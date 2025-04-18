10 лучших российских игроков сезона НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ подошёл к концу. А значит, пришло время подводить его итоги. Как и в прошлом году, «Чемпионат» представляет свой вариант десятки лучших российских игроков прошедшего сезона.

10. Александр Романов

64 матча, 20 (4+16) очков, «+5»

С каждым сезоном на Лонг-Айленд Александр играет всё более важную роль в обороне «островитян». В этой регулярке Патрик Руа попытался чаще подключать Романова к атакам и превратить его из домоседа в более двустороннего защитника, что в целом получилось довольно неплохо – если бы не травмы, из-за которых 25-летний игрок пропустил почти четверть чемпионата, он наверняка побил бы личный рекорд по результативности, составляющий 22 очка.

Непосредственно для обороны «Айлендерс» Александр всё так же бесценен – это лидер команды среди защитников по силовым приёмам (147) и блокированным броскам (165), при этом по обоим показателям он входит в топ-16 среди коллег по амплуа во всей лиге. Играй Романов в более яркой команде, нежели «островитяне», его успехи наверняка были бы более заметны. Может, летом кто-нибудь придёт за ним с оффершитом?

9. Павел Дорофеев

82 матча, 52 (35+17) очков, «+2»

В этом сезоне Павел оказался далеко не самым результативным и полезным игроком НХЛ из России, но при этом очень важной частью «Вегаса», чего вряд ли хоть кто-то ожидал. В пятой по результативности команде лиги Дорофеев с 35 шайбами стал лучшим снайпером, при этом и по победным голам в составе «Голден Найтс» он тоже оказался лидером – их у россиянина оказалось семь, то есть каждый пятый гол.

Павел Дорофеев Фото: Candice Ward/Getty Images

Нет сомнений, что теперь Павла ждёт его первый полноценный плей-офф в его энхаэловской карьере – в прошлом году он сыграл всего семь минут в пятом матче серии с «Далласом», но сейчас его игровое время и роль должны оказаться в разы больше.

8. Иван Барбашёв

70 матчей, 51 (23+28) очко, «+26»

Ещё один российский форвард «Вегаса» отлично начал прошедший сезон, сформировав убойную тройку с Марком Стоуном и Джеком Айкелом. Поддерживать заданный темп результативности у Ивана, увы, не получилось, однако от этого его выступления в этом чемпионате не стали хуже – по количеству очков в равных составах Барбашёв уступил только Айкелу, а по полезности для «рыцарей» его, кроме американского форварда, опередил только защитник Брэйден Макнэбб.

При этом Иван с его агрессивным стилем игры и умением идти в мощный прессинг значительно улучшил свою дисциплину по сравнению с предыдущей регуляркой – всего 10 штрафных минут против 42 годом ранее. Ждём от Барбашёва, который уже давно зарекомендовал себя как кубковый боец, успехов в плей-офф.

7. Артемий Панарин

80 матчей, 89 (37+52) очков, «-9»

Этот сезон для Артемия получился не таким успешным, как предыдущий, но это касается и всех «Рейнджерс», которых россиянин всё равно как мог пытался вытащить в плей-офф. Даже при всех проблемах, корень которых внезапно вылез на свет накануне последней встречи «синерубашечников» в регулярке, Панарин оставался самым светлым пятном в команде Питера Лавиолетта.

В это сложно поверить, однако впереди у 33-летнего форварда последний год по семилетнему договору с «рейнджерами» – хотя казалось, что совсем немного времени прошло с момента переезда Артемия на Бродвей. Можно ожидать, что контрактный сезон Панарин проведёт как минимум не хуже прошедшего.

6. Кирилл Марченко

79 матчей, 74 (31+43) очка, «+29»

Нападающий «Коламбуса» провёл прорывной сезон и стал настоящим лидером атаки «мундиров», на 17 очков опередив второго по результативности нападающего своей команды и уступив лишь Заку Веренски, который выдал какую-то невероятную регулярку.

Среди российских игроков больше очков, чем Марченко, набрали только Артемий Панарин и Никита Кучеров – вряд ли кто-то мог поставить Кирилла в топ-3 до начала сезона, пусть на это и повлияла, например, травма другого Кирилла – Капризова. Впрочем, заслуг Марченко, также ставшего самым полезным россиянином в этом сезоне, это нисколько не умаляет.

