«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо

И «Спартак», и «Салават Юлаев» в третьей встрече понесли кадровые потери. У красно-белых не смог доиграть матч защитник Дмитрий Вишневский – он по уже складывающейся в КХЛ традиции всё равно принял участие в игре, но только на тренерском мостике, а его место во второй паре занял Даниил Орлов.

У «Салавата Юлаева» после столкновения с Иваном Морозовым выбыл защитник Ярослав Цулыгин, однако изменения в составе на четвёртый матч были более глобальными. Во-первых, в ворота вернулся Александр Самонов, во-вторых, были перетасованы все звенья. Например, лучший снайпер КХЛ в прошедшей регулярке Джош Ливо был переведён в третью тройку. «Ищем баланс, ищем оптимальные сочетания», — так прокомментировал грандиозные изменения главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

Но позитивных изменений в игре это уфимцам не принесло. В этой серии было не так много удалений с обеих сторон, однако гости умудрились уже в первом периоде схватить два подряд. С учётом того, что «Салават» крайне неудачно действует в меньшинстве в нынешнем плей-офф, неудивительно, что «Спартак» реализовал сначала «5 на 3», а затем и «5 на 4».

Сначала Морозов прицелился и мощно зарядил над ловушкой, а через 35 секунд Михаил Мальцев бросил над плечом Самонова после отличной передачи Александра Пашина.

Худшего начала для «Салавата» и представить было нельзя – но вскоре «Спартак» сделал им ещё больнее. Гол Егора Филина – это настоящее издевательство – шайба влетела в сетку с отрицательного угла, броском за спину, рикошетом от щитка Самонова. Пропуск предыдущей игры никак не помог основному вратарю «Салавата» — в плей-офф он откровенно не выручает там, где это нужно, и в целом выглядит неуверенно.

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Период мог закончиться и со счётом 4:0 – и тоже шайбой с отрицательного угла, если бы контратака красно-белых в меньшинстве не завершилась уже после сирены. Однако и так было очевидно – в первые 20 минут у гостей не получилось вообще ничего. Зато второй начался для них жизнеутверждающе – с долгожданного гола Ливо в большинстве. Канадец с облегчением снял «обезьяну со спины» — до этого у него была лишь одна шайба в этом плей-офф, к тому же в пустые ворота. «Спартак» продолжил удаляться, а «Салават» — забивать. Следующий гол записал на свой счёт Динар Хафизуллин.

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Где-то мы это уже видели – в предыдущей игре «Салават» также включился при счёте 0:3 и сумел отыграть две шайбы, но вместо финального навала пропустил в самой концовке. Сегодня было практически то же самое, с той лишь разницей, что «Спартак» забил четвёртый в середине третьего периода в формате «4 на 3» – Адам Ружичка набросил на ворота, а Морозов подправил шайбу на пятачке.

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Словак и сегодня, кстати, не ушёл со льда без заброшенной шайбы, поразив пустые ворота в концовке. Когда всё стало ясно окончательно, Самонов вернулся в ворота и тут же пропустил от Александра Беляева.

«Салават», спасибо за сезон? Проявлять характер, пытаться отыграться – это, конечно, похвально, однако в плей-офф этого мало. Тем более когда трепыхаешься-трепыхаешься, но в итоге всё равно разваливаешься.