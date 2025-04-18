Не верили в «Вашингтон»? И зря! Овечкин выиграет свой второй Кубок Стэнли

«Ахаха, да они в плей-офф не попадут, хватит глупости говорить, даже читать смысла нет»

«Нет, ребята, вы точно сошли с ума. Вши даже в плов не попадут с таким-то ростером»

«Не читал, но осуждаю! Судя по заголовку и вступлению, кто-то опять натягивает сову на глобус. Жалко на такое время тратить. Кол, конечно, ставить не буду (но это не точно)»

«Дайте Лаевскому уже успокоительное! Пусть поспит неделю и на сайт ничего не пишет. Очень просим»

«Я, конечно, наслышан об уровне развития автора статьи) Но то, что я начал читать сейчас, вызывает ступор и, мягко говоря, недоумение))»

Именно такую реакцию вызвал мой текст, вышедший 11 октября 2024 года. Чему же он был посвящён? Правильно: завоеванию «Вашингтоном» Кубка Стэнли.

Тогда я написал материал, почему «столичные» выиграют второй трофей в своей истории. Команда ещё не сыграла ни одного матча в сезоне. Но тот текст вызвал массу неоднозначной реакции и критики. Заслуженной ли она была? Частично — да. Но только частично.

Конечно, мы уважаем любое мнение (естественно, в приличных формулировках). Нельзя бояться его высказывать. Даже больше: высказывать его, опять-таки в приличных формулировках, — это правильно.

Но время доказало, что невозможное более чем возможно. Хоть ещё осенью и казалось, что только безумец будет ставить на «Вашингтон».

Теперь же, когда «Кэпиталз» подошли к плей-офф лучшей командой Восточной конференции, попутно идущей второй в сводной таблице НХЛ, интересно посмотреть, что же из того, на что я ставил, на самом деле сработало, и за счёт чего «столичные» действительно поборются за Кубок Стэнли.

Новички всё-таки зажгли

Осенью мы ставили на то, что новобранцы «Кэпиталз» в силу необходимости многое доказать самим себе, команде и другим людям смогут показать классную игру. В целом так и получилось.

Пьер-Люк Дюбуа побил личный рекорд результативности. В сезоне-2022/2023 канадец набрал 63 (27+36) очка, в этом — 66 (20+46). Проблемный нападающий стал четвёртым бомбардиром «Вашингтона» в регулярке (Алексей Протас оказался выше из-за того, что сыграл меньше матчей), а на определённом отрезке — особенно в декабре-январе — и вовсе был едва ли не главным лидером «столичных», ведя за собой одноклубников. Дюбуа всё ещё не особо стабилен, но в чемпионате-2024/2025 он доказал, что способен быть заводилой команды. Не зря же его даже ставили в одно звено с Александром Овечкиным.

Одним из главных «выстреливших» приобретений стал, конечно же, Джейкоб Чикран. Защитник набрал 47 (20+27) очков в 74 матчах — это восьмой результат в команде. Он также оказался третьим в списке лучших снайперов чемпионата среди хоккеистов своего амплуа. А попутно обновил личный рекорд результативности, который прежде составлял 41 (14+27) очко.

Джейкоб Чикран Фото: Terrance Williams/AP/ТАСС

Голкипер Логан Томпсон отлично показал себя. Он потерпел всего шесть поражений в основное время в 43 матчах. Канадец также вошёл в топ-10 в НХЛ по проценту отражённых бросков (91%) и коэффициенту надёжности (2,49). А ещё оформил два шат-аута и стал надёжным последним оплотом для всей команды.

Мэтт Рой на высочайшем уровне исполнил роль защитника-домоседа, добавив достаточно баланса нацеленной на атаку оборонительной линии «Вашингтона», и помог скрыть проблемы, долгое время преследовавшие «столичных». Хоккеист, попутно набрав 24 (3+21) очка, едва не повторил личный рекорд результативности (26 (9+17) очков в сезоне-2022/2023), однако на этот раз он провёл аж на 12 матчей меньше.

Насчёт Эндрю Манджапане нельзя сказать, что он однозначно превзошёл ожидания. Нападающий оказался далёк даже от и без того невысоких результатов прошлых сезонов, но в то же время сумел помочь «Вашингтону» в черновой работе. Команда лишилась нескольких рабочих лошадок, и Манджапане стал достойной подменой им.