5. Владислав Гавриков

82 матча, 30 (5+25) очков, «+26»

Годом ранее мы назвали Владислава лучшим российским защитником НХЛ, и в этом сезоне он подтвердил этот статус, выдав лучший сезон в карьере. Это касается не только очков и показателя полезности, но и его влияния на команду – бо́льшую часть сезона из-за травмы Дрю Даути именно Гавриков был главным игроком обороны «Лос-Анджелеса», меньше которого пропустил только «Виннипег».

Владислав Гавриков Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

А ещё Владислав занял второе место среди российских защитников по блокам и девятое место в лиге – также в сравнении с коллегами по амплуа – по наименьшему среднему количеству потерь за 60 минут – 2,18. Летом у Владислава истекает контракт с «королями», и очевидно, что по новому соглашению его зарплата станет больше, чем нынешние $ 5,875 млн в год.

4. Кирилл Капризов

41 матч, 56 (25+31) очков, «+19»

Это должен был быть лучший сезон Кирилла в его североамериканской карьере, по итогам которого россиянин наверняка бы имел все шансы получить «Харт Трофи». К сожалению, всё испортили травмы, из-за которых Капризов пропустил половину регулярного чемпионата.

Влияние 97-го номера на «дикарей» переоценить невозможно – при нём «Уайлд» шли в тройке лучших команд Западной конференции, а без него скатились до границы зоны плей-офф. Шансы «Миннесоты» в предстоящей серии с «Вегасом» во многом зависят от того, в какой форме Кирилл подойдёт к плей-офф.

Хочется верить, что в следующем сезоне Капризов вновь замахнётся на самые большие высоты, потому что есть ощущение, что в этом сезоне его травмы лишили нас чего-то исторического.

3. Андрей Василевский

63 матча, 38 побед, 92,1% ОБ, 2,18 КН, 6 шат-аутов

Прошлый сезон для голкипера «Тампы» получился неудачным, зато в этом он сполна за него реабилитировался – Василевский занял второе место в лиге по количеству «сухих» матчей, а также расположился на четвёртой строчке как по проценту отражённых бросков, так и по коэффициенту надёжности.

Это один из лучших сезонов Андрея в карьере – лучшей надёжности он не демонстрировал никогда, лишь дважды отражал больший процент бросков и всего один раз оформлял большее количество шат-аутов, нежели сейчас. Если бы не выдающийся год от Коннора Хеллебайка, Василевский с большой долей вероятности мог бы получить вторую «Везину» в свою коллекцию.

В том числе и из-за текущей формы Василевского североамериканские журналисты считают «Тампу» одним из главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли. Как Андрей умеет играть в плей-офф, думаю, напоминать не надо.

2. Александр Овечкин

65 матчей, 73 (44+29) очка, «+15»

Абсолютно феноменальный сезон в исполнении капитана «Вашингтона». Перед началом регулярки в нём сомневались если не все, то очень многие, однако Овечкин сразил всех наповал, в очередной раз доказав, хоккеистом какого высокого уровня он является.

Побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки и привести «Кэпиталз» к первому месту в Восточной конференции ему не помешал даже перелом ноги, который вывел его из строя на… месяц? В этом сезоне Александру покорилось даже искусство регенерации.

В свои 39 лет Овечкин закончил регулярку в качестве лучшего российского снайпера и одного из самых забивных игроков во всей НХЛ – больше него забросили лишь Вильям Нюландер (45) и Леон Драйзайтль (52). Если год назад его с натяжкой можно было внести в топ-10 лучших россиян, то сейчас такое высокое место не вызовет абсолютно никаких споров – разве только о том, что можно было бы поставить и на первое.

1. Никита Кучеров

78 матчей, 121 (37+84) очко, «+22»

Но на первом снова он – лучший бомбардир всея НХЛ и первый российский обладатель трёх «Арт Россов». Самый стабильный игрок последних лет не только среди соотечественников, но и, пожалуй, во всей лиге сейчас играет в «Тампе» и продолжает выдавать один феноменальный сезон за другим.

В идеальном мире ему уже можно было бы вручать «Харт», однако непростые отношения Кучерова с прессой, похоже, увы, влияют на итоговое решение, которое принимают как раз-таки журналисты. В прошлом сезоне Никиту и так прокатили мимо награды, несмотря на большое количество аргументов в его пользу, поэтому аналогичный исход в этом году уже не удивит.

Впрочем, Никиту всё это, кажется, не особо волнует – за него идеально говорит его игра на льду, которая на протяжении многих лет выделяется на фоне остальных. Вместе с Андреем Василевским он отправляется в погоню за третьим Кубком Стэнли в качестве лучшего россиянина – как и в целом игрока – по итогам регулярного сезона НХЛ.