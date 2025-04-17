«Авангард» — в шаге от вылета! Радулов вырвал для «Локомотива» победу в овертайме

Многие небезосновательно называли серию второго раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» скрытым финалом, но её четвёртый матч вполне мог оказаться скрытой концовкой этого противостояния.

«Ястребы» уверенно начали этот этап, победив соперников со счётом 4:1 на их площадке, однако в следующей встрече в Ярославле они уступили с идентичным показателем на табло, а затем и упустили первую игру на своей площадке – там железнодорожники победили 6:2.

У команды Ги Буше, по сути, не было права на ошибку в матче, который состоялся 17 апреля – неудачный результат в этой игре ставил сибирскую команду под угрозу вылета, при этом спасать сезон она была бы вынуждена на территории «Локомотива», где при любом раскладе состоялась бы пятая встреча. Но ехать на неё, конечно же, для «ястребов» было бы лучше при равном счёте в серии.

Справиться с задачей вернуться в Ярославль при паритете в противостоянии «Авангарду» было не так просто – сегодняшние хозяева вышли на лёд без одного из своих лидеров Майкла Маклауда, который по давно известным обстоятельствам отправился в Канаду.

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Из-за этого поменялись все атакующие сочетания омичей – в центр к Константину Окулову и Наилю Якупову отправился Николай Прохоркин, Райан Спунер воссоединился с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым, в центр третьего звена передвинулся Иван Игумнов, сыгравший с Джованни Фьоре и Игорем Мартыновым, при этом Ги Буше принял решение играть в 11 нападающих и четыре пары защитников.

Состав «Локомотива» же остался без изменений. И подопечные Игоря Никитина быстро взяли инициативу в свои руки. Первый период прошёл под их полным контролем – железнодорожники в стартовые 20 минут перебросали соперника со счётом 16:2, однако Никита Серебряков оставил свою команду в игре.

Всё было не зря – под занавес первой трети матча «Авангард» получил право на розыгрыш большинства, и уже через считаные секунды после перерыва Рид Буше неожиданно – с учётом того, как складывалась игра – вывел омичей вперёд.

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Ответ гостей получился довольно быстрым – «Локомотив» выиграл вбрасывание в зоне атаки (вспоминаем про отсутствие Маклауда), Рихард Паник отлично поработал, чтобы не дать игрокам «ястребов» убежать в нападание, и уже через несколько секунд после мощного давления всей пятёрки железнодорожников капитан Александр Елесин добил-таки шайбу в ворота. Серебряков был отыгран и уже ничем не мог помочь «Авангарду».

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Команды оставили интригу на третий период, первые шесть с половиной минут которого прошли вообще без остановок. При этом шансы отличиться за это время были и у тех, и у других – хоккей проходил на встречных курсах без явного преимущества кого-либо из участников встречи.

К середине заключительной трети омичи смогли преодолеть отметку в 10 бросков в створ и ближе к сирене даже начали оказывать большее давление на ворота, нежели соперник. Но от перехода в овертайм команды это не спасло – впервые в этой серии 60 минут для определения победителя оказалось недостаточно.

Начало дополнительного времени осталось за омичами – хозяева очень сильно давили и были близки к победе, однако «Локомотив» выстоял. А затем забрал победу – в середине первого дополнительного периода ярославцы перевели игру в чужую зону, нагрузили Серебрякова и забросили решающую шайбу.

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Она оказалась на счету Александра Радулова – опытный форвард железнодорожников первым успел на добивание и в падении поразил ворота «Авангарда». 2:1 в матче и 3-1 в серии – судьба противостояния уже через два дня может решиться в Ярославле.