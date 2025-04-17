Панарина обвиняли в сексуальном насилии? Что известно о шокирующей новости

Нынешний сезон у «Рейнджерс» явно не задался. Команда, выигравшая в прошлом году Президентский кубок, полностью провалила эту регулярку и пролетела мимо плей-офф, отстав от топ-8 на Востоке на восемь очков. «Рейнджеров» раздирали игровые проблемы и внутренние склоки.

Однако информация, появившаяся сегодня, 17 апреля, явно затмевает всё, что происходило в «Нью-Йорке» прежде.

Североамериканское издание The Athletic шокировало хоккейный мир, рассказав, что лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина обвиняли в сексуальном насилии в отношении сотрудницы команды.

«Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и Madison Square Garden Sports — компания, которой принадлежат «синерубашечники» — в прошлом году выплатили финансовую компенсацию сотруднице команды после того, как она заявила, что Панарин совершил в отношении неё сексуальное насилие. Об этом сообщил источник в НХЛ, который ознакомился с соглашениями, и три других лица, проинформированных об инциденте.

Эта женщина покинула организацию в августе 2024 года после достижения соглашений, которые включали пункты о неразглашении и отказе от признания вины. Одно соглашение об урегулировании было достигнуто с Панариным, а другое — с MSG Sports. Несколько человек в организации знали об этих документах и обстоятельствах ухода сотрудницы, и некоторые из них пообщались с The Athletic при условии, что их личности не будут раскрыты, поскольку они всё ещё работают в хоккейной сфере», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, два источника в команде, проинформированные об этом обвинении, рассказали, что предполагаемое нападение произошло в декабре 2023 года во время выездной серии «Рейнджерс». Панарин и женщина, которая была постоянным сопровождающим команды во время гостевых поездок, находились на послематчевой встрече в отеле с примерно дюжиной других игроков и сотрудников. Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, хоккеист якобы забрал её телефон и сказал, что вернёт его только в том случае, если она заберёт своё устройство из его гостиничного номера. Когда она зашла к нему, чтобы забрать телефон, Панарин прижал её к кровати. Она оттолкнула его, забрала свой телефон и вышла из номера.

Артемий Панарин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Издание попыталось связаться с Панариным и его агентом, но те не ответили на запрос о комментарии. Представитель MSG Sports сказал в заявлении по электронной почте: «Вопрос решён». Женщина, личность которой The Athletic не раскрывает, поскольку обычно не идентифицирует предполагаемых жертв сексуального насилия без их согласия, также ответила ёмко: «Вопрос решён».

На запрос издания отреагировали в НХЛ, написав в электронном письме: «Клуб нанял стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования, о котором лига была полностью проинформирована. Мы считаем дело закрытым».

Согласно The Athletic, нет никаких записей о том, что женщина сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Она также не сразу предупредила клуб. Но примерно через три месяца после предполагаемого сексуального насилия она сообщила об этом команде в рамках расследования иного инцидента. В клубе узнали, что женщина, чья тревожность по поводу авиаперелётов была хорошо известна членам «Рейнджерс», поделилась своим лекарством от тревожности с игроком, у которого была та же проблема. Она была отправлена в оплачиваемый отпуск в ожидании результатов этого расследования.

Издание, ссылаясь на источники в «Нью-Йорке», рассказало, что женщина посчитала, что с ней обошлись несправедливо, после чего сообщила клубу о предполагаемом нападении.

Пока женщина ещё была в отпуске, руководитель MSG Sports провёл онлайн-совещание, в котором приняли участие несколько сотрудников офиса «Рейнджерс» и представитель отдела кадров. По словам нескольких человек, присутствовавших на собрании, участникам было сказано не обсуждать ситуацию женщины с другими людьми. Как сообщил изданию один из тех, кто был на совещании, адвокат «полностью разнёс» их, потому что об отсутствии женщины говорили открыто.

Один человек, работавший в «Рейнджерс» в то время, когда женщину отправили в отпуск, сказал, что внезапность её ухода сделала это темой для разговоров в клубе: «Когда кто-то пропадает, это вообще не становится секретом».

В августе 2024 года MSG и Панарин достигли мирового соглашения с женщиной. После этого она покинула клуб.

На момент, когда женщина раскрыла информацию об инциденте, Артемий был лидером «Рейнджерс» с 43 голами и 102 очками, также претендуя на «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку НХЛ в своей команде. 33-летний нападающий становился лучшим бомбардиром «Нью-Йорка» в каждом из сезонов с момента, как присоединился к клубу в качестве свободного агента в 2019 году. Нынешняя регулярка не исключение. На счету форварда 89 (37+52) очка в 79 матчах — на 20 больше, чем у ближайшего преследователя.

Как отмечает The Athletic, в лиге и в «Рейнджерс» отказались сообщать, подвергался ли Панарин каким-либо дисциплинарным мерам.

Примечательно, что на этой неделе «синерубашечники» объявили, что Артемия признали самым ценным игроком команды в сезоне-2024/2025.

На данный момент это вся информация, которая появлялась в официальных источниках. Что будет дальше — и будет ли вообще хоть что-то, пока неизвестно.