Есть ли у вас план, мистер Айзерман? «Детройт» остался без плей-офф в девятый раз подряд

В восточной троице перестраивающихся бедолаг «Баффало» — «Детройт» — «Оттава» наконец-то появился просвет. «Сенаторы» за счёт крепкой обороны впервые с 2017-го вышли в плей-офф и теперь готовятся к «Битве Онтарио» с «Торонто». «Баффало», в принципе, уже никого не удивляет — хотя команда Линди Раффа внезапно встрепенулась во второй половине сезона и начала выигрывать малозначимые для себя матчи.

Ну а серия «Детройта» теперь точно стала худшей в командной истории. Даже в чёрную эпоху Dead Wings, приходившуюся на 1970-е и начало 1980-х, девять раз подряд команда плей-офф не пропускала — пусть даже с учётом того, что в тогдашней НХЛ попадать в кубковую зону было проще из-за меньшего числа участников. На фоне «Баффало» это всё выглядит не так плохо, но «Сэйбрз» уже давно находятся в своей собственной лиге чёрной депрессии.

Стив Айзерман и его прославленный фанатами «Айзерплан» уже после провальной концовки прошлого сезона стали вызывать всё больше вопросов у болельщиков «Детройта». Довольно вялое межсезонье только усилило эти претензии, а очередная провальная концовка и загадочная стратегия на дедлайне разозлили всех ещё сильнее. Ссылаться на «тяжкое наследие царского режима» в виде драфтов, проваленных штабом Кена Холланда в 2015-2018 годах, теперь уже невозможно. Три-четыре последних года мы видим команду почти целиком и полностью айзермановскую, и она никак не может сделать решительный шаг вперёд.

Самым простым объяснением провала будет смена тренера — точнее, тот факт, что она произошла слишком поздно. Большущие вопросы к Дереку Лалонду возникли ещё по ходу прошлого сезона, и летом пресса намекала о разногласиях между главным тренером и генменеджером. Однако клуб не заменил даже помощника по игре в защите, которая отрезками выглядела совсем уж хаотично. В результате клуб дотянул с отставкой до Рождества, когда сезон уже казался потерянным, а команда демонстрировала метрики настолько плачевные, что их нельзя было списать на одну лишь силу состава.

Стив Айзерман Фото: Carlos Osorio/AP/ТАСС

При Тодде Маклеллане «Детройт» в итоге набрал 58,5% возможных очков. Если бы команда шла в таком темпе весь сезон, то могла бы не только спокойно зайти в зону уайлд-кард, но и заставить нервничать «Флориду» на третьем месте дивизиона. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы закончить сезон в зоне плей-офф, хотя перед перерывом на Турнир четырёх «крылья» даже создали себе отрыв, казавшийся комфортным.

Любители продвинутых метрик говорили, что «Ред Уингз» долго везло — хотя Маклеллан развернул игровой стиль команды на 180 градусов. Новый тренер показал, что этот «Детройт» умеет играть в хоккей так, чтобы было интересно и зрителям, и самим игрокам. Маклеллану пришлось фактически заново учить хоккеистов играть, что с удивлением отмечали журналисты, наблюдавшие за тренировками. Оказалось, что «Ред Уингз» готовы диктовать ход игры, быстро переходить из обороны в атаку, постоянно прессинговать оппонента и играть от броска.

И вот парадокс: после дедлайна «Детройт» по продвинутым метрикам заиграл лучше, вошёл в десятку как по созданным ожидаемым голам, так и по допущенным. Однако в реальности результативность «крыльев» рухнула, как и процент реализации брсоков. Возможно, сказалось то, что лидеры команды Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд были задействованы в сборных, однако другим клубам этот фактор особо не помешал. Кроме того, Маклеллан и его новый ассистент по обороне никак не исправили чудовищное меньшинство клуба: «Детройт» нейтрализует лишь 69,8% удалений, никогда ещё в XXI веке команда НХЛ не падала ниже 70% при игре «4 на 5».