Откровенно разочаровал только Якуб Врана, поначалу показывавший неплохой хоккей, однако всё-таки не справившийся с личными и игровыми проблемами и в итоге покинувший клуб.

Подытоживая, можно уверенно сказать: новички и в плей-офф продолжат исполнять свои роли, тащить команду и приносить ей пользу. По крайней мере, они уже доказали, что способны на это.

Фактор Овечкина? Ха! Несите два!

Говоря о капитане «Вашингтона» в преддверии сезона, мы осторожничали. Лично я осторожничал. Хотя даже те не самые смелые высказываемые предположения воспринимались как переоценка и в некотором роде сумасшествие.

Реальность доказала, что, возможно, все мы были немного безумны — потому что не верили в Ови.

На самом деле, спавший груз ответственности действительно помог нападающему. В ходе сезона бывали моменты, когда его придерживали на скамейке. В одном из матчей он и вовсе сыграл меньше трёх минут за целый период. Но, как оказалось, такой подход — лучший вариант для Овечкина. Тренерский штаб научился правильно использовать сильные стороны капитана и маскировать слабые.

У Александра появилась достойная подмена, он больше не был единственным, от кого зависел результат. Это помогло немного выдохнуть в психологическом плане. Да и в плане физики сам Ови не сплоховал. Качественно подготовился к сезону и в ходе всей регулярки находился в контакте с тренерским штабом, чтобы к решающим моментам матчей быть в лучшей форме.

В «Вашингтоне» и без него были те, кто приносил результат. Дилан Строум проявил себя как лидер, набрав 82 (29+53) очка в 82 встречах (ровно очко за игру, между прочим!), Дюбуа вовремя выходил на сцену, Том Уилсон провёл абсолютно лучший сезон по каждому из статистических показателей – 65 (33+32) очков. Отлично сыграли и те, о ком мы поговорим чуть ниже.

Парни тащили «столичных», когда было нужно. И это помогло самому Ови. Он давал себе больше передышек, его не пытались загонять ради результата. Когда форвард получил травму, команда побеждала и без своей звезды. И это главный показатель. В феврале 2024 года, когда Александр отсутствовал в Америке из-за смерти отца, «Кэпиталз» проиграли вообще всё, что только могли.

Разница очевидна.

Что бросалось в глаза – Овечкин нередко проявлял себя на стартах матчей и в третьих периодах — в решающие моменты. Не сосчитать, сколько раз нападающий помогал «Вашингтону». Только на стыке января и февраля Алекс трижды (!) за пять матчей своими действиями спасал игры. От гола до 1+2 и ассистентского хет-трика.

Ови доказал, что его рано списывать со счетов. В то время как многие ставили на 20 — в лучшем случае на 30 — голов за сезон, нападающий наколотил 44 шайбы и повторил снайперский рекорд НХЛ для игроков в возрасте 37+ лет.

Овечкин вновь вернулся на космический уровень, и это очень помогло команде. Только вдумайтесь: капитан пропустил 16 матчей из-за тяжелейшей в карьере травмы, но даже так сумел стать третьим снайпером сезона. В 39 лет! Когда его уже списали со счетов!

Фактор Ови сработал на полную. Да и его бросок остался всё таким же классным.

И с учётом шикарной результативности нападающего даже в конце регулярки есть уверенность, что он продолжит забивать и в плей-офф. У него остались силы на розыгрыш Кубка Стэнли, и вряд ли хоть что-то способно его остановить.

Да и, как оказалось, погоня за рекордом Уэйна Гретцки помогала всему «Вашингтону». Близость к истории воодушевляла хоккеистов. Как и сам капитан, исполнявший роль «дядьки» и обучавший молодёжь.

К слову о ней…

Юнцы наконец-то оперились

Ещё год назад казалось, что молодёжь «Вашингтона» явно пересидела за спинами престарелых лидеров. Но в этом году на неё сделали ставку — и это полностью себя оправдало.

Коннор Макмайкл побил личный рекорд результативности, набрав 57 (26+31) очков и став одним из лидеров «Кэпиталз». Канадец по-настоящему раскрылся и завершил регулярку в статусе шестого бомбардира команды. Макмайкл и в плей-офф должен продолжить забивать и отдавать.

Но главным открытием года для «Вашингтона» точно стал Алексей Протас. Белорусский нападающий, казавшийся игроком для средней топ-6, неожиданно раскрылся и начал забивать с сумасшедшей скоростью. Протас оформил 66 (30+36) очков, финишировав третьим снайпером и бомбардиром «столичных». Алексей остановился в шаге от повторения голеадорского рекорда для белорусов в НХЛ. И если бы не травма, из-за которой он пропустил концовку регулярки, то форвард точно превзошёл бы достижение Егора Шаранговича.

Александр Овечкин и Алексей Протас Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Кроме того, защитники Расмус Сандин и Мартин Фехервари провели стабильный сезон, продолжив прогрессировать. Проспект Райан Леонард наконец присоединился к команде.

Не обошлось и без разочарований. Иван Мирошниченко так и не смог себя проявить, прочно осев в АХЛ. Богдану Тринееву не нашлось места в составе.

Но в то же время сплав юности и опыта принёс свои плоды. «Старички» внесли важный вклад в успехи команды. Джон Карлсон, несмотря на возраст, провёл неплохую регулярку, набрав 51 (5+46) очко. Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд и Чарли Линдгрен стали достойной поддержкой для «Кэпс».

Ожидания сыграли полностью на руку «Вашингтону»

После провалов последних сезонов от «столичных» никто ничего особо не ожидал. The Athletic давал лишь 18% на выход команды в плей-офф. И «Вашингтон» использовал это в своих интересах, в очередной раз доказав, что в НХЛ возможно всё.

Однако к розыгрышу Кубка Стэнли «Кэпиталз» теперь подходят не в статусе андердогов — они фавориты. Не только в серии с «Монреалем» но и во всём плей-офф. Теперь ожидания будут играть против команды. Однако благодаря погоне Овечкина за рекордом хоккеисты и тренерский штаб наверняка уже научились бороться со стрессом и с подобным грузом.

Отдельно хотелось бы остановиться на двух моментах.

Во-первых, хоть это и не особо прилично, но хочу напомнить фразу, за которую некоторые читатели раскритиковали меня.

«Плюс, если «Вашингтон» будет побеждать, Ови будет быстрее приближаться к Гретцки. Всё просто», — написал я, не думая, что с этим можно как-то поспорить. Однако, вероятно, автор не объяснил взаимосвязь первого и второго достаточно подробно. Так что давайте расставим все точки над i сейчас — тем более теперь у нас перед глазами будут доказательства.

Прежде всего, как уже было сказано выше, чем более конкурентоспособный состав, тем меньше нагрузки на Овечкина и тем больше сил у него остаётся на решающие моменты. Когда у тебя качественные партнёры, они снабжают тебя хорошими передачами под бросок. Когда игра у команды идёт, у тебя самого появляются моменты. Кроме того, когда «Вашингтон» ведёт в счёте, можно забить в пустые ворота или убежать в контратаку.

Так что связь здесь прямая. Сезон это доказал.

Во-вторых, то, что я незаслуженно оставил без внимания в осеннем тексте — труд тренерского штаба. Спенсер Карбери проделал огромную работу, сумев найти нужные сочетания и места как для Овечкина (переведя его впервые за 10 лет на правый фланг), так и для молодёжи, создав в раздевалке шикарнейшую атмосферу и придав «Вашингтону» собственный стиль. Тренерский штаб помог игрокам проявить характер. Да, у команды по-прежнему есть масса проблем, но то, как они выгрызали нужный результат, то, какие камбэки совершали, и то, с какой регулярностью это происходило — не случайность. Это непосредственная работа тренеров во главе с Карбери.

Они сумели решить многие проблемы и создать конкурентоспособную команду.

Если в последние сезоны, смотря матчи «Вашингтона», хотелось, чтобы это мучение поскорее закончилось, то в нынешнем чемпионате почти каждая игра становилась классным аттракционом, в котором погоня Ови за рекордом периодически оказывалась лишь вишенкой на торте.

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Подытоживая, хочу отметить, что многие из этих факторов должны сработать и в плей-офф. Да, в последнее время «Вашингтон» выглядел более кризисным, чем в ходе остальной части регулярки, но, возможно, это лишь часть подготовки к кубковой весне.

В любом случае «столичные» в сезоне-2024/2025 уже доказали, что их недооценивать нельзя. И в этот раз наверняка вновь это продемонстрируют.

Ну что, готовы ко второму Кубку Стэнли Овечкина?