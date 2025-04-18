«Трактор» взял реванш за 0:8! Очередной камбэк — и теперь Челябинск в шаге от полуфинала

В предыдущем матче случилось неизбежное – «Трактору», который раз за разом в этом плей-офф наступал на одни и те же грабли и включался в игру при счёте 0:3, а то и 0:4, наконец их безалаберность и систематические «привозы» не сошли с рук. Минское «Динамо» вернулось в серию, устроив им форменный разгром 8:0 – такой, чтобы ни о каких камбэках никто в стане соперника и думать не мог.

Бенуа Гру после игры правильно заметил, что в кубковых баталиях важны победы и поражения, а не счёт отдельно взятого матча. Но в целом был немногословен и заявил, что должен лучше готовить команду к играм. Сегодня челябинцам тоже предстояло попробовать сдержать натиск разгулявшейся атаки минчан, и стартовые минуты гости с горем пополам выдержали.

А потом неожиданно забили – первым же своим броском в створ. Защитник Логан Дэй, который даёт много поводов для критики своей игрой в обороне, подключился к атаке и поразил ближний угол после передачи Александра Кадейкина. Не лучшим образом сыграл в этом эпизоде Василий Демченко, но эту серию и так не назвать вратарской.

Минск оборотов не сбавил, а «Трактор» принялся за старое – на ровном месте схватил удаление за нарушение состава и тут же пропустил. Ну хоть к Фукале тут вопросов нет, потому что бросок Сэма Энаса на пятачке подправил Виталий Пинчук.

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Во втором периоде приключения «Трактора» в обороне продолжились – Ксавье Улле вбросил шайбу в зону, Пинчук оказался первым на шайбе и отдал фантастическую передачу из-за ворот на Илью Усова, который пока что забивает в каждом матче этой серии. Хозяева вскоре могли забрасывать и ещё, однако «Трактору» каким-то чудом удалось не пропустить после добивания от Сергея Кузнецова.

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Но больше «Трактор» не пропустил, а третий период начался с их гола. Василий Глотов подхватил отскок после броска защитника, Демченко слишком далеко выдернулся из ворот и не успел вернуться к дальней штанге, куда нападающий челябинцев и завёл шайбу, пока Андрей Светлаков оттеснял оттуда Хенкеля.

Гол всё-таки переписали на 87-го номера, а Глотов продолжил раздавать передачи. Уже минское «Динамо» начало проваливаться в обороне – Василий отобрал у соперников шайбу за чужими воротами и выдал идеальный пас за спину на Бадди Робинсона, который в касание расстрелял Демченко.

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Что ж, «Трактор» вновь по-настоящему включился не на весь матч, а только на третий период, но, по крайней мере, до этого не напропускал авоську, а в концовке героически оборонял зыбкое преимущество. И этого хватило для реванша за 0:8 и третьей победы в серии – выход в полуфинал Кубка Гагарина челябинцы попробуют оформить на домашнем льду 20 апреля.