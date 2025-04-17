Топ-события пятницы: «Ак Барс» — «Динамо», последний бой Ковалёва и футбол

Яркое 18 апреля: «Динамо» Минск — «Трактор» в Кубке Гагарина, Малкин vs Овечкин и Панарин vs Кучеров в НХЛ, а ещё командный ЧМ по фигурке!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: с какими результатами Кучеров завершит регулярку?

«Тампа» и «Рейнджерс» проведут последний матч в нынешнем чемпионате. Никита Кучеров уже точно выиграл гонку бомбардиров, поскольку все его конкуренты вылетели из-за травм. Нападающий записал на свой счёт 121 (37+84) очко и теперь может улучшить результат. А в соперниках как раз будут проблемные «Рейнджерс», которые давно потеряли шансы на плей-офф.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Овечкин покорить ещё один потрясающий рекорд в этом сезоне?

Капитан «Вашингтона» остановился на отметке в 43 гола в нынешней регулярке — в шаге от рекорда НХЛ по количеству шайб для хоккеиста в возрасте 37+ лет. Лучший результат удерживается Горди Хоу (44). Так что у Ови есть все шансы побить ещё один крутейший рекорд в этом сезоне. Достаточно забить дважды одной из самых пропускающих команд НХЛ.

⛸️ 🥇 11:00: Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2025

Интрига: кто сможет навязать борьбу сборной США?

После первого соревновательного дня лидерство ожидаемо захватили американцы, причём с солидным отрывом. Фигуристы из США стали лучшими и среди мужчин, и среди женщин, и в танцах на льду. Идущая на втором месте Япония уступает целых восемь баллов, но вполне может отыграться за счёт парного катания.

Во второй соревновательный день мужчины и танцоры покажут произвольные программы, а пары выступят с короткими. Пока что самыми туманными выглядят перспективы сборной Грузии. Однако пара Метёлкина/Берулава может внести коррективы в текущие расклады.

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Барселона, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Хачанов с обидчиком Рублёва?

Карен Хачанов добрался на «пятисотнике» в Барселоне до 1/4 финала, где ожидали его встречу с Андреем Рублёвым. Но тот уступил Алехандро Давидович-Фокиной, который теперь и сразится с Кареном. Теннисисты ранее играли трижды, и пока счёт в пользу испанца. Однако последняя встреча осталась как раз за Хачановым — в Монте-Карло-2023. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Хольгер Руне — Каспер Рууд.

🏀 18:00: «Реал» Мадрид — «Бавария», Евролига, плей-ин

Интрига: гости сотворят чудо?

Права на ошибку нет ни у кого — проигравший покидает борьбу за плей-офф. В плей-ин «Бавария» в овертайме обыграла «Црвену Звезду», хотя по ходу первой половины уступала. «Реал» же дома оказался слабее «Парижа», что довольно неожиданно. Тем не менее у клуба из Испании есть второй шанс, чтобы пробиться в постсезон. В последний раз «сливочные» не проходили в плей-офф в сезоне-2011/2012 — очень давно. «Баварии» удастся сотворить сенсацию?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо-ЛО», Суперлига (м), серия за третье место, второй матч

Интрига: с каким счётом серия переедет в Сосновый Бор?

В первом матче серии «Белогорье» одержало достаточно уверенную победу. Команда Александра Волкова сыграла чисто и не позволила сопернику зацепиться. Но серия до трёх побед, поэтому у «Динамо-ЛО» ещё есть все шансы на успех. Тем более что в Туле сосновоборцы уже в этом сезоне побеждали. Как будет на этот раз?

Александр Волков остался доволен игрой своей команды в первом матче: Волков — об игроке «Белогорья»: не хочу ничего говорить, чтобы не сглазить

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли «Динамо» в серию?

Москвичи потерпели два обиднейших поражения на старте противостояния и ехали в Казань, проигрывая — 0-2. Однако в третьем матче бело-голубые сломили сопротивление «Ак Барса», продемонстрировав, что ещё могут зацепиться за серию. Однако выйдет ли у них?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отпустит ли «Трактор» серию после унизительного поражения?

Челябинцы героически спасли первые два матча с «Динамо», буквально на зубах вырвав победы. Однако в третьей встрече такое, как говорится, не «прокатило». Минчане камня на камне не оставили от «Трактора» — 8:0! А если учесть, что динамовцы и на старте серии играли достаточно хорошо, теперь в воздухе подвис главный вопрос: отпустят ли челябинцы всю серию?

⚽️ 21:00: «Аль-Кадисия» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 28-й тур

Интрига: команда Роналду ещё сохранит надежды на титул?

За восемь туров до финиша сезона «Аль-Наср» занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» — восемь очков. Шансов взять титул у команды с Криштиану Роналду в составе маловато. Но они всё ещё остаются. И чтобы окончательно не выпасть из гонки, в следующем туре «Аль-Насру» необходима гостевая победа над «Аль-Кадисией». Только вот проблема в уровне соперника. «Аль-Кадисия» занимает пятое место в таблице и гонится как раз за «Аль-Насром» в борьбе за место в топ-3. Так что клубы ожидает ключевой матч сезона. Потеря очков «Аль-Насром» означает выбывание из чемпионской гонки + шанс для «Аль-Кадисии» скинуть соперника из тройки.

Криштиану ещё надолго задержится в Саудовской Аравии? 40-летний Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» ещё на два года — Sportitalia

🥊 23:00*: Сергей Ковалёв (Россия) — Артур Манн (Германия), рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: на какой ноте завершит карьеру великий Ковалёв?

Сергей Ковалёв — настоящая легенда профессионального бокса. Челябинский Крашер в своё время удерживал сразу три чемпионских пояса в полутяжёлом весе, не став абсолютом лишь из-за организаторской бюрократии и нерешительных оппонентов. Потом было немало поражений, но они тоже были громкими: чего стоит только бой с легендарным Канело. Увы, всему приходит конец: 42-летний Ковалёв проведёт свой последний поединок в карьере. В родном Челябинске Сергей встретится с Артуром Манном — крепким немцем, которого непросто будет победить.