Уже третий год подряд «Детройт» валится в тот момент, когда запах плей-офф щекочет команде ноздри. В январе-феврале 2023-го команда выдала сильный отрезок, однако в двух матчах от «Оттавы» пропустила 12 голов, после чего Айзерман устроил на дедлайне большую распродажу. Ещё спустя год команда полностью развалилась, когда травму получил Ларкин, и проиграла в марте 11 матчей из 14 — даже после возвращения капитана дела не выправились. И в этом году март снова стал провальным: 10 поражений из 14. Даже если бы «Детройт» не феерил, а набирал рядовые 50% очков в марте, то попадал бы в плей-офф оба сезона. Такие ежегодные кризисы — признак именно психологических провалов.

Кто знает — возможно, это связано с тем, что «Детройт» на дедлайнах почти не работает. Стива Айзермана уже успели покритиковать за те решения, которые он принял. Это и абсолютно необъяснимая история с Джейком Уолманом, летом уезжавшим в «Сан-Хосе» с пиком второго раунда в комплекте, а через несколько месяцев принёсшим «акулам» выбор в первом раунде. Это контракт Джастина Холла, который уже выглядит одним из худших защитников лиги, это небольшие переплаты большинству свободных агентов, это ошибки при комплектовании защиты.

Однако Айзермана скорее стоит критиковать за те шаги, которые он не сделал. Что я имею в виду? Давайте посмотрим, как усиливались конкуренты по дивизиону. «Оттава» в межсезонье получила звёздного основного вратаря, проведшего сильный сезон. При этом за Линуса Улльмарка «сенаторы» отдали поздний пик первого раунда, провалившего сезон вратаря Йоонаса Корписало и игрока четвёртого звена Марка Кастелица. Конечно, у «Детройта» в закромах есть Себастьян Косса и Трей Огастин, которых недавно включили в топ-5 лучших вратарских проспектов НХЛ, но сильный голкипер команде был нужен сейчас.

Скамейка «Детройта» Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Той же «Оттаве» всё-таки хватило духа расстаться со своими игроками и драфт-пиками ради Дилана Козенса, которого якобы давно хотел «Детройт». «Монреаль», запрыгнувший в плей-офф чуть раньше ожидаемого, приобрёл у «Нэшвилла» защитника Александра Каррье, который своим опытом помог молодой обороне клуба. Ну а что сделал «Детройт»? Как оказалось, лучше бы ничего не делал.

«Ред Уингз» на дедлайне приобрели Петра Мразека — бывшего игрока клуба, который в «Чикаго» был одним из худших вратарей лиги не только по обычной, но и по продвинутой статистике, а также 35-летнего ролевика Крэйга Смита. Результат? Мразек в этом году провёл всего лишь пять игр, Смит за 18 матчей набрал 0+2. Кроме того, у чешского вратаря, который в своё время ушёл из команды на фоне слухов о конфликте с другим голкипером Джимми Ховардом, есть действующий контракт на следующий сезон, весящий $ 4,25 млн.

И в этом главная загадка «Детройта»: клуб сидит на горе драфт-пиков и молодых игроков и при этом примерно никак не использует свой «обменный фонд». А ведь проходит время, и твой перспективный 20-летний игрок, который только что блистал на МЧМ, очень быстро может превратиться в заурядного 23-летнего ахаэловца. Эта грань очень тонкая. Исключением был только обмен Алекса Дебринкета, но родившийся в Мичигане игрок якобы сам сказал руководству «Оттавы», что поедет только в «Детройт». Из-за этого цена на миниатюрного снайпера вышла довольно выгодной для покупателя.

Теперь у «Детройта» просто нет иного выхода летом — команда обязана быть агрессивной. При всех ошибках Айзермана и даже с грузиком в виде контракта Мразека клуб подходит к резкому повышению потолка в прекрасной форме, обладая и средствами в платёжке, и драфт-пиками, и всеми молодыми игроками (пул проспектов команды оценён The Athletic пятым в НХЛ). Больше ждать нельзя: ещё один сезон без плей-офф рискует отбросить команду на траекторию «Баффало».