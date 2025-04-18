Невозможное возможно? Аплодисменты Овечкину на арене «Питтсбурга» — показатель величия

Да, время, когда матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона» будоражили всё хоккейное сообщество, а их битвы в плей-офф никого не оставляли равнодущным, прошло. Теперь команды, которые бок о бок шли полтора десятилетия, находятся в разных весовых категориях – «Кэпиталз» уверенно выиграли восточную конференцию, а «Пингвинз» одними из первых потеряли шансы на плей-офф.

С турнирной точки зрения этот матч ничего не решал, но главный тренер «столичных» Спенсер Карбери не стал давать своим лидерам отдых, чтобы они перед серией с «Монреалем» не потеряли игровой тонус.

Уже в стартовые пять минут команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Макмайкла ответил Раст. А затем случилось то, что невозможно было представить ещё несколько лет назад. В паузе домашняя арена «Питтсбурга» начала аплодировать Овечкину и скандировать «Ови, Ови». Александр, естественно, такой жест без внимания не оставил, выкатился к центру площадки и поблагодарил публику. Что это, если не показатель величия?

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Следующей шайбы пришлось ждать более 20 минут и забросил её вновь Раст после шикарной передачи Сидни Кросби спинорамой. В этот момент проскакивает мысль: а Ови и Сид вообще стареют?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе матча «столичные» сравняли счёт, однако после челленджа гол был отменён по причине того, что Овечкин слегка поторопился и вкатился в зону раньше Строума. Эта незасчитанная шайба дорого обошлась «Вашингтону», так как уже через полторы минуты Сидни Кросби после передачи Томасино организовал победный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в конце периода этого ещё никто не знал, и Александр Овечкин привычно и даже где-то буднично пальнул из своего офиса в большинстве и пробил Недельковича. 897-я шайба лучшего снайпера в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «пингвины» забросили ещё две шайбы и довели дело до логической победы. 5:2 – «Питтсбург» в последнем матче регулярки одерживает победу над принципиальным соперником. А «Вашингтон» уже начинает готовиться к плей-офф, где его ждёт на флажке попавший туда «Монреаль».