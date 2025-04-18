«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново

Поражение в третьем матче серии могло бы стоить «Динамо» вылета из Кубка Гагарина, а Алексею Кудашову — работы в московском клубе. Однако бело-голубые собрались и провели цельную игру, которая отличалась по качеству от двух московских встреч. Такое ощущение, что динамовцам проще выступать на выезде, нежели дома. Феномен? Отнюдь. Подобное в спорте часто случается.

«Игра была сложной. Но мы чуть-чуть исправили некоторые моменты. Если выиграли, значит, доволен. Тут неважно – хорошо играли или нет. Главное — добиться победы. Конечно, были моменты, где можно было сыграть получше. Но это как и в любой игре. Самое главное, что мы выиграли», — отметил после финальной сирены главный тренер гостей Алексей Кудашов.

В свою очередь, для «Ак Барса» ничего страшного не случилось. Казанцам по-прежнему нужно было победить в одном матче дома и с комфортным счётом 3-1 в серии постепенно её завершать. На бумаге, конечно, это звучит просто, но не сомневаемся, что у Анвара Гатиятулина и его тренерского штаба есть определённый план, да и консультации от Зинэтулы Билялетдинова даром не проходят. Не секрет, что мэтр отечественного тренерского цеха помогает казанцам на протяжении всего плей-офф. Это абсолютно правильное решение клуба, в котором нет ничего постыдного.

Единственная шайба в первом периоде была заброшена на седьмой минуте после классного кистевого броска от Дилана Сикуры. «Ак Барс» по большей части контролировал ход встречи, однако восстановить равенство в счёте не сумел. Очень здорово выглядел голкипер гостей Подъяпольский, который вторую встречу подряд выручал команду в сложных ситуациях. А ведь буквально недавно Владислав восстанавливался от серьёзной травмы.

Во втором отрезке встречи соперники обменялись результативными атаками Михеева (пас-конфетку сделал Джиошвили) и Барабанова, а затем две минуты схлопотал бывший форвард казанцев Уил. Миллер хлёстким броском поразил цель в большинстве, но после запроса тренерского штаба москвичей гол отменили по причине игры высоко поднятой клюшкой, которая была ранее.

А вот гости своё большинство реализовали: Сикуру вывели на бросок, канадец буквально расстрелял ворота соперника, оформив дубль. Билялову в данной ситуации было сложно моментально переместиться из одного угла в другой. В целом же игра Тимура в этом матче не впечатляла: три гола после 10 бросков — показатель неважный.

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В третьей двадцатиминутке хорошие шансы для гола упустили Яшкин и Кателевский, однако в концовке капитан «барсов» всё же забил, буквально протолкнув шайбу за ленточку с пятака в формате «6 на 5».

На большее у «Ак Барса» просто не хватило времени, хотя моменты у ворот Подъяпольского были. Казань организовала навал, гости с огромным трудом отбивались и чудом выстояли. 3:2 во встрече в пользу «Динамо» и 2-2 в серии, которая теперь возвращается в Москву, но ещё в любом случае побывает и в столице Татарстана.