым минчанам преимущество: первый гол пришёл в усечённых составах, а вскоре и второй: однако в этот раз возникают огромные вопросы к Заку Фукале, который пропустил открытый (пусть и очень мощный бросок) Брэди Лайла.

Ну а вскоре на авансцену снова вышел Мороз. Спустя несколько минут молодой форвард схожим финтом убрал более опытного защитника, чем Коромыслов — олимпийского медалиста Сергея Телегина. Остаётся жалеть, что молодых белорусов с их техникой мы на майском ЧМ не увидим, да и непонятно, когда сможем это сделать.

Откровенно говоря, самым запоминающимся моментом «Трактора» в первом периоде был инцидент с Артёмом Блажиевским, который скосил Даниила Сотишвили. Судьи просмотрели эпизод и как будто простили защитника после столкновения, которое казалось страшным на первом повторе (Сотишвили больше в матче не играл). Минчане легко могли закрывать период четвёртой шайбой, однако Крис Тирни после выхода «2 в 1» просто не попал в створ.

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Впрочем, шоу ошибок не закончилось и после перерыва. Игроки «Трактора» и в серии с «Адмиралом» сделали кучу оплошностей на ровном месте, но сопернику не всегда хватало класса, чтобы всеми этими подарками воспользоваться. У «Динамо» же этот класс был, да и у хозяев залетело всё, что не зашло в Челябинске. Четвёртый гол пришёл после показательного удаления Логана Дэя: антигерой первого раунда уехал в штрафбокс из-за игры сломанной клюшкой. На этот раз красоту сооружал Виталий Пинчук.

Фукале уступил место в воротах вызванному из ВХЛ Владиславу Сухачёву, который вынужденно проводил свой первый за почти пять лет матч. Впрочем, полевые ему как-то помогать не стремились: обрез Кравцова в своей зоне привёл к голу Криса Тирни. Вскоре не лучшим образом сыграл и сам вратарь, который очень далеко вышел из ворот и потерял их, чем воспользовался шустрый Даниил Липский.

Шутки про камбэчную в «Телеграме» были хороши, но таким растерянным «Трактор» мы не видели с концовки прошлой регулярки, когда команду перед плей-офф взбодрило только командное собрание с участием руководства. Сегодня же «Трактор» в чувство не привело вообще ничего — и даже непонятно, что могло бы это сделать.

Третий период был интересен только с точки зрения статистики. «Динамо» лишь во второй раз в своей истории забросило восемь шайб. 19-летний Егор Бориков забил свой седьмой гол в одном плей-офф: чтобы побить рекорд Евгения Кузнецова для игроков U20, установленный в сезоне-2011/2012, ему нужна ещё одна шайба. Наконец, Василий Демченко не пропустил от бывшей команды, которая в основном беспокоила его от синей линии.

Конечно, в таких случаях всегда вспоминают затасканную банальность «лучше один раз проиграть со счётом 0: Х, чем Х раз со счётом 0:1». Можно вспомнить и то, что в этом плей-офф команды, которые в одной встрече устраивали атакующий фейерверк, в следующих матчах часто с трудом искали свои голы. Однако как психологически отразится такой погром на «Тракторе», которому через день снова играть на кипящей минской арене — полная загадка. Минчане после 7:0 во встрече первого раунда свой следующий матч в Москве выиграли очень легко.