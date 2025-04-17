Все пары плей-офф НХЛ определены! «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»

«Монреаль» не выходил в плей-офф с сезона-2020/2021 – тогда канадская в финале безапелляционно проиграла «Тампе». После этого «Хабс» ни разу даже не приближались к границам зоны плей-офф, а самые интересные вопросы, связанные с командой, задавались летом: кого удастся выцепить на драфте?

Матч с «Каролиной» на домашней площадке по этой причине можно было бы смело назвать главным за последние четыре сезона – молодой банде Мартена Сан-Луи выпала возможность почувствовать вкус плей-офф на вкус.

«Харрикейнз» выставили на матч экспериментальный состав, так как уже давно решили задачу с выходом в плей-офф. Единственное место, где восприняли это не лучшим образом – это штат Огайо и в частности «Коламбус Блю Джекетс».

В первом периоде хозяева владели инициативой, однако уйти на перерыв с преимуществом не удалось – на шайбу Гуле ответил Тейлор Холл, который юрко развернулся и послал шайбу в дальний угол ворот Монтембо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке у «Хабс» уже не было никакого игрового превосходства, более того, «ураганы» перебросали соперника, играющего матч последних четырёх лет, со счётом 14:5. Однако очень неудачный период провёл Пётр Кочетков, который на старте периода получил удаление, а затем с пяти бросков пропустил две шайбы. Да, «Монреаль» находил свободное пространство в чужой зоне, но броски Сузуки и Гуле не были неберущимися.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первые 15 минут заключительного периода выдались убаюкивающими – хозяева контролировали ход матча и должны были решать исход игры раньше, но реализация подвела. А за пять с лишним до конца отрезка «начудил» Монтембо, который клюшкой начал подгребать шайбу и отправил её себе между ног – Тайсон Джост «расстрелял» пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гола стало заметно, как нервы начинают туманить сознание молодых игроков «Монреаля», которые чуть ли не впервые в карьере оказались в такой ситуации. Но на радость «Белл-центра», который в последние две минуты устроил оглушительный рёв, их любимцы смогли выдержать, а Джейк Эванс отправил шайбу в пустые ворота.

4:2 – «Монреаль» одержал победу и впервые за четыре года вышел в плей-офф. «Канадиенс» против «Кэпиталз», Иван Демидов против Александра Овечкина – в первом раунде нас ждёт очень любопытное противостояние.

Кстати, несколько слов о Демидове – провести второй сумасшедший матч Ивану не удалось, а в третьем периоде российский нападающий почти не выходил на лёд. Всего 93-й номер провёл на льду 10 минут и 29 секунд, нанёс два броска и сделал один силовой приём. Бывают и такие матчи. Но ничего страшного, дальше – больше.