Потолок зарплат в КХЛ скоро увеличат. Ответственность менеджеров в разы возрастёт

В начале апреля совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге.

Сезон-2025/2026 — повышение пола на 25 млн — до 475 млн рублей.

Сезон-2026/2027 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 950 млн, повышение пола на 50 млн — до 525 млн рублей.

Сезон-2027/2028 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн — до 600 млн рублей.

Как мы видим, пол увеличат уже со следующего регулярного чемпионата, а потолок начнёт расти через сезон. Учитывая нынешнюю мировую ситуацию, рост инфляции и необходимость приглашения высококачественных легионеров — мера логичная и правильная. Нам нужна сильная и конкурентоспособная лига, поэтому без подобных реформ никуда.

Особое внимание нужно обращать на центральных нападающих, которых во все времена в КХЛ и в целом в российском хоккее наблюдается дефицит. Здесь, например, можно отметить комплектование «Трактора», в составе которого есть Светлаков, Глотов, Кадейкин и другие сильные центральные форварды. Причём с запасом, для ротации. Или то же минское «Динамо» с центральной осью Пинчук — Шипачёв — Тирни — Стась. Посмотрите, как «зубры» сразу прибавили в качестве хоккея.

При этом ЦСКА — соперник минчан по первому раунду — играл с одним профильным центром Соркиным и абсолютно неготовым к реалиям КХЛ Шартье (да ещё и со всеми перенесёнными канадцем сотрясениями). Иностранцы уровня Шартье и Касселса, да ещё и в топ-клубах, нам точно не нужны. В том числе для этого потолок (и пол для более слабых команд) будет увеличен, а ответственность менеджеров за подбор кадров однозначно возрастёт.

Александр Кадейкин и Вадим Шипачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В целом же у нас принято ругать тренеров, спрашивать с них, тыкать в невыполнение задач, как в случае с Ильёй Воробьёвым или Андреем Козыревым в «Северстали». Но о каких высоких задачах может идти речь, если у одного (Козырева) состав с трудом дотягивает до пола зарплат, а у второго — травмы, допинговые истории и доигрывание сезона в три звена? Поэтому тем же болельщикам нужно смотреть гораздо шире и глубже. Сразу вспоминается, как долго терпели Кирилла Фастовского и его провальные подписания в «Сибири», прежде чем сменить всё руководство клуба. А вот того же Антона Курьянова в «Авангарде» раскусили быстро: менеджер из него совсем не получился, роль помощника Игоря Никитина в «Локомотиве» — более чем оптимальный вариант.

Интересно будет понаблюдать за работой в «Торпедо» нового генерального менеджера Евгения Забуги. Особенно с учётом того, что до него, по сути, всем процессом рулил главный тренер Игорь Ларионов.

В общем, уровень селекции – умение правильно комплектовать состав и подбирать хоккеистов на нужные роли – играет огромную роль, а в будущем станет ключевым и системообразующим фактором. Поэтому и уровень ответственности должен быть высоким у всех сторон процесса, а не только у главных тренеров.