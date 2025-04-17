Что вынесет «Трактор» из позора в Минске? Как спастись «Авангарду»? Мнение о плей-офф КХЛ

У «Салавата» третий год подряд всё стабильно, а «Динамо» выиграло матч второго раунда впервые за четыре года.

Четвертьфиналы плей-офф КХЛ перебрались на арены команд с нижним посевом, в каждой паре сыграно по три матча. Что можно сказать по второму раунду Кубка Гагарина?

«Локомотив» — «Авангард»

Счёт в серии: 2-1 (1:4, 4:1, 6:2)

Уже второй матч кряду «Локомотив» практически идеален, переезд серии в Омск тут пока ничего не изменил. Ярославцы превосходят «Авангард» в движении, в единоборствах, в работе на пятачке. Игроки «Локомотива» великолепно катаются, лишая мастеровитых форвардов «ястребов» и шайбы, и маломальского пространства, «Авангард» вынужден подстраиваться под соперника и что-то создавать у чужих ворот исключительно через борьбу и редкие позиционные атаки с поднятием шайбы на синюю линию, но «Локомотив» в такой игре — как рыба в воде. При этом главная проблема команды Ги Буше сейчас – не атака, а оборона. Шансы забить-то омичи найдут всегда, но сохранить приемлемый счёт к этому моменту им возможно только при идеальных действиях в обороне, а защитники «Авангарда» очень быстро «плывут» под мощным давлением «Локомотива» и начинают фатально ошибаться.

Что ждём дальше:

Трудно сказать, как «Авангарду» переломить ситуацию в серии. Равняться на первую игру нет смысла – там был другой «Локомотив», ещё не готовый, сейчас же ярославцы в полном порядке. Разницу в объёме катания, в количестве выигранных единоборств Омску будет устранить тяжело, тут как раз сказывается многолетняя сыгранность состава ярославцев, отшлифованность командных действий и скрупулёзный подбор исполнителей. Пока этот фактор всё-таки оказывается решающим, а козырь «Авангарда» — индивидуальное мастерство хоккеистов – нивелируется в той плотной и быстрой игре, которую навязывает «Локомотив».

«Авангард» — «Локомотив» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Кажется, что спасти «ястребов» может только либо какая-то функциональная просадка ярославцев (что вряд ли стоит ждать во втором раунде), либо какой-то нестандартный ход событий в матче, который выведет «Локомотив» из равновесия.

«Динамо» М – «Ак Барс»

Счёт в серии: 1-2 (3:5, 0:2, 3:1)

Весёлый Алексей Кудашов в общении с прессой после победы в Казани – явный показатель того, что в «Динамо» попросту смогли выдохнуть после этого успеха. Оно и понятно: у бело-голубых и конкретно Кудашова рисовался третий подряд свип во втором раунде, и это не могло не влиять на психологию.

Ну а рецепт победы москвичей оказался таким, как и предполагал. Не пропустили в первом периоде, сами открыли счёт, заработав большинство. Дальше динамовцы уже успокоились и напомнили всем, что они, вообще-то, сильная и обученная команда, спокойно доведя игру до победы. «Ак Барс» же в этой встрече не сумел забрать инициативу в начале, а потом, уже проигрывая в счёте, казанцам было тяжело что-то придумать. Очевидно пока, что в этой битве равных команд большое значение имеет первый гол, а ждать камбэков, пожалуй, не стоит.

Что ждём дальше:

Многое будет определять начало матчей, и возможно, что командам в этой серии будет и дальше комфортнее в выездной модели игры. Эмоции и агрессию соперника и «Динамо», и «Ак Барс» умеют гасить великолепно, а сохранять спокойствие и холодную голову, понятно, попроще гостям.

«Трактор» — «Динамо» Мн

Счёт в серии: 2-1 (4:2, 4:3 ОТ, 0:8)

«Динамо» — просто невероятное! Минчане как-то пережили два обидных поражения в Челябинске, перезагрузились и сполна воспользовались преимуществом домашних стен кипящей «Минск-Арены». «Динамо» сыграло мощно, дерзко, красиво! Не дало «Трактору» поднять головы, и оформило фантастический разгром фаворита серии, который «зубрам» после тех самых проигрышей был просто необходим. Очень солидная и сбалансированная игра «Динамо», ну а жуткие для Челябинска итоговые цифры – следствие грубых индивидуальных ошибок хоккеистов «Трактора», которые мы видим на протяжении всего плей-офф.

Что ждём дальше:

Может, хотя бы позорные 0:8 приведут «Трактор» в чувство? Уже писал, что камбэчные развесёлые победы говорили, скорее, о проблемах челябинской команды, которая на регулярной основе и в полном составе просто выключалась на целые отрезки матчей, и Бенуа Гру ничего с этим поделать не мог. Сейчас «Трактору» наглядно показали очевидную вещь – камбэки будут не всегда, ставку нужно делать не только на характер и мастерство, но и на целостность игры команды. Пока этого у Челябинска нет и в помине, и если Гру не проведёт серьёзную работу, то уже четвертьфинал может закончиться для «Трактора» весьма неприятно. Однако пока всё ещё в руках чёрно-белых, а завтрашняя игра будет очень показательной.

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Счёт в серии: 1-2 (4:1, 4:5 ОТ, 2:4)

«Салавату» снова не принесли никакой пользы легионеры (только Ремпал исполнил индивидуально, но к нему и до этого вопросов не было), Уфа опять проиграла выездной матч в этом плей-офф. Да ещё и Виктор Козлов снова начал дёргаться, поставил на эту встречу Семёна Вязового, и молодой вратарь провёл не лучший матч, чем воспользовались сыгравшие на кураже при рекордной посещаемости «Мегаспорта» красно-белые. Малейшие трудности продолжают выбивать почву из-под ног у «Салавата» — эту картину мы видим в плей-офф уже третий сезон подряд, и никакое преодоление психологического барьера в виде прохода первого раунда, как выяснилось, ничего не поменяло.

«Спартак» — «Салават Юлаев» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Спартак» же растёт, как команда, в течение этого плей-офф, и это одно из приятных откровений. Больше всего москвичей должно радовать, что в третьем периоде при скользком счёте и упущенном комфортном преимуществе команда Алексея Жамнова сыграла правильно и просто, не позволив Уфе полноценно вернуться в игру. Это уже вполне себе кубковый почерк.

Что ждём дальше:

Пока не спешу с выводами о перевороте в серии. Ещё не уверен, сможет ли «Спартак» быть и дальше стабильно хорош, да и в «Салавате», возможно, ещё сумеют успокоиться и всё-таки задействовать свои козыри по назначению. Регулярка-то показывала, что у команды Козлова их немало, и сейчас тренер, которого обожают все легионеры, просто обязан достучаться до своей команды.