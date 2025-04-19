В Уфе должны злиться не на судей, «Трактор» пока некому наказать. Мнение о плей-офф КХЛ

Четвертьфинальные серии плей-офф КХЛ в самом разгаре, а некоторые уже как будто стремятся к завершению. Что нам показывает Кубок Гагарина?

«Локомотив» — «Авангард»

Счёт в серии: 3-1 (1:4, 4:1, 6:2, 2:1 ОТ)

В четвёртом матче Омск был действительно близок к успеху. По крайней мере, «Авангард» сам себе показал, как именно можно побеждать такой «Локомотив»: дотерпеть, не проигрывая в счёте, до второй половины встречи, когда ярославцы начнут подсаживаться, перестанут забирать все подборы и нейтральные шайбы, менее активно будут идти в прессинг. Во втором домашнем матче «Авангард» как раз дождался этого момента, действовал с преимуществом в третьем периоде и овертайме, но победа ушла «Локомотиву», потому что команда Никитина, помимо всего прочего, блестяще умеет ещё и терпеть и ждать своего шанса. Максимально обидное поражение для «ястребов», да ещё и поставившее Омск на грань завершения сезона.

Что ждём дальше

Да что тут ещё можно объективно ждать, кроме завершения «Локомотивом» серии в пятой игре? Помешать это сделать ярославцам могут только какие-то иррациональные факторы. При этом хочется верить, что «Авангард» не сдастся, продолжит прибавлять в своих действиях, как это было в четвёртой игре, и тогда чудо станет для «ястребов» чуть ближе.

«Динамо» М — «Ак Барс»

Счёт в серии: 2-2 (3:5, 0:2, 3:1, 3:2)

Бело-голубые и вторую победу в Казани добыли по тем же лекалам, что и первую. Надёжные действия Подъяпольского и обороны, реализация моментов, большинство. Повторюсь, главная причина камбэка «Динамо» в серии – подопечные Алексея Кудашова успокоились в выездных матчах, и это не такая уж редкая история для плей-офф. «Ак Барс» при этом тоже не особо нервничает, но в таком рабочем, терпеливом хоккее, очевидно, у бело-голубых пока получается лучше. Впрочем, впереди возвращение «Динамо» на домашнюю арену.

Что ждём дальше

Не думаю, что и дальше команды продолжат выигрывать исключительно в гостях. Динамовцы должны в пятом матче воспользоваться собственным опытом и правильно распорядиться эмоциями от домашних трибун, да и уверенность и непоколебимость «Ак Барса» в своих силах уже подорвана. Впрочем, пока у казанцев есть большинство, Миллер на синей линии, и Яшкин на пятачке, казанцы всегда могут рассчитывать на то, что в какой-то момент игры они забьют важные голы и заберут себе инициативу, а камбэки в этой плотной серии, похоже, не предусмотрены.

Серия «Динамо» М — «Ак Барс» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Трактор» — «Динамо» Мн

Счёт в серии: 3-1 (4:2, 4:3 ОТ, 0:8, 3:2)

Четвёртая игре в этом противостоянии прошла по уже привычному сценарию: «Динамо» было лучше в первой половине игры, «Трактор» — во второй. Да, челябинцы открыли счёт, однако это не вытекало из хода матча и стало возможно, благодаря провалу минской обороны и ошибке Демченко. Зато потом «Динамо» привычно смяло соперника, просто в этот раз забросило не пять-шесть и даже не три шайбы, а только две, сильно упростив задачу «Трактору». Подопечные Гру, как всегда, добавили в третьем периоде, в этот раз блистал Василий Глотов, организовавший два гола и перевернувший эту встречу. При всей безалаберности и нецелостности игры «Трактора» Челябинск продолжает выезжать на мастерстве своих лидеров и мощной глубине атакующей линии. Но этот раунд последний, когда такой подход будет срабатывать.

Что ждём дальше

По сути, «Динамо» сыграло три матча на равных с «Трактором», а в ещё одном размазало соперника по льду, но Минск проигрывает в серии 1-3. Это явно не тот случай, когда порядок бьёт класс, всё совершенно наоборот. И сейчас «Динамо» вновь нужно лететь в Челябинск, где, как мы знаем, даже отличная игра на протяжении 59 минут встречи ничего не гарантирует гостям. Если и сейчас менталка «зубров» не просядет, то Дмитрия Квартальнова нужно будет признать великим мотиватором, однако в любом случае всё в этой серии в руках «Трактора», которому пока даже не нужно никак меняться, чтобы выйти в полуфинал.

«Салават Юлаев» — «Спартак»

Счёт в серии: 1-3 (4:1, 4:5 ОТ, 2:4, 2:6)

У Виктора Козлова были объективные причины для срыва на судей, однако, если рассматривать ситуацию «Салавата» в комплексе, то подобное поведение тренера выглядит несколько комично. Да, Уфе дали несколько очень слабых удалений, но не лучше ли Козлову сосредоточиться на тех вещах, на которые он действительно может повлиять? Почему «Салават» в плей-офф в какой-то момент просто разваливается в гостевых матчах? Что с обороной? Почему легионеры вымучивают из себя голы, а не решают исходы игр? Всё ли идёт по плану с ротацией вратарей? Наконец, что за кошмар с меньшинством? Ведь удаление – это ещё не гол, но в случае с «Салаватом» в плей-офф-2025 всё почти так и происходит, и в этом-то виноваты не судьи. 52% нейтрализации большинства соперника, 12 пропущенных шайб в 25 попытках, «Салават» буквально пропускает почти в каждом втором меньшинстве – это что вообще такое? И Козлову как раз лучше думать об этом безобразии.

«Спартак» на этом фоне продолжает оставаться отчаянно прекрасным. Кураж, классная игра с шайбой, большинство – всё это работает, а ментальное преимущество у красно-белых ещё с тех пор, как Ружичка сравнял счёт на последней секунде второй игры, и оно только нарастает.

«Салават» — «Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что ждём дальше

Игроки «Спартака» намерены «добить их в Уфе», но всё-таки есть ощущение, что эта серия должна затянуться. Хотя бы на один матч. В «Салавате», конечно, творится бардак, но это по-прежнему мастеровитая команда, которая тоже умеет ловить настроение домашней арены. Словом, сильно удивлюсь, если сегодня в столице Башкортостана всё закончится.