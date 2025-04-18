Овечкин против Демидова и сразу две новые классики. Каким будет первый раунд плей-офф НХЛ?

Микко Рантанен получил возможность встретиться с «бывшей», а Андрей Василевский и Сергей Бобровский в очередной раз сойдутся лицом к лицу.

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге был завершён регулярный чемпионат сезона-2024/2025. Впрочем, последние матчи регулярки стали не более чем формальностью сразу после того, как днём ранее были определены все восемь пар первого раунда плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли – 2025 стартует в ночь с 20 на 21 апреля мск. Представляем вашему вниманию краткое превью всех пар первого раунда плей-офф и полный список российских игроков, которые в этом году отправляются в поход за самым престижным хоккейным трофеем на клубном уровне.

Кто вышел в плей-офф НХЛ от Востока

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилсь на первом месте в зоне уайлд-кард.

Из Столичного дивизиона в плей-офф напрямую пробились «Вашингтон Кэпиталз» (111 очков), «Каролина Харрикейнз» (99) и «Нью-Джерси Дэвилз» (91).

Из Атлантического дивизиона кубковые путёвки завоевали «Торонто Мэйпл Лифс» (108), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (102) и «Флорида Пантерз» (98).

По уайлд-кард в розыгрыш Кубка Стэнли вышли «Оттава Сенаторз» (97) и «Монреаль Канадиенс» (91).

Кто вышел в плей-офф НХЛ от Запада

Из Центрального дивизиона в плей-офф напрямую пробились «Виннипег Джетс» (116 очков), «Даллас Старз» (106) и «Колорадо Эвеланш» (102).

Из Тихоокеанского дивизиона кубковые путёвки завоевали «Вегас Голден Найтс» (110), «Лос-Анджелес Кингз» (105) и «Эдмонтон Ойлерз» (101).

По уайлд-кард в розыгрыш Кубка Стэнли вышли «Миннесота Уайлд» (97) и «Сент-Луис Блюз» (96).

Регламент проведения первых двух раундов плей-офф

На этом этапе лучшая команда каждого дивизиона получает посев с №1. Команды занявшие второе и третье места в своих дивизионах, получают, соответственно, посев №2 и №3 и встречаются между собой в первом раунде плей-офф. Команды, которые пробились в плей-офф с позиции уайлд-кард, получают посев под №4. Каждая из команд, получивших четвёртый посев, будет играть с лучшей командой дивизиона (посев №1).

Далее в ход идут дополнительные показатели. Среди команд, занявших первые места в дивизионах, кто-то набрал больше очков, а кто-то – меньше, условно говоря, 1А и 1В. Так же, как и уайлд-кард получили по две команды из конференции, одна набрала больше очков, а другая – меньше, условно, 4А и 4В. Теперь всё просто: 1А играет с 4В, а 1В – с 4А.

По какому принципу команды получают 2A, 3A, 2B и 3B? Всё происходит в зависимости от того, победитель какого дивизиона набрал больше очков в конференции. Лучшей командой Восточной конференции стал набравший 111 очков «Вашингтон», вследствие чего три лучшие команды Столичного дивизиона получают литеру A. Соответственно, три лучшие команды Атлантического дивизиона получают литеру B. Её же получает и команда, занявшая второе место в зоне уайлд-кард, тогда как «Оттаве» достаётся буква A. Аналогичным путём образовывались пары и на Западе, представитель которого – «Виннипег» – занял первое место во всём регулярном чемпионате НХЛ. В результате получились следующие пары.

Пары в Восточной конференции

«Вашингтон» (1A) – «Монреаль» (4B);

«Торонто» (1B) – «Оттава» (4A);

«Каролина» (2A) – «Нью-Джерси» (3A);

«Тампа» (2B) – «Флорида» (3B).

Пары в Западной конференции

«Виннипег» (1A) – «Сент-Луис» (4B);

«Вегас» (1B) – «Миннесота» (4A);

«Даллас» (2A) – «Колорадо» (3A);

«Лос-Анджелес» (2B) – «Эдмонтон» (3B).

Как будут образованы пары второго раунда плей-офф

Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

Восток

«Вашингтон» (1A)/«Монреаль» (4B) – «Каролина» (2A)/«Нью-Джерси» (3A);

«Торонто» (1B)/«Оттава» (4A) – «Тампа-Бэй» (2B)/ «Флорида» (3B).

Запад

«Виннипег» (1A)/«Сент-Луис» (4B) – «Даллас» (2A)/«Колорадо» (3A);

«Вегас» (1B)/«Миннесота» (4A) – «Лос-Анджелес» (2B)/«Эдмонтон» (3B).

Кто из россиян сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ? Ключевые интриги

Если бегло посмотреть на пары первого раунда плей-офф, то сразу же бросается в глаза противостояние Александра Овечкина и Ивана Демидова. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ уже на старте плей-офф встретится с соотечественником, который приехал в Канаду под самый занавес регулярки, сыграл всего два матча, но уже успел свести с ума фанатов собственной команды. Карьера Ивана развивается столь динамично, что ещё несколько недель назад он противостоял московскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина, а теперь попытается помочь «Канадиенс» остановить лучший клуб Восточной конференции НХЛ по итогам регулярки.

В свою очередь, экс-защитник СКА Александр Никишин из-за визовых проблем не успел сыграть за «Каролину» в последних матчах регулярного чемпионата. Жаль. Потому что столь консервативный тренер, как Род Бриндамор, вряд ли пойдёт на риск с вводом защитника с листа в плей-офф в топ-6 обороны одного из лучших клубов. Скорее всего, Никишину придётся запастись терпением в ожидании шанса сыграть за «Кейнз», а вот для Петра Кочеткова, Андрея Свечникова и Дмитрия Орлова работы в первом раунде должно хватить.

Пётр Кочетков Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В серии «Торонто» и «Оттавы» будет задействовано минимальное количество российских хоккеистов. За «Оттаву» должен сыграть защитник Артём Зуб, но главный вопрос здесь заключается в том, каким на сей раз получится кубковый путь «Мэйпл Лифс». Последний раз они выигрывали Кубок Стэнли ещё в 1967 году, с тех пор длится их рекордная в истории НХЛ серия без выигрыша трофея, уже успевшая стать легендарной в Северной Америке.

Текущий формат проведения плей-офф подразумевает, что одни и те же команды могут сходиться в очном противостоянии едва ли не на ежегодной основе. В последнее время именно так происходит с командами Сергея Бобровского и Андрея Василевского. В 2021 году «Тампа» и «Флорида» встретились в первом раунде, в 2022-м – во втором, в 2024-м – снова в первом. Год назад именно с прохода «молний» Бобровский и Ко начали поход за Кубком Стэнли. Теперь Василевский, Никита Кучеров и их партнёры будут пытаться подобрать ключи к действующему чемпиону.

Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

На Западе уже четвёртый год кряду в первом раунде плей-офф мы увидим противостояние «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона». Начиная с 2022 года американская и канадская команды никак не могут разминуться на старте розыгрыша Кубка Стэнли. Вот и на сей раз они сыграют друг с другом. Каждая из трёх предыдущих встреч завершалась тем, что «нефтяники» выходили во второй раунд. Сейчас Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко и Ко нацелены на реванш в противостоянии с командой Коннора Макдэвида. За «Ойлерз» выступает российский форвард Василий Подколзин.

Во встрече «Далласа» и «Колорадо» сразу же бросается в глаза ключевая интрига – Микко Рантанен встретится со своей бывшей командой. По ходу нынешнего сезона обладатель Кубка Стэнли в составе «лавин» стал участником громкого обмена, в результате которого финский форвард отправился в Восточную конференцию, однако в «Каролине» он не задержался и быстро вернулся на Запад, но уже в стан конкурента «Эвеланш» по дивизиону. При содействии россиян Ильи Любушкина и Евгения Дадонова Микко будет пытаться передать привет бывшим партнёрам, среди которых есть и Валерий Ничушкин.

Микко Рантанен Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Также в первом раунде плей-офф НХЛ вовремя восстановившийся от повреждения Кирилл Капризов, Яков Тренин и их «Миннесота» сразятся с «Вегасом», за который выступают вратарь Илья Самсонов, а также форварды Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. В свою очередь, обладатель Президентского кубка – 2025 «Виннипег» с Владиславом Наместниковым в составе встретится с «Сент-Луисом» с Павлом Бучневичем и Алексеем Торопченко).

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2025 начнётся в ночь на 21 апреля и завершится не позднее 25 июня.