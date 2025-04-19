Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ

Уже в ближайшую ночь начнётся решающая стадия сезона в НХЛ, которая, по обыкновению, должна приковать большое внимание. К тому же в 14 из 16 командах есть как минимум один российский игрок – только в «Торонто» и «Нью-Джерси» нет наших хоккеистов.

Как уже часто повторялось примерно всеми экспертами, обывателями, болельщиками и зрителями – прогнозировать, как будет обстоять дело в плей-офф НХЛ, дело наивное, так как почти в каждом сезоне происходит по несколько необъяснимых сенсаций.

Но мы попробуем.

«Вашингтон» — «Монреаль»

Главная интрига: сможет ли «Вашингтон» отойти от эйфории после успешного сезона и рекорда Овечкина?

С одной стороны, интригами эта серия не должна пестрить – по одну сторону баррикад команда, которая выиграла Восточную конференцию, боролась до последних мгновений за Президентский кубок, а также в первых рядах наблюдала за рекордом Александра Овечкина, по другую – молодой коллектив не очень опытного тренера, который только в последний день смог оформить выход в плей-офф.

Очарование «Вашингтоном» объяснимо, но вопрос, как команда подошла к плей-офф, стоит ребром. Во-первых, команда под конец сезона ожидаемо сбавила: «Кэпиталз» показали 19-й результат в лиге по набранным очкам, если брать показатели последнего месяца регулярного чемпионата. Во-вторых, после того как Овечкин установил новый снайперский рекорд, команда выглядела эмоционально пустой и сытой. В-третьих, в этом составе не так много игроков, которые искушены в кубковых битвах.

Сказка в виде рекорда Овечкина, победы на Востоке и амбиции на Кубок Стэнли в год 50-летия франшизы – замечательно. Но она не продолжится. «Монреаль», на который ничего не будет давить, воспользуется эмоциональным выплеском соперника, зарядившись собственным по случаю прорывного сезона.

Прогноз: 4-3 в пользу «Монреаля».

«Каролина» — «Нью-Джерси»

Главная интрига: есть ли сценарий, при котором мы не увидим аналог того, что команды продемонстрировали два года назад?

Пока что эта серия видится самой скучной и неинтересной. «Каролина» хоть и не отходит от своего стиля, который Бриндамор нержавеющими гвоздями уже вбил в ДНК «Харрикейнз», но в первом раунде плей-офф редко испытывает проблемы. Основные сложности команды начинаются позже, когда надо показывать вариативность и умение подстроиться под соперника.

«Нью-Джерси» сделал шаг вперёд в этом сезоне, вышел в плей-офф, однако динамика набора очков смущает и не сулит ничего хорошего. К тому же команда потеряла Джека Хьюза, Даги Хэмилтона (может быть, вернётся в плей-офф, но в каком он будет состоянии, неизвестно) и никак не усилилась в дедлайн.

Скорее всего, «Каролина» заставит менее опытного и обескровленного соперника играть по своим правилам, а там у «Нью-Джерси» не будет ни единого шанса. К тому же мы это видели два года назад, когда команды встретились во втором раунде плей-офф.

Прогноз: 4-1 в пользу «Каролины».

«Торонто» — «Оттава»

Главная интрига: выросли ли лидеры «Торонто» ментально?

Спасибо, что не «Бостон», как могли бы сказать в офисе «Мэйпл Лифс». «Торонто» после прихода на пост главного тренера Крэйга Берюбе изменился и стал показывать хоккей, который более походит на кубковый, нежели при романтике Кифе.

«Оттава», как кажется, уже перевыполнила задачу на сезон, поэтому вылет в первом раунде точно не будет резко восприниматься. «Сенаторы» грамотно воспользовались своими ресурсами, провели несколько хороших обменов, а также выработали эффективный стиль игры, который, может быть, не даст дотянуться до звёзд, но позволит быть крепким середняком.

Вильям Нюландер, Джон Таварес и Митч Марнер Фото: Claus Andersen/Getty Images

Интересно посмотреть в этой серии на лидеров «Торонто», которым уже наверняка надоело каждую весну читать испепеляющие материалы в канадской прессе в свой адрес. Готовы ли они ментально заходить в серию в качестве фаворитов? И касается это даже не Марнера, которого в прошлом году не пнул только ленивый, а Мэттьюса, проведшего неоднозначную регулярку.

Прогноз: 4-2 в пользу «Торонто».

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

Главная интрига: это самая сильная «Тампа» за последние три года?

Летом, когда хоккейный мир ошарашила новость об обмене Сергачёва в «Юту», стало понятно, что «Тампа» настроена на перемены в самое ближайшее время. Тенденция логичная: после трёх финалов подряд и двух кубков команда дважды подряд вылетала уже в первом раунде. БрисБуа сделал важные шаги и в дедлайн, выменяв Гурда и Бьёркстранда, давших «молниям» глубины, которой не было в последние два года.

«Флорида» откровенно плохо провела концовку регулярки, уступив в 10 из 16 последних матчей (лишь один из шести поверженных соперников вышел в плей-офф), при этом совершенно не впечатлив своей игрой.

Веры в чудесное преображение по щелчку пальцев Пола Мориса нет никакой, так бывает слишком уж редко. Да и «Тампа» на сегодняшний день выглядит более голодной, а где-то и укомплектованной командой, на страже ворот которой теперь играет тот Василевский, с которым «молнии» брали кубок.

Прогноз: 4-2 в пользу «Тампа-Бэй».

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«Виннипег» — «Сент-Луис»

Главная интрига: Хеллебайк наконец-таки проведёт достойный плей-офф?

«Виннипег», который по праву считается одним из самых непривлекательных мест на карте НХЛ, уже какой год достойно проводит регулярку и уверенно выходит в плей-офф. Правда, в играх на вылет «Джетс» обычно удача не сопутствует, и одна из причин – вратарь, который на своих плечах вытаскивает матчи для команды в регулярке.

Коннор Хеллебайк Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

«Сент-Луис» до паузы на Турнир четырёх наций шёл на 11-м месте на Западе и уже не рассматривался как претендент на выход в плей-офф. Но рекордная 12-матчевая победная серия затащила подопечных Монтгомери на второе место в зоне уайлд-кард.

Такие горячие команды, как «Сент-Луис», являются самым опасным соперником, но, кажется, «Виннипег» в этот раз своего не отдаст, а Коннор Хеллебайк наступил на достаточное количество грабель, чтобы стать сильнее психологически. Это не самая громкая вывеска в первом раунде, однако она имеет все шансы стать таковой уже по ходу.

Прогноз: 4-3 в пользу «Виннипега».

«Даллас» — «Колорадо»

Главная интрига: покажет ли Микко Рантанен способность быть самостоятельной единицей?

Нет, это не финал конференции. И даже не полуфинал. Честно говоря, такие вывески, как эта, в первом раунде – абсурд, порождённый изжившей себя системой плей-офф НХЛ.

«Даллас» завалил концовку регулярки, проиграв на финише семь встреч подряд и лишившись возможности подвинуть «Виннипег» с первого места в конференции. С игровой точки зрения спад «звёзд» не заставляет напрягаться, а вот с турнирной – очень даже.

«Колорадо», который чуть ли не наполовину пересобрал состав прямо по ходу сезона, сейчас выглядит одним из главных претендентов на кубок. К тому же впервые за три года на лёд вернулся капитан «Эвс» Габриэль Ландеског, который, вполне вероятно, сыграет в этой серии. Это должно придать команде моральной уверенности: если наш капитан способен справляться с такими трудностями, то чем мы хуже?

«Даллас» почти в любом противостоянии считался бы фаворитом, но не здесь: атакующая мощь «Колорадо» вынудит их периодически отходить от схем Дебура, а «лавинам» только это и надо. «Старз» же придётся в разы труднее, их линия нападения более ровная, а приобретение Рантанена уже не кажется таким захватывающим: без Маккиннона финн не так и хорош.

Прогноз: 4-2 в пользу «Колорадо».

«Вегас» — «Миннесота»

Главная интрига: а точно ли возвращение Капризова повысит шансы «Миннесоты» на успех?

«Вегас» на сегодняшний день выглядит командой без слабых мест, где есть вратарь, уже бравший кубок, лучшая защитная линия в лиге, а также нападение, способное играть в разнообразный хоккей.

«Миннесота» потрясающе начала сезон, шла в группе лидеров, Капризов считался главным претендентом на «Харт», но потом травма Кирилла нанесла болезненный удар по турнирным перспективам команды. Только два чудо-камбэка в последних двух встречах помогли «дикарям» обойти «Калгари» и «Сент-Луис».

Кирилл Капризов Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Однако, видимо, это максимум, который могла выжать «Миннесота» из своих скудных ресурсов и амбиций, вряд ли здесь станет мессией даже Кирилл Капризов. «Вегас», у которого больше опыта и мастерства, не заметит соперника.

Прогноз: 4-1 в пользу «Вегаса».

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Главная интрига: получится ли у «Лос-Анджелеса» с четвёртого раза переиграть «Эдмонтон»?

Просили райвалри? Получайте! В четвёртый год подряд «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» схлестнутся в первом раунде плей-офф. Но в этот раз серия ожидается более плотной и непредсказуемой – и в этом заслуга «Кингз».

Начиная с конца февраля «короли» — лучшая команда НХЛ по набранным очкам, а также по голам. Команда Джима Хиллера, которая изначально воспринималась чрезмерно системной, а где-то и серой, набрала ход и в конце регулярки порой сносила соперников. Причём делала это красиво.

«Эдмонтон» провёл очень непонятный сезон, где большие вопросы можно было бы задавать даже по ходу победных серий. Непонятно и состояние Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которые пропустили часть матчей в конце регулярного чемпионата: то ли им давали залечить болячки и не хотели рисковать, то ли там действительно серьёзные проблемы.

97-й и 29-й, естественно, способны на двоих смять любую команду, однако успех «нефтяников» в прошлом сезоне был продиктован и тем, что у команды в кои-то веки появились «низы», способные влиять на результат. Летние приобретения не сработали, оффершит Холлоуэю и Бробергу ударил по глубине, а Бушар, Хайман и Ньюджент-Хопкинс провели сезон ниже своих возможностей. Кажется, «Ойлерз» впервые за четыре года противостояния не входят в серию в качестве фаворита.

Прогноз: 4-2 в пользу «Лос-Анджелеса